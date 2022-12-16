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طريق الحرير.. رؤية لعالم جديد

إميل أمين
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تركت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية ، وما جرت به المقادير من قمم عربية وخليجية وسعودية - صينية ، أثرا واضحا في مقاربات المنطقة والإقليم لعالم جديد ، مغاير ولاشك للمشهد العالمي في العقود الثلاثة الماضية ، حيث خيمت على سماوات البشرية رؤية النظام العالمي الجديد، بملامحه ومعالمه الأمريكية ، والذي لم يقدر له البقاء طويلا ، وقد سبقه زمن الحرب الباردة ، التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ، وها نحن على مقربة من نظام دولي متعدد الأطراف ، وفي عالم متعدد الأقطاب ، وبات السؤال :" ماذا عن هذا العالم الجديد ؟
الشاهد أن هناك الكثير من الرؤى الجيوسياسية التي يمكن الحديث عنها ، غير أن جزئية بعينها موصولة بأحد الأقطاب القطبية القادمة ، تستدعي التوقف أمامها ، سيما وكأنها تبدو عودة مرة أخرى إلى مساقات ومسارات أممية عرفتها البشرية قبل عقود طوال .
أما القطب محل الحديث فهو الصين ، بإرثها الكونفوشيوسي التاريخي ، فيما المسار يدور حول طريق الحرير الذي كان والذي يتجدد الحديث عنه الآن، وتبدو حظوظه قوية في مواجهة رؤى غربية تقليدية ، أعتقدت ذات مرة في أن الرأسمالية هي نهاية التاريخ ، وخيل إليها مؤخرا أنها تعيش في الحديقة ، فيما العالم الخارجي لا يزال أسير مرحلة إنسان الغابة ، والعهدة على منسق السياسات الأوربية الخارجية السيد جوزيف بوريل .
يدفعنا عصر الإضطرابات المعاصرة إلى حالة نوستالجيا ، تجعلنا نقلب أوراق حضارات قديمة ، عرفت كيف تتواصل وتتنافح وتتلاقح ، ومن غير صراع محتوم أو حروب لزومية ، وفي مقدم تلك الأوراق ، طريق الحرير ، الذي كان ، والآتي عما قريب .
طريق الحرير هو طريق الحضارات والأديان والفتوحات . إنه الطريق الذي سار عليه دعاة البوذية والمسيحية ونشر من خلاله التجار العرب الإسلام في ربوع آسيا . وعلى الطريق نفسه مضت جيوش الأسكندر ، وقورش ، وجحافل جنكيز خان ، وهولاكو ، وتيمورلينك ، تقيم الإمبراطوريات ، كما قطع سهوبه ووديانه شيان تسونج ، وأبن بطوطة ، وماركو بولو ، وغيرهم من الرحالة العظام .
في الكتاب الذي يحمل عنوان " طريق الحرير " والصادر عن المركز القومي للترجمة في القاهرة ، ومن ترجمة الأستاذ احمد محمود ، يخبرنا المؤلفان ، إيرين فرانك ، وديفيد براونسون ، قصة الحياة التي تمضي الصين عبرها ، لإحياء طريق خطه التجار منذ ما يربو على الألفي سنة ، عندما كانوا ينقلون النفائس بين الشرق والغرب .
عاش هذا الطريق سنوات عز وإزدهار ، وأخرى من الكساد والإنقطاع . أما أكثر أيامه إزدهارا فكانت عندما خضعت البلاد الواقع فيها لإمبراطوريات قوية ، كما حدث في عهد الفرس والمغول . في حين أدى ضعف الدول التي يمر فيها وحدوث حروب وصراعات فيما بينها إلى إنقطاع الطريق .
وعلى مر التاريخ كانت هناك مدن تظهر وأخرى تختفي ، تبعا لموقعها من طريق الحرير، تماما كما حدث مع تدمر والبتراء اللتين أزدهرتا بمرور تجارة طريق الحرير عليهما ، ثم إنهارتا وطواهما النسيان حين إبتعد مسار الطريق عنهما .
