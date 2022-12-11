وزير التربية.. لماذا أنا عاصية؟!

‏أنتِ من دون حجاب: أنت إذن عاصية، هكذا يقول أحد مناهج التربية الإسلامية للصف العاشر «الجزء الأول».

إن السفور أو نزع الحجاب هو صورة من صور المجاهرة بالمعاصي في وقتنا.. هذا ما كانت تدرسه الجدة لحفيدتها.. التي فوجئت بأن جدتها محسوبة في هذا الكتاب ضمن «أصحاب المعاصي».. رغم أنها تشاهد جدتها تصلي خمس مرات باليوم وتوزع الزكاة والصدقات وقد أدت مناسك الحج وقامت بالعمرة مرات عديدة وطوال الوقت تردد الشهادتين. وتناجي وهي تقرأ القرآن بعد صلاة الفجر كل يوم ربها بالاستغفار وطلب الرضا.

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هذه «الألغام» ‏واسمحوا لي ‏أن أطلق عليها «ألغاماً»، لأنها تَفجع بعض من يقرأها.. عندما تضعه في موقع شبهة دينية، وفي مواقع ما زالت الآراء الفقهية غير متفقة عليها.. وفي صورة يجب ألا يضعهم فيها أطفالهم.. لمجرد أن من كتب وأجاز الكتاب الذي يدرسونه هم أصحاب فكر ديني متشدد، مبني على تقييم المسلم وفق الشكليات أكثر من المضمون ومن دون حساب النوايا والأخلاق والمبادئ.

الكذب والنفاق وسوء الظن والظلم واستغلال القوة والمناصب والقتل والتعذيب والكاره للحق وفاقد الذمة والنصاب والحقود والمتلون والمُستَغِل والنصاب وناكر الجميل ومُستَغِل الفقير والمُعتاز والمحتاج وآكل الربا وغيرهم.. كل هذه المعاصي أغمض عينيه كاتب ومؤلف هذا المنهج عنها.. ولم يلفت نظره سوى السفور ونزع الحجاب؟

إلى متى نُعَلِّم ونُدَرِس الابناء والاطفال ان المظهر والشكل هما ما يجب ان نحكم عليه في ديننا الاسلامي، ذلك الدين السمح الجميل الذي يقوم على الرحمة وحسن النوايا.

حتى ان رسولنا (صلى الله عليه وسلم) اعتبر امرأة دخلت الجنة لمجرد انها أطعمت قطة.. من دون أن ينظر إلى شكلها ولا شعرها ولا هندامها ولا ماذا تقول أو تفعل.

من السهل جداً أن تتحجب امرأة ‏أو تنتقب.. ولكن هذه الانسانة قد لا تكون راغبة بالحجاب او النقاب ، وقد تتمرد على واقعها ومن واقع قناعاتها.. بشكل او بأخر بشكل غير مرضى عنه.

وأيضاً قد ترى رجلاً ملتحياً يوحي لك شكله بأنه متدين وربنا يعلم ما تخفيه هذه اللحية وهذا المظهر، ولا يعلم ذلك سوى ربنا سبحانه وتعالى.

علموا أبناءنا أن الجوهر أهم بكثير من الشكل.. وأن القيمة تنبع من السلوكيات والتعاملات مع الرب سبحانه أولاً ثم مع الآخرين، وهو الذي يصب في مصلحة الأعمال التي سيحاسبنا عليها الله.

أن تكوني صادقة أمينة محبة كريمة رحيمة عندي أنا شخصياً أهم من أن تلبسي حجاباً.. ولا تتمتعي بأي من هذه الصفات الكريمة التي ‏يحض عليها ديننا الإسلامي الحنيف.

إلى وزير التربية.. مع التحية.

* نقلا عن " القبس"