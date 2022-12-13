عام 2022 بالمقلوب!

جرت العادة أن تقوم دول اوروبية بإشعال الحروب بين الدول الشرق أوسطية وابقائها مستمرة عبر تزويد اطرافها بالسلاح... في عام 2022 شهدنا اشتعال الحرب بين دولتين أوروبيتين (روسيا وأوكرانيا) واتهام دول شرق أوسطية (تركيا وإيران) بتزويد الطرفين بالسلاح والطائرات المسيَّرة مما يبقي الحرب مشتعلة بينهما... وعجبي!

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يقال إنه من السياسات الاستعمارية التي كانت تمنع تطور الدول المستعمرة، فرض التغيير المستمر للحكومات (بالكويت نعملها من دون الحاجة للاستعمار) حتى أن مصر استبدلت 5 حكومات ما بين يناير وانقلاب يوليو 1952، والعراق 5 حكومات كذلك ما بين يناير وانقلاب يوليو 1958، هذا العام المختلف شهد تغيير 3 حكومات و3 رؤساء وزراء في بريطانيا العظمى... وعجبي.

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يقال إن الدول الغربية هي من تقف خلف طبخ الانقلابات في دول العالم الثالث لخدمة مصالحها الخاصة، هذه المرة قام توجه يميني متطرف يدعى «مواطني الرايخ» بمحاولة انقلابية في المانيا، كذلك اشتهرت دول العالم الثالث بنهج الميليشيات بدل الجيوش.. هذا العام شهد اتساع ظاهرة الميليشيات اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي... وعجبي!

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آخر محطة:

من الافلام الأميركية السياسية فيلم «سبع أيام من مايو» الذي اخرج عام 1964 ويدور حول صراع بين رئيس أميركي يؤمن بالسلام مع السوفيت ونزع الاسلحة النووية، وجنرال عسكري يعتبر بطلاً قومياً يرى عكس ذلك، وأن نزع تلك الاسلحة سيمهد لغزو سوفيتي وهزيمة أميركية، فيقرر القيام بانقلاب عسكري لاعتقاده أن الديموقراطية والحريات تضعفان الدول وتكشفانها أمام اعدائها من الأنظمة الدكتاتورية التي تبقى أسرارها مكتومة.

نقلاً عن "النهار"