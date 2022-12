ترجمة لا تَعرف عبد الرحمن الراشد ولا أنَّ الكويت في الشرق الأوسط!

كتب إدوارد سعيد سيرته الذاتية التي ترجمها إلى اللغة العربية الأستاذ فواز طرابلسي بعنوان "خارج المكان" وتحدَّث فيها عن طفولته وشبابه وأطراف من حياته وتعليمه ومرضه. لكنه لم يتحدث إلا قليلاً عن حياته الفكرية والعملية. ولسد هذا النقص أنجز الأستاذ الجامعي تيموثي برينان، تلميذه سابقًا في جامعة كولومبيا الأمريكية، سيرةً له تناول فيها حياته العملية والعلمية مع إلمامة ببعض جوانب حياته الخاصة. وترجم الأستاذ الجامعي الأردني الدكتور محمد عصفور هذا الكتاب مؤخرًا .

والقارئ العربي بحاجة إلى الاطلاع على السيرة العلمية لإدوارد سعيد لمكانته في الأدب العالمي ولمواقفه النضالية في الدفاع عن حقوق شعبه الفلسطيني.





ومما يؤسف له أن هذه "الترجمة" قصَّرتْ كثيرًا في تأدية هذه السيرة المهمة باللغة العربية. وسأكتفي في هذه المراجعة الموجزة ببعض الملحوظات العامة عن هذه "الترجمة"، ولن أفصل في تبيين أوجه قصورها لأن هذا ربما استدعى "إعادة" ترجمة معظم الفقرات فيها. وسأعرض نماذج منها عند الكلام عن بعض القضايا