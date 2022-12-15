عَلمَانية الإسلام

من المشكلات الكبرى في واقعنا الثقافى نقص الوعى بالمفاهيم الأساسية، بل تسطيحها وتشويهها في الغالب. تأسيس هذا الوعى هو المهمة الأساسية للفلسفة التي يسخر منها الجهلاء والعوام؛ ذلك أن المهمة الأولى للفلسفة هي تحليل وتوضيح المفاهيم الكبرى التي نتداولها في حياتنا اليومية، وفى الحوارات الثقافية، وفى سائر العلوم الإنسانية؛ ومن هذه المفاهيم مفهوم «العلمانية». لو سألت واحدًا من العوام: ما العلمانية؟؛ فقد لا يعرف معنى سؤالك ولا يجد إجابة عنه، ولو أنه قد نال حظًا من التعليم وسمع هذه الكلمة من قبل، فربما يقول لك: إنها ذلك الاتجاه المعادى للدين، وأصحاب هذا الاتجاه هم من الملحدين!

منذ سنوات لا أحصى عددها كتب أستاذنا الجليل زكى نجيب محمود- رحمة الله عليه- مقالًا في صحيفة الأهرام عن العلمانية تحت عنوان ساخر دال هو «عين- فتحة- عا»، وكان قصده أن يتهكم ضمنيًّا على أولئك الذين يلوكون كلمة «العَلمَانية»، فينطقونها بكسر العين (وكأنها مشتقة من العِلم)، ولا يُحسِنون نطقها بفتح العين (باعتبارها مشتقة من العَالَم)؛ وبذلك أراد أن يعلمهم درسًا في فهم ما يلوكون من مصطلحات ومفاهيم. وعلى هذا فإن النطق الصحيح للكلمة هو «عَالمَانية»، وللتخفيف ننطقها «عَلْمَانية». فينبغى أولًا أن نتعلم النطق الصحيح للكلمات كما كان يتعلمها التلاميذ الصغار في الكتاتيب؛ لنتعرف بعد ذلك على معناها ومدلولها الصحيح. ولكننا للأسف لا نزال نجد بعض المشاهير من الدعاة والإعلاميين والمثقفين والكُتَّاب في عصرنا الراهن يُخطئون نطق الكلمة، فضلًا عن الذين يخطئون فهم أصلها ومعناها، ومع ذلك لا يتورعون عن الثرثرة حولها بكثير من اللغط واللغو والأغاليط التي تكشف عن سطحية المعرفة وسذاجة الفهم، حتى إنهم أشاعوا في أذهان العوام أن العَلْمَانية ضد الدين.

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الخطاب الدينى السائد في عالمنا العربى لا يُعلم الناس شيئًا عن حقيقة الدين، وهى أن الدين علاقة بين الفرد وربه، وهذا مناط إيمانه بالمعتقدات الدينية وبما ينبغى أن يتعامل مع الناس ومع عالمه. لا يقول لنا الدين الإسلامى- مثلما لا يقول لنا أي دين- شيئًا عن العلوم والمعارف الإنسانية في دنيا الحياة، بل يحثنا فحسب على طلب العلم والمعرفة. والواقع أن الخطاب الإسلامى الراهن يعادى العَلْمَانية: فالعَلْمَانية عند التيار المتأسلم- أعنى التيار الذي لا علاقة له بحقيقة الإسلام، وإنما يريد أن يستخدمه لبلوغ السلطة أو في خدمة السلطة- هي محض كفر وإلحاد؛ لأنها عندهم تعنى الإيمان بما يقوله العِلْم لا الدين؛ ولذلك تراهم ينطقون هذه الكلمة بكسر العين، فيقولون «العِلمانية»، وفى هذا أكبر دليل على جهلهم. «فالعَلْمَانية» (بفتح العين) secularism مصطلح يشير إلى ما هو دنيوى، وبالتالى يشير إلى ما يتعلق بشؤون العَالَم. فالعَلمانية أو «العالمانية» هي إذن كلمة مشتقة من العَالم وليس من العِلْم. وليس معنى ذلك أن العلمانية هي توجه مغاير للعِلْم، وإنما هي توجه نحو شؤون العالم أو الدنيا التي تهتم بها سائر المعارف الإنسانية، وعلى رأسها العلم سواء كان في صورة العلوم الطبيعية أو الإنسانية، فضلًا عن دروب المعرفة الأخرى. فالعَلْمَانية إذن تعنى كل ما يتعلق بشؤون العَالَم أو الدنيا في مقابل ما يتعلق بشؤون الدين. والشخص العَلمانى إذن هو في الأصل الشخص الذي يعيش حياة دنيوية باعتباره من عموم الشعب، في مقابل الشخص المنتمى إلى «الإكليروس»، وهو الشخص المكرس لشؤون الدين في المسيحية. وليس معنى هذا أن الشخص العَلْمانى هو شخص غير متدين، وإنما هو شخص من رعايا الكنيسة- أي ينتمى إلى عموم الشعب- من غير «الإكليروس»، فالعَلمانية تعنى بذلك ما يتعلق بشؤون العالم أو الدنيا. وهذا المعنى هو نفسه ما نلتمسه في قول رسول الإسلام الكريم حينما سُئل عن تأبير النخيل فقال: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم»؛ لأن تأبير النخل هو أمر ينتمى إلى شؤون الدنيا أو خبرات الحياة التي تدخل الآن في إطار علوم الزراعة في أبسط صورها. ولذلك فإن قول الجماعات الأصولية المتطرفة بأن «الإسلام دين ودنيا» هو قول مغلوط يُرَاد به تضليل أذهان العوام؛ لأن الإسلام يكون دنيا بمعنى واحد فقط هو: ما يتعلق بمجال الأخلاقيات والمعاملات الإنسانية والعمل على إعمار الأرض. ومن الواضح أن غرض هذه الجماعات أبعد من هذا؛ لأنهم يريدون أن يقولوا في النهاية صراحة: إن الإسلام دين ودولة!.

ولا شك في أن هذا الخطاب الدينى المتطرف لا يُوجَد إلا لدى الشعوب التي تفتقر إلى الوعى الدينى وتختزل هويتها ووجودها في الدين، وتنظر إلى الدين باعتباره سلطة عليا توجه شؤون العالم. ولذلك كله، فلا غرابة في القول بأن الحضارة الإسلامية في ذروة تألقها كانت عَلْمَانية؛ ومن ثم ساهمت في التأثير على نشأة تيار العَلمَانية في أوروبا، حينما كانت قادرة على استيعاب العلم والثقافة الوافدة حتى من الحضارة اليونانية الوثنية. ما أشبَه الليلة بالبارحة في تاريخ الحضارات، ولكننا لا نتعلم من التاريخ ونكرر المسار الخاطئ.

* نقلا عن " المصري اليوم"