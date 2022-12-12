ماذا بقي من التغيير؟

نقلب في أخبار بلاد الرافدين ذات اليمين وذات الشمال عسى أن نجد أحد مسؤولينا يمارس فضيلة مراجعة النفس والاعتراف بالخطأ، والذي يشكل اليوم جزءاً من نسيج الحكومات المتحضرة، وتاريخ الاعتذارات مليء بالمواقف الصعبة لعدد كبير من المسؤولين في الغرب وهم يخرجون للناس يقدمون اعتذاراتهم، ومعها خطاب الاستقالة بسبب أفعال أضرت بالمصلحة العامة..

عام 1969، اقترع الفرنسيون على الدستور الذي اقترحه ديغول، وحين اعلنت النتائج التي تظهر أن 52% من المواطنين صوتوا ضده.. نجد صباح اليوم التالي صحف فرنسا تنشر على صفحاتها الأولى الخبر التالي: ديغول يقدم استقالته وبيان من سطر واحد "اعتباراً من اليوم سأتوقف عن ممارسة مهامي كرئيس للدولة". كان ديغول الذي شعر بالأسى قد أنقذ فرنسا في حربين عالميتين.. وجعل منها خلال فترة حكمه واحدة من الدول الاقتصادية الكبرى.. ومع ذلك استجاب لنسبة الـ 2% ومضى إلى منزله الريفي وظل هناك حتى توفي.

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زعامات ساطعة في التاريخ استطاعت بفضل نزاهتها وحكمتها وإصرارها على إشاعة روح العدالة الاجتماعية أن تحدث أكبر التحولات السياسية والاقتصادية في العالم، وحين يطمئن مسؤول منهم إلى أن كل شيء يسير في الطريق الصحيح، ينفض يديه من السلطة ويقرر أن يحتكم لصوت الضمير والناس .

دروس من التاريخ وأمثلة لنا جميعاً ونحن نرى ساستنا يتعاطون شؤون الحكم بالتقاتل والحقد والكره والتخوين.. دروس تقول لنا إيانا أن يشعر أحد منا نحن المواطنين بأن تجارب هذه الشعوب لا تعنينا، وعلينا أن نعرف أنه في هذا البلد؛ بلد الأربعين عجيبة وعجيبة.. الآن الجميع يريد لمستنقع كمجالس المحافظات أن يعود إلى الواجهة.. وجه آخر وقبيح في ديمقراطية المحاصصة الطائفية أن تصبح أبواب المناصب والمنافع مفتوحة للتهافت والتكالب والسعي لإلغاء الآخر.. وجعل السياسة سوقاً للشعارات التي تجعل من المسؤول مبعوث العناية الإلهية لهذا الشعب لكي يسير به إلى طريق الهداية والإيمان.. لم تعد السياسة في الأمم المتحضرة مباراة للبطولة وحشد الطوائف.. لكنها عصر الشعوب التي قررت أن ترمي التعصب والتخلف والخرافات وراء ظهرها..

أما نحن المساكين الذين اتعبتهم أخبار الصفحات الأولى.. فنعيش في ظل ساسة يقدمون للخراب وقتاً إضافياً لاجتياح ما تبقى من مساحات الأمل في نفوس الناس.. يكذبون في الصباح.. ويكذبون في الظهيرة.. يعدون بأن يسرعوا في التنمية والبناء وإقامة دولة العدالة الاجتماعية.. فنجدهم يسرعون في الانتهازية واللصوصية وإقصاء الآخر وتخوين الشعب.

*نقلاً عن صحيفة "المدى"