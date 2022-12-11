صعود وهبوط

رغم قانون «تنظيم الصحافة»، حافظت الصحافة المصرية على نجاحها، بل إنها ازدادت تألقًا وانتشارًا. منذ سنة ١٩٦٢، وصل توزيع العدد الأسبوعى من جريدة «الأهرام» يوم الجمعة إلى مليون نسخة. وكانت «أخبار اليوم» تنافس بقوة فى أوراق إحسان عبدالقدوس، وكان يترأس «أخبار اليوم» سنة ١٩٧٢، وجدت خطابا موجها إليه من مدير مطبعة أخبار اليوم يحذر من الموافقة على طلب مدير التوزيع بزيادة رقم المطبوع قليلا، كان المطبوع مليونا وربع المليون نسخة، تمنى مدير التوزيع زيادة، على الأقل مائة ألف نسخة، نظرا لاشتداد الطلب على الصحيفة، أما مدير المطبعة فكان متخوفا من عدم وجود كميات كافية من الورق، ما سيدفعهم - حتما- لتوفير الورق من السوق السوداء، الأمر الذى يعنى خسارة مادية شديدة للمؤسسة.

المعروف فى ذلك الوقت أن النسخة الواحدة من الجريدة أو المجلة يتم تداولها بين أربعة قراء وربما أكثر، خاصة فى القرى والأرياف عموما، بالإضافة إلى المناطق الشعبية فى المدن.

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حافظت كل مطبوعة على تميزها وخصوصيتها بفضل المهنية والحرفية العالية للمحررين والكتاب، فضلًا عن كل العاملين بهذه المطبوعات. وأمكن التعايش مع شروط ومتطلبات قانون التنظيم «التأميم »، والنجاح رغم وجوده.. هكذا تأكد حضور وتميز عدد كبير من الأسماء التى برزت فى نهاية العهد الملكى، فضلًا عن تقديم أسماء جديدة لمحررين وكتاب ومصورين جدد. كان هناك طلب اجتماعى وسياسى وثقافى على الصحافة والصحف، لذا وجدنا «الأهرام» تسعى للتعاقد مع نجيب محفوظ لنشر أعماله الأدبية، كى يتمكن من منافسة قصص إحسان عبدالقدوس التى كانت تنشر فى «روزاليوسف» ثم فى أخبار اليوم. كانت ثلاثية محفوظ قد نشرت مسلسلة على صفحات «الرسالة الجديدة»، لكن تلك كانت مجلة أدبية متخصصة، أما أن تنشر صحيفة يومية إنتاج محفوظ، فذلك كان الجديد. وزار محمد حسنين هيكل، د.طه حسين فى منزله، مصطحبا كمال الملاخ، الذى كان يعد نفسه تلميذًا لعميد الأدب، بهدف شراء حق نشر الجزء الثالث من «الأيام »على صفحات الأهرام.. لكن الأستاذ العميد فاجأهم بأن الكتاب طبع بالفعل وصدر فى بيروت.

كانت الصحف مصدرا أساسيا للخبر والمعلومة.. صحيح كان هناك الراديو «الإذاعة»، كما وجد التليفزيون، لكن كان للصحف تميزها فى تحليل الأخبار والتعليق عليها، بالإضافة إلى مقالات كبار الكتاب وتناول قضايا الجماهير فى «التحقيق الصحفى»، مع أخبار الجرائم والحوادث الغريبة.

كانت الصحافة حرفة أو مهنة «وضيعة» سنة١٩٠٤، طبقا لحكم المحكمة الشرعية فى قضية تفريق الشيخ على يوسف، صاحب «المؤيد»،عن صفية كريمة الشيخ عبد الخالق السادات، لكنها- الآن - صارت مهنة مرموقة يتطلع إليها الكبار، حتى إن الأستاذ حاتم صادق، زوج د.هدى، كريمة رئيس الجمهورية، عمل بمؤسسة الأهرام، فضلًا عن أنها كانت مهنة ثالث رئيس للجمهورية أنور السادات.

