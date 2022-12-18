السعودية.. القوة الصاعدة

صنف الدول في العلاقات الدولية إلى ثلاث فئات: الكبرى، المتوسطة، والصغيرة. والكبرى هي التي تمتلك مزيجا واسعا من المقدرات والأدوات الصلبة (الاقتصادية والعسكرية) والناعمة. وتستطيع توظيف هذا المزيج بكفاءة لتحقيق نفوذ دولي واسع أقرب إلى الهيمنة، ومن أمثلة هذه القوى في الوقت الراهن الصين والولايات المتحدة على وجه التحديد.

أما في ما يتعلق بالمتوسطة والصغيرة، فبعد التحولات في الكبرى في النظام الدولي بعد الحرب الباردة، وتطور أدوات القوى الجديدة خاصة القوة الناعمة، قد أصبح من الصعوبة نسبيا التمييز بين المتوسطة والصغرى. إذ على سبيل المثال، على الرغم من أن الدنمارك دولة صغيرة من حيث المساحة وعدد السكان، إلا أنها باتت تصنف في خانة القوى المتوسطة في النظام الدولي مع كندا التي تعد ثاني أكبر دولة في العالم ودولة غنية اقتصاديا. بفضل النفوذ الكبير التي تتمتع به الدنمارك في النظام الدولي عبر التوظيف الناجح لقوتها الناعمة.

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إذن يمكن القول ان المعيار الكاشف للتمييز بين المتوسطة والصغيرة قد أضحى مقدار «النفوذ» و«المكانة» التي تتمتع به الدولة في العالم.

على مدار عقود، لم تستقر المراجع الأكاديمية على تصنيف السعودية، إذ تصنفها مصادر بالمتوسطة. ومرد ذلك هو امتلاك السعودية لمقومات قوية من حيث ثروتها النفطية والاقتصادية، مساحتها الجغرافية الهائلة، قوتها البشرية الكبيرة نسبيا، ونفوذ كبير في المنطقة، ومكانة كبيرة في العالم الإسلامي.

قامت السعودية منذ ما بات يعرف «بالربيع العربي» بإعادة هيكلة شاملة لمصادر قوتها الشاملة، من حيث تطور قوتها العسكرية الضاربة، وخطة للتنويع الاقتصادي، وتطوير واسع لقوتها الناعمة، على جانب تنويع مواز لمستوى علاقاتها وشراكاتها الخارجية.

وأهلت هذه التطورات السعودية بجدارة بأن تصبح ليس فقط قوة متوسطة عادية، بل قوى دولية صاعدة في العالم على غرار الهند والبرازيل وتركيا وغيرها.

لكن هذه الحقيقية كان لابد لها من لحظة أو حدث كاشف، وهو ما تجلى تماماً في الحرب الأوكرانية. إذ فور اندلاع الحرب، أصبحت السعودية بثقلها النفطي في العالم، العامل الحاسم في معادلة الحرب واستقرار سوق الطاقة بالعالم، ومكافحة التضخم العالمي.

حيث سرعان ما هرع قادة الغرب وعلى راسهم بايدن للمملكة لطلب العون من شبح الركود الاقتصادي العالمي الذي تحركه أسعار الطاقة ومستويات التضخم. وقد جاء ذلك، تتويجا لنجاح السعودية في تطوير وتوظيف قوتها الشاملة، وليس بسبب عامل النفط فقط، والذي منح السعودية درجة واسعة من النفوذ والاستقلالية في القرار الخارجي.

وتمثل زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للسعودية وعقد قمة الرياض؛ اللحظة الدولية الأهم على الإطلاق بالاعتراف بالسعودية كقوة دولية صاعدة شديدة الأهمية والحيوية في الخريطة الجيوسياسة والجيواقتصادية التي يعاد ترتيبها في العالم بعد الحرب الأوكرانية.

اختار الرئيس الصيني السعودية كأولوية ضمن زيارته الخارجية بعد فوزه بفترة رئاسية ثالثة خلال مؤتمر الحزب الشيوعي العشرين. والزيارة لا تحمل طابعا اقتصاديا فحسب رغم الاتفاقات الاقتصادية التي أبرمت وتقدر 100 مليار ريال سعودي، بل تحمل في طياتها أيضا أبعادا جيوسياسية غير معلنة. إذ في إطار حرب التحالفات بين واشنطن وبكين، تسعى الأخيرة إلى استقطاب السعودية كحليف قوي سياسي واقتصادي قادر على تغير معادلة الصراع لصالح الصين. إذ سبق هذه الزيارة تأكيدات بدعم الصين وروسيا لضم السعودية إلى مجموعة «البريكس» التي تضم الدول الصاعدة في النظام الدولي في سياق تشكيل تحالف عالمي مناهض للهيمنة الغربية.

علاوة على ذلك، تسعى الصين إلى كسب الدعم السعودي في القضايا السيادية لا سيما قضية تايوان. وأيضا ضمان الموقف السعودي في أية ترتيبات لوقف الحرب الأوكرانية التي تريد بكين إنهاءها على وجه السرعة. فضلا عن كسب السعودية كشريك لتقويض النفوذ الهندي المتنامي في المنطقة.

خلاصة القول، تحولت السعودية إلى قوة متوسطة صاعدة تحتل مكانة دولية محورية في نظام دولي متعدد الأقطاب. إذ بات مسار الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول الكبرى في العالم مرتهنا على نحو كبير بإرادة القرار السعودي.

نقلاً عن القبس