من يتخذُ القرار؟

كان وجود غرفة الفار فى ملاعب كرة القدم موضع جدالٍ منذ بدايته الأولى فى منتصف العقد الماضى. لكن الجدال ازداد، وأخذ بُعدًا جديدًا مع استخدام تقنيات حديثة. أصبح الجدالُ الآن مُركَّزًا على العلاقة بين حكم الساحة، والحُكاَّم المساعدين الموجودين فى غرفة الفار. فقد صار لهؤلاء الحكام دورُ أكبر بعد أن ازدادت الصور التى يتلقونها بواسطة التقنيات الحديثة. فى البداية كانت هذه الصورُ محصورةً فيما تلتقطه كاميرات موصولة بالشاشات الموجودة أمامهم من زوايا مختلفة لا يتسنى لحكم الساحة والحكمين الثانى والثالث رؤيتها فى الأغلب. وأُضيفت إليها الآن الصورُ التى تلتقطها كاميرات خط الملعب وكشف التسلل وغيرها, الأمر الذى يؤدى إلى تنامى دورهم، وازدياد الحالات التى يتدخلون فيها لتنبيه الحكم، أو يضطرُ هو للجوء إليهم. ولهذا أصبح السؤالُ الآن عن مُتخذ القرار أكثر من أى وقت مضى؟. الجوابُ النظرى أن حكم الساحة يبقى صاحب القرار النهائى. فما حكم الفار إلا مساعدُ يستخدمُ الفيديو: Video Assistant Reference غير أن ما حدث، وسيحدثُ، فى غير قليل من المباريات يثيرُ التباسًا بشأن هذه العلاقة, ويجعلُ السؤال أكثر تحديدًا. فهو ليس عن صاحب القرار, وحائز الصفارة الذى يعلنُه وهو يستخدمُها, بل عمن يتخذه فعليًا. والجواب عن هذا السؤال فى مختلف المجالات هو أن من لديه المعلومات، أو أكثرها أو أهمها، يستطيعُ وضع الأساس الذى يُبنى عليه القرار، ويكون فى هذه الحالة هو من يتخذه فعليًا برغم أن شخصًا آخر هو الذى أعلنه أو أصدره. وتأسيسًا على ذلك يبدو دورُ غرفة الفار أكبر، خاصةً فى الحالات الأكثر التباسًا. ولهذا صار ضروريًا تحقيقُ الشفافية فى عملية اتخاذ القرارات. وربما لا يتسنى ذلك دون أن يعرف الجميعُ ما يحدثُ فى غرفة الفار فور بدء الاتصال حول لعبةٍ ملتبسة. ويتطلبُ ذلك تثبيت كاميرات تنقلُ ما يدورُ سواء بين الموجودين فيها، أو مع حكم الساحة، إلى أن يُعلن القرار. ودون هذه الشفافية، سيزدادُ الجدالُ بعكس المستهدف من استخدام التقنيات الحديثة عمومًا، وسيصبحُ الفار جزءًا من المشكلة وليس من الحل.

* نقلا عن " الأهرام"