كل ما كان يرجوه الرحالة الإيطالي الأشهر ماركو بولو من العالم هو أن يستمع إلى ما رواه عن تلك العجائب التي رآها على طول طريق الحرير الذي كثرت حوله الروايات . وعندما سجل مشاهداته في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي ، لقي ذلك تقدير عدد قليل من الناس ، ولم يصدقه الإ عدد أقل . فقد كان الأوربيون غير المتعلمين الذين أتسموا بضيق الأفق في العصور الوسطى ، في ريب من رواياته عن المدن القديمة الواقعة وسط بحار الرمال وعن ملوك البدو الذين يرفلون في ثياب من الحرير ويجلسون على عروش طُليت بالذهب ، وعن المدن الشرقية التي تفوق مدن أوربا عظمة وجمالا .
أما التاريخ المتعارف عليه لبدء السير في طريق الحرير فهو سنة 105 أو 115 قبل الميلاد . ففي ذلك الوقت سار الصينيون حتى منتصف الطريق عبر آسيا ، ليربطوه بطريق مشابه يسير من عند البحر المتوسط إلى وسط آسيا . ومع ذلك فالواقع يقول إن طريق الحرير أقدم من ذلك بكثير ، فربما يعود إلى ألفي سنة قبل ذلك أو يزيد ، إذ ظل طريق الإتصال بين البحر المتوسط والصين ما يقل عن أربعة آلاف سنة .
هل يعيد التاريخ كتابة سطوره عبر العلاقات العربية – الصينية في هذه الأيام ؟
المؤكد أن هناك عطبا ما أصاب "الرؤية الأوراسية" ، فقد كانت هناك أصواتا عقلانية أرتفعت في ستينات القرن الماضي متحدثة عن ضرورة نشوء وإرتقاء قطاعا جغرافيا وديموغرافيا أوربيا آسيويا ، أطلق عليه الرئيس الفرنسي الأشهر شاردل ديجول ، " أوراسيا ".
غير أنه من الواضح للغاية ، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد عملت جاهدة على وضع العصا بين دواليب الأوربيين والآسيويين ، وقد عمقت الخلافات بين الجانبين ، وها هي الحرب الروسية الأوكرانية ، تقضي على آية آمال في تعاون كان يمكن أن يؤثر على فكرة حلف الناتو .
منذ منتصف التسعينات ، وتحديدا في العام 1996 ، وضعت الصين لبنات طريق الحرير الجديد ، وقد راهنت على إحياء تعاون عالمي خلاق ، عوضا عن مفاهيم النيوليبرالية المغرقة في البراغماتية غير المستنيرة ، وقد وجدت بكين بالفعل ردات فعل طيبة عبر ثلاث قارات تمثل العالم القديم ،آسيا وإفريقيا وبعض من دول جنوب أوربا المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط .
هل سيقدر لطريق الحرير الجديد النجاح ؟
غالب الظن أن ذلك كذلك ، أما السبب فمرده أن غالبية شعوب العالم قد بلغت نهاية المطاف مع أفكار الفوقية الغربية ، وبات البحث عن حلول بديلة أمر واجب الوجود .
تبدو الرؤى الكونفوشيوسية الصينية ، أقرب إلى العالم العربي من نظيرتها الأرسطية الغربية .
أرسطو ورؤيته للظاهرة وما خارج الظاهرة ، يدفع العالم للمواجهة والإقتتال .
أما كونفوشيوس ، فيرى أن الوجود "كل أنطولوجي "، يمكن أن يعرف الخلافات ، لكن من دون حتمية الصراع حتى الموت .
الصينيون يجدون آذانا صاغية في العالم المعاصر ، وطريق الحرير خطوة مغايرة في طريق عالم ما بعد النظام الدولي الجديد .

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