وذكر الكاتب الكبير محمد سلماوى فى سيرته الذاتية (الجزء الأول) «يوم أو بعض يوم»، أنه حين قابل رئيس تحرير الأهرام محمد حسنين هيكل، وعرض عليه الأخير أن يعمل معه فى الأهرام طلب مهلة للتفكير، خاصة أنه كان يعمل فى هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وهى وظيفة مرموقة جدًا وقتها نهاية الستينيات، فرد هيكل باندهاش من طلب المهلة، مؤكدا أن لديه طلبات من نصف وزراء مصر كى يعمل أبناؤهم أو أقارب لهم بالجريدة.

لا يعنى ذلك أن المشهد الصحفى من داخله كان ورديًا، بين حين وآخر كان يتم إيقاف صحفى عن العمل هنا أو هناك، لسوء فهم مقال أو جملة فى تحقيق أو خبر ما.. الإيقاف غالبًا يكون مؤقتًا، كما حدث مع فكرى أباظة وآخرين غيره.. أو يكون نهائيا، وهو ما جرى مع رئيس تحرير الجمهورية حلمى سلام.. وغير الإيقاف كان يجرى نقل جماعى بين حين وآخر لأعداد من الصحفيين خارج المهنة إلى وظائف حكومية، النموذج الأشهر ما جرى فى أزمة سبتمبر ١٩٨١.. طبعًا بين حين وآخر كان يتم القبض على بعض الصحفيين، اعتقالا أو إحالة إلى التحقيق، الحالة الأبرز اعتقال اليساريين فى مطلع عام ١٩٥٩.. الحق أن تلك الاعتقالات سبقت صدور قانون تنظيم الصحافة.

فى ذلك المناخ السياسى وداخل الصحف، برزت حالات وظواهر كانت موجودة من قبل على استحياء ومحدودة جدا.. لكن مع التنظيم تفشت واتسع نطاقها.. أقصد من بات يطلق عليهم «كتبة التقارير»، ذلك أنه كانت هناك رغبة وإصرار لدى بعض الجهات الرسمية فى فرض رقابة قبلية على ما يكتب. يمكن أن تترك الصحيفة والكاتب لينشر ما لديه، وبعدها يمكن أن يُحاسب قانونا.. لكن الرقابة القبلية تعنى المنع قبل النشر حتى لا تصل فكرة أو رأى بعينه أو معلومة محددة للقارئ، وذلك يعنى فرض الرقابة على القارئ نفسه. وقد يجنب ذلك الكاتب والصحفى مغبة المحاسبة بعد النشر، لكن المشكلة أن عدم النشر لم يكن يحميه من أن يكون موضع تربص ويُنظر إليه شذرًا.

ولما فشلت الرقابة الرسمية المباشرة وتوقفت، ظهر رقباء آخرون من داخل البيت، بعضهم يتم اختياره لتلك المهمة السرية/ العلنية، وهناك من كان يتطوع للقيام بهذا الدور. المختارون أو المتطوعون يكونون ممن يتاح لهم الاطلاع على المادة وهى مكتوبة بخط اليد، وفى هذا الجانب هناك مئات الوقائع والحكايات، لا أظن أن أحدا من أبناء جيلى والأجيال السابقة لم يقع تحت طائلة أحد هؤلاء، وفيهم من كان جهولًا غشومًا.

حين تم اختيار السيدة بى نظير بوتو رئيسا لوزراء باكستان أول مرة نهاية الثمانينيات كتبتُ عنها مقالا حماسيا، إنها سيدة مسلمة فى بلد مسلم، تُختار لهذا الموقع، وقتها كان قادة الحزب الوطنى يضنون على المرأة المصرية بترشيحها فى مجلس الشعب. فى المقال قلت حرفيًا: «باكستان التى صدّرت إلينا أفكار أبوالأعلى المودودى، تبعث إلينا اليوم بنموذج مستنير ومتقدم».

فوجئت بأن المراجع اللغوى حذف تلك الجملة، ولم يتوقف عند ذلك، بل راح يشكو من أولئك الشبان الذين لا يقدرون مسؤولية الكلمة.. حين ناقشته، ذكر أن الجملة تخرب العلاقات بين باكستان ومصر، رددت عليه أن ذلك اختصاص وزير الخارجية وليس هو، وزدت من عندى أن دور وزير الخارجية لا يقوم به «مخبر صغير».. بعد نقاش، عادت الجملة، وتبين أنه متطوع على أمل أن يتم نقله ليصير مديرًا للتحرير!.. وتبين أن هناك من كانوا منتبهين إليه ويعدونه ساعيا لمنافستهم، لذا سارعوا بفضحه وقطع الطريق عليه.

