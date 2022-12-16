تعريف البلاد السياحية

البلد الذي توجد به أماكن سياحية ليس بلدًا سياحيًا بأى حال من الأحوال. ويجب ألا نستغرب الجملة السابقة، لأنها تعنى أن البلاد الجميلة التي يفد إليها السياح بعشرات ومئات الملايين كل سنة إنما يصلح كل مكان فيها ليكون مقصدًا سياحيًا دون أن يكون عليها تحديد أماكن بعينها يتم الترويج لها من خلال المنشورات السياحية، فأنت إذا قمت بزيارة سويسرا أو فرنسا أو بريطانيا أو اليابان مثلًا، فيمكنك أن تقضى أجمل إجازة دون أن ترتبط بزيارة أماكن معينة توصى بها الإعلانات. في هذه البلاد يمكنك أن تتمشى في أي شارع أو زقاق وأن تدخل أي مطعم فتحصل على وقت طيب وخدمة جيدة.. لستَ مضطرًا هناك لأن تسكن في فندق خمسة نجوم لتضمن نظافة السرير، ولست في حاجة لتجنب المواصلات العامة لتحافظ على آدميتك وتصون جسدك من الانتهاك. أنت هناك تحظى بامتياز أن تشرب ماء الحنفية الذي يشربه المواطن ولست مضطرًا لشراء المياه المعدنية حتى لا تصاب بالإسهال إذا شربت مياه المواطنين!.

عند زيارة هذه البلاد لا يبحث أمثالنا عن القلاع الأثرية أو الكهوف الجبلية ليزوروها وإنما يستمتعون بمجرد السير على رصيف طبيعى والجلوس على قهوة لا يسيطر عليها البلطجية!. كل ما هو مريح وطيب هناك هو مصنوع لأجل المواطن، واستمتاع الغريب به هو تحصيل حاصل. هم لا يرصفون الشارع لأجل السائح، ولا يحرصون على رفع القمامة وتنظيف الشوارع ليسعدوا الزائرين، ولذلك لن تجد لديهم سعرين للسلعة الواحدة: واحد عادى والثانى سياحى. كل الخير هناك موجود لينعم به أهل البلد، وهم لا يمانعون أن يشاركهم السائح حياتهم أثناء زيارته القصيرة بنفس الشروط والأسعار، وقد يستغربون هناك إذا علموا أن بعض البلاد تجعل سعر الغرفة في الفندق أغلى إذا أراد سائح أن يشغلها، وتجعل كوب العصير أغلى إذا طلبه غريب عن البلاد، وقد يصابون بالذهول إذا علموا أن الحدائق الموجودة في الشوارع والميادين تقوم بعض البلاد بتحصيل رسوم نظير السماح للناس بدخولها، وأن الأجنبى الراغب في الدخول قد يدفع أضعاف ما يدفعه المواطن، ومن الأفضل ألا تخبرهم أن هذه التفرقة ليس الغرض منها تدليل المواطن وإنما نهش السائح!.

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وعلى ذلك، لا أحبذ أن نعتبر دولًا من العالم الثالث سياحية إذا كانت تفعل أمرًا من اثنين: الأول أن تضع سياجًا حول سكانها الفقراء، ساعية لحجب مناطقهم عن الزوار الأجانب، متظاهرة بأن الفقر غير موجود. والأمر الثانى أن تتاجر في الفقر فتسعى لعرض مظاهر البؤس باعتبارها فولكلورًا قد يجذب السياح ويجعلهم ينفقون ويدفعون فلوسًا للسكان وللموظفين نظير أن يقوموا بالتصوير وسط المزابل والخرائب ومياه المجارى الطافحة. هذا النوع من البلدان ليس سياحيًا بحال حتى لو امتلك آثارًا أو شواطئ وجبالًا وبحيرات، لأن الأجانب إذا زاروه مرة، فإنهم يوصون بعضهم البعض بألا يطئوا أرضه مرة أخرى!.

* نقلا عن " المصري اليوم "