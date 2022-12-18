معلومات مجانية وأخرى «مخفية»

من السهل الوصول إلى كثير من المعلومات حول كل صحيفة أو مجلة صدرت، منذ أن عرفنا الصحافة المطبوعة حتى صدور قانون «تنظيم الصحافة» سنة ١٩٦٠، كل مطبوعة كان لها ظرفها الخاص، نعرف مَن أصدرها ومَن قام عليها ومَن كان يكتب لها، يمكن أن نعرف كذلك الظرف الذي أدى إلى توقفها، فضلًا عن المعارك التي خاضتها، يمكن كذلك أن نرصد جوانب النجاح ونقاط الضعف والإخفاق، هناك معلومات «مجانية» حول كل مطبوعة يود القائمون عليها أن يعرفها الجميع، وتكون موضع اعتزاز ومباهاة لديهم.

المؤكد أن هناك العديد من الدراسات حول تاريخ الصحافة والصحف غطت معظم هذه الجوانب. ليس من الصعب معرفة سر تراجع جريدة «المؤيد» ثم توقفها، نفس الأمر ينطبق على عشرات المطبوعات التي كانت مؤثرة ومهمة في وقتها، مثل مجلة «روضة المدارس» التي أصدرها رفاعة الطهطاوى، ثم مجلة

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«الآداب» بعدها مباشرة، التي أسسها أحمد ماضى وعلى يوسف. في مطلع القرن العشرين كانت

«الجريدة» وبعدها «السفور» ثم «السياسة الأسبوعية». نعرف أن «الجريدة» كانت لسان حال مجموعة «حزب الأمة»، قدم على صفحاتها أحمد لطفى السيد وزملاؤه أفكارهم، ولما تعثرت وتوقفت أصدروا، هم أنفسهم، مجلة «السفور»، التي قدمت مصطفى عبدالرازق وطه حسين ومنصور فهمى وتوفيق دياب وأحمد رامى وغيرهم.

بعد ثورة ١٩١٩، تحول الحزب إلى «الأحرار الدستوريين»، وحملت مطبوعتهم اسم

«السياسة الأسبوعية». كان إصدار مطبوعة شهرية أو أسبوعية، وحتى اليومية، في غاية السهولة، لم تكن هناك نقابات تتدخل بفرض شروط تنظيمية، تضمن بها حقوق العاملين، ولا كانت هناك قيود قانونية بالمعنى الدقيق، ترخيص من وزارة الداخلية، تحصل عليه في لحظة، والباقى متروك لمَن يريد إصدار المجلة أو الجريدة.

غير أن هناك مناطق مظلمة تمامًا، على مستوى المعلومات، بالنسبة لهذه المطبوعات جميعًا، بغض النظر عن اسم مَن أصدرها والجهة التي وقفت خلفها.

أهم هذه المناطق ما يتعلق بكمية المطبوع وأرقام التوزيع وإلى جانبه التكلفة المالية وإنفاق كل مطبوعة، المُتاح لا يدخل في باب المعلومات، بل أقرب إلى حكايات النميمة والانطباعات، قدامى الأدباء والنقاد كانوا يرددون أن أحمد حسن الزيات، صاحب مجلة «الرسالة»، اشترى عزبة من أرباح «الرسالة»، ولما اقتضت المجلة أن ينفق عليها، أغلقها، قيل الشىء نفسه عن أحمد أمين ومجلة «الثقافة»، لكن أين الحقيقة في ذلك، أم أنها تشنيعة وكلام مرسل فقط؟.

