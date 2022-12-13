هيئة الجنسية أخافتهم

تسابق المتسابقون، وبينهم نواب ونشطاء سياسيون، وغيرهم من الذين يصفقون وحتى يتباكون على اوتار حق البدون بالتجنيس كلهم وربما هناك آخرون تباكوا ونددوا وسعوا لوأد المولود قبل ولادته وقبل ان يعرفوا حتى طبيعته واهدافه وغاياته، وكأنهم في ماراثون للفوز بالجائزة على حساب الوطن.



كل السالفة ان الحكومة تضمن برنامجها الذي رفعته الى المجلس انشاء هيئة للجنسية تأخذ على عاتقها وضع ضوابط وشروط محددة لمن يدعي بأحقيته للجنسية وربما كشف المزورين والمزدوجين وزبائن شراء الجنسية وغيرهم حتى يمكن قفل باب مشكلة البدون التي هي بالنسبة لنا اشبه بالقضية الفلسطينية التي يعزف عليها كل عازف من دون معالجة ولا حلول بالافق لا من قريب ولا البعيد.

بعد الذي أصاب الكويت والمجتمع الكويتي من ضياع هويته ودخول من لا يحق له الانتماء اليه من المزورين والمزدوجين ومشتري الجنسية ومن يقفون على ابواب الكذب والادعاء بأحقيتهم لهذه الدانة السوداء بعد كل هذا وغيره صار الكي اخر علاج اللعب والعبث بالجنسية ضروري بعد ان تسلق على جدرانها الكثير من دون حق اللهم الا التباكي بالحق والكذب على طريقة إخوة يوسف الذين جاؤوا عشاء يبكون باتهام الذئب بأكل اخيهم وهو من ادعائهم بريء

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من له حق الجنسية يأخذه من خلال الهيئة المرتقبة خاصة والجهاز المركزي لديه كل الثوابت الرسمية التي لا تقبل الشك ولا الظن لكل من يقول ويدعي بحرمانه من الجنسية، لماذا الفزع والهلع والرهبة من وجود هيئة الجنسية والخوف على طريقة مقولة - جاك الموت يا تارك الصلاة -.

لقد تعرض ملف التجنيس للكثير من العبث بفعل من لا ضمير لهم ولا حبا لوطنهم حين اعطوا الضوء الاخضر لمن لا يستحق الانتماء الى الكويت ومجتمعها فأضاعوا بقصد وسبق اصرار هوية المجتمع ولهجته وثقافته التي توارثها عن الاباء والاجداد حتى صار المواطن الحقيقي يتحسر على ضياع هذا المجتمع بدخلاء عليه كل همهم الحصول على امتيازات الجنسية ولا شيء غير ذلك.

من على رأسه - ريشة - في هذا السياق ومن يعرف حقيقة وجوده وحصوله على الجنسية بطريق غير شرعي ومن يبحث عن موقع بطولي زائف ومن يدافع عنهم بالكذب هؤلاء هم الذين - تعورهم - ولادة هيئة الجنسية خاصة اؤلئك الذين كانوا بالامس يقولون بصوت مرتفع ان - تسعين في المئة من البدون كذابون واليوم يدافعون عنهم فهل وراء ذلك سر لا نعرفه قولوا لنا هل لديكم اقارب واصدقاء تريدون ادخالهم علينا من دون حق؟ تسلحوا بالشجاعة و- قولها وارتاحوا.

ما يهمنا في وجود هيئة الجنسية اختيار صاحب الضمير والقلب الذي يحترق ويخاف على الكويت وذوي الخبرة والمعرفة بالاصول والانتماء وصاحب السمعة الطيبة والنزاهة وقول كلمة الحق ونظافة اليد من رجالات الكويت ليشكلوا اللجان فيها ومجلس ادارتها وهم كثر اذا ما اعطيت لهم الصلاحية، وحان الوقت اليوم لفتح الملفات والمواجهة الصريحة ومن له حق يأخذه - على داير مليم - على راي اهل مصر المحروسة، ومن ليس له حق مع السلامة يرجع الى حيث جاء، فالكويت لا تحتضن التائهين ولا المزورين ولا المزدوجين فما جعل الله قلبين في جوف واحد.

نقلاً عن "القبس"