هذا عن المتطوع، فما بالنا بمن ليس كذلك، ولعل النقاش الذى جرى بين الراحلين أحمد بهاء الدين حين كان رئيسا لتحرير «المصور»، واللواء حسن أبوباشا حين كان رئيسا لمباحث أمن الدولة فى ذلك، يغنى عن كثير من الشرح. كانت تقارير قد رُفعت إلى اللواء عن وقائع مشينة سياسيًا وأخلاقيًا نسبت إلى بعض محررى مجلة «المصور»، وارتاى الرجل أن يحيط رئيس التحرير علما باحتواء الموقف دون أن يضطر الجهاز إلى اتخاذ إجراء بحق الزملاء وتصبح مشكلة سياسية وأمنية، لكن المفاجأة أن الوقائع كانت كاذبة تمامًا، لأن بهاء كان يعرفهم جيدًا معرفة أسرية، وراح بهاء يطلب من سيادة اللواء، الذى كان يتصف بالذكاء والثقافة، أن يختاروا «مخبرين» مستواهم أفضل، فراح الرجل يشكو هَمّه إلى أحمد بهاء الدين.

كان العقل الأمنى يدرك المأزق الحقيقى، من يقبل القيام بهذا الدور فسوف يكون منعدم الثقافة وأشياء أخرى كثيرة، كان لسان حاله أنهم مضطرون لقبول ما يأتى به إليهم هؤلاء، رغم إدراكهم لسوءاتهم. لابد من القول إن هناك من كان يستعدى بعض الجهات الرسمية على زملاء له لحسابات وإحن خاصة لا شأن للدولة بها، بل إن هناك من حاول وسعى لشغل الأجهزة بمعاركه الشخصية، مثلًا معركة رواية «أولاد حارتنا».. بدأها حين نُشرت على صفحات الأهرام بعض الغيورين من نجيب محفوظ (زملاء له)، يعرفهم بالاسم من تابع تلك المعركة.

والحق لو أن هناك قدرا من التفتح والتسامح السياسى - لن أقول ليبرالية - لدى العقل الرسمى وقتها، ولولا رغبة البعض فى الجمع بين النقائض والأضداد، ما ظهرت تلك الكائنات ولا كانت الجهات المسؤولة مضطرة للاستعانة بهم ولا استعمالهم.

المشكلة أن وجود كتبة التقارير والمتلصصين على الأصول الخطية لما يكتبه الصحفى، دفع بعض الزملاء إلى فرض رقابة ذاتية منهم هم على تفكيرهم وكتاباتهم، تجنبا لتطفل وتدخل المتطفلين.. وهناك من نأى وقرر عدم الكتابة والانزواء.. البعض الآخر قرر أن يستريح ويُريح، فراح يكتب ما يتصور أنه لن يثير أى اعتراض، وكان هناك من «يضوحر» ويصر على أن يقول ما يعتقد أنه الصحيح، متقبلا النتيجة برضا وإيمان.. لم تعدم الصحافة هؤلاء يومًا.

ومع ذلك، فإن تنظيم الصحافة يتسق مع نظام سياسى يقوم على التنظيم الواحد وتيار فكرى سائد، يحتمل تنوعات ونتوءات داخله، لكن لا يحتمل فكرة أخرى بديلة، لن أقول مضادة ولا نقيضة، لذا فإن القانون وضع قيودًا على إصدار صحف جديدة تجعل من المستحيل على غير الجهات والمؤسسات الرسمية أن تصدر مطبوعات جديدة.

فى الستينيات، أصدرت مؤسسة الأهرام، مجلة «الأهرام الاقتصادى»، ثم مجلة «السياسة الدولية»، وأصدرت دار الهلال «طبيبك الخاص». بعض الهيئات الرسمية أصدرت مجلات خاصة بها، وزارة الثقافة وكذلك وزارة الاعلام وغيرهما.. لكن بالنسبة للأفراد، كان ذلك فى حكم المستحيل.

* نقلا عن " المصري اليوم "