في سنة ١٩٩٢، كنا نحتفل بمرور مائة سنة على صدور «الهلال»، راجعت الأعداد الأولى، ولم أجد أي إشارة إلى كمية المطبوع وأرقام التوزيع، ناهيك عن التكلفة، كان جورجى زيدان يشكر القراء ويَعِد بزيادة المطبوع، أحيانًا كان يُعيد إصدار عدد ما، بناء على زيادة الطلب عليه، لكن لا أرقام تُذكر، ناهيك عن الميزانيات، حتى في أوراقه الخاصة، وقد أُتيح لى أن أطّلع على نسخة مصورة منها، لا شىء فيها بالمرة حول هاتين النقطتين، ينطبق الأمر نفسه على سائر المطبوعات الأخرى «المؤيد».. «الأهرام» وغيرهما، نقرأ أن المؤيد كانت توزع في القاهرة ودمشق ويافا واسطنبول، وأنها كانت مؤثرة لدى الديوان الخديوى في القاهرة وقصر يلدز في اسطنبول، فضلًا عن سائر مدن الشام، ولكن ما تكلفة ذلك كله والعائد؟.

«الأهرام» تحتفل باستمرار بذكرى إصدارها، ويُعاد نشر العدد الأول، يُباع سنويًّا في معرض القاهرة الدولى للكتاب، ومع ذلك لن تجد رقم المطبوع من ذلك العدد سنة ١٨٧٦، فضلًا عن تمويل الإصدار، خاصة أن أولئك الذين وفدوا إلى مصر، مُحِبّين وراغبين في إنشاء هذه المشروعات، جاءوا بلا ثروات ولا رأسمال.

معروف أن التوزيع مصدر من مصادر دخل أي مطبوعة، ويكشف مدى انتشارها، لكنه ليس مصدر الدخل الوحيد، أحيانًا قد لا يكون المصدر الأول، هناك الإعلانات، فضلًا عن مصادر أخرى، يمكن أن نضع عشرات الخطوط تحت «المصادر الأخرى».

من الآراء المتواترة وبعض المذكرات في تلك الحقبة أن الديوان الخديوى كان يقوم بتمويل بعض الصحف، الثابت أن الألقاب المدنية.. بك وباشا بمختلف رتبها كانت تُباع لكثيرين من الأعيان، ليس صحيحًا ما قيل كثيرًا من أن بيع الألقاب كان في زمن الملك فاروق فقط، طوال التاريخ كانت تُباع، وكانت مبالغ تلك الألقاب تُوجه بنسبة كبيرة «خفية» إلى بعض الصحف، قيل إن الشيخ على يوسف هو الذي كان يحدد مبلغ كل مطبوعة في زمن عباس حلمى، لذا كان يحرص بين الحين والآخر على زيارة مطبوعة ما ويلتقى بمحرريها ليتأكد من تأييدهم وتقديرهم لولى النعم «أفندينا»؛ في وقت ما تعرض الزعيم مصطفى كامل لهجوم حاد من خصومه، والسبب أنه قبل أموالًا من الخديو لإصدار جريدة «اللواء»، لكن أنصاره وكذلك بعض الذين لا يتفقون معه مثل عباس محمود العقاد دافعوا بأنه قبلها لغرض «وطنى»، أي لم ينكروا الواقعة.

غير الخديو، كان الباب العالى في العاصمة العثمانية يدفع أيضًا لعديد من الصحف في أنحاء الإمبراطورية، ودخلت على الخط عدد من القوى الأوروبية، تحديدًا بريطانيا وفرنسا، حيث كانت كل منهما تسعى للنفوذ والسيطرة. وكان هناك دعم مادى وأدبى تبذله كل منهما لأطراف ومطبوعات بعينها، بعد ذلك دخلت قوى أخرى، خاصة مع تراجع نفوذ الإمبراطوريتين مع انتهاء الحرب العالمية الثانية.

المشكلة التي تواجه الباحث أن هذه المناطق سرية وخفية، يحرص كل طرف على التكتم حولها، هناك بعض الوقائع التي تم تسريبها، وكانت الأمور تتكشف مع المعارك الصحفية، التي كانت تنشب بين بعض رؤساء التحرير، أصحاب الصحف، مثل معركة عام الكف وعام الكفء، سنة ١٩٠٤، بين المويلحى، الذي تلقى الكف على وجهه صفعًا من أحد الوجهاء، وعلى يوسف، الذي رُفعت ضده قضية التفريق عن زوجته صفية السادات، بزعم أنه غير «كفء» لمصاهرة بيت السادات. في المعركة تناثرت حكايات التمويل من الخديو عباس حلمى ومن السلطان عبدالحميد، وعلى طريقة «الكلام بيجيب بعضه»، وردت وقائع عن أصابع فرنسية وإنجليزية. فيما بعد صار مطروحًا مصطلح «مصاريف سرية» للتعبير عن مبالغ تُدفع من بعض السفارات أو الجهات الأجنبية إلى مطبوعة ما أو رئيس تحرير بذاته، وفى بعض وثائق وتقارير السفارة البريطانية من القاهرة إشارات إلى تمويل من بعض الزعماء والشخصيات العامة في القاهرة إلى البعض، مثلًا أجْرَت مجلة أسبوعية شهيرة حوارًا مع حسن البنا، كان الحوار لتمجيد البنا وجماعته، أجراه رئيس التحرير الشهير بنفسه، وصدر تقرير من السفارة البريطانية إلى العاصمة لندن، جاء فيه: «يبدو أن المبلغ الذي دفعه حسن البنا كان كبيرًا كى يضع (..) هذا العنوان»، كان العنوان: فرسان النهار ورهبان الليل. لكن هذه كلها إشارات فقط وليست وقائع مُوثَّقة، وهناك بعض الإشارات التي لا يمكن إغفالها، من ذلك التهديد الشهير الذي صدر عن نجل العقيد القذافى، «سيف القذافى»، سنة ٢٠١١، حين تبارت كثير من الصحف في مهاجمة والده ونظامه، إبان معركته الأخيرة، صرح سيف أنه سوف يعلن المبالغ التي تلقاها هؤلاء من والده، قبل ذلك، المفاجأة أن كثيرًا من المهاجمين صمتوا تمامًا، وهناك إشارات أخرى من هذا النوع، وإن لم تكن بهذه الحدة، صدرت عن بعض المسؤولين العرب في اجتماعات أو جلسات خاصة، هذه الاتهامات، لنقل الشبهات، تحوم حول بعض الصحف والصحفيين حول العالم وليس في منطقتنا العربية فقط. صحف شهيرة في عواصم كبرى طالتها هذه الشبهات في مراحل مختلفة، حتى يومنا هذا، لكن هذه كلها «شبهات» أو همهمات، والحق أننا قد لا نجد توثيقًا لهذه الوقائع، حتى الآن- على الأقل- هذا الأمر يدخل في باب «الجريمة الخفية» وفقًا لمصطلح علماء الاجتماع، إلا إذا أرادت جهة فضح أو حرق طرف بعينه، كما فعلت السفارة البريطانية في القاهرة، حين مرّرت قائمة بأسماء مَن كانوا يتلقون مصاريف سرية منها، وتعمدوا أن تصل القائمة إلى جمال عبدالناصر، كان ذلك سنة ١٩٥٤، كان ضمن القائمة نقيب الصحفيين شخصيًّا. هل كان ذلك لإنهاء العلاقة مع هؤلاء، أم دفع عبدالناصر إلى اتخاذ خطوة عقابية تجاههم، أم أرادوا أن يتولى عبدالناصر الدفع لهم، ترى هل قرر عبدالناصر يومها أن تضع الدولة يدها على الصحافة؟.

وحين نكون بإزاء مطبوعة محدودة التوزيع، محدودة الإعلانات، فلابد من التساؤل عن الاستمرار في الصدور. باختصار هناك دعم مادى من جهة أو جهات ما، وربما فرد أو أفراد، وليس بالضرورة أن يكون هناك شىء مريب في ذلك، شريطة أن يكون معروفًا، فضلًا عن مدى تأثير ذلك الدعم على توجه المطبوعة وسياستها التحريرية، باختصار مدى مهنية ومصداقية المطبوعة.

نقلاً عن المصري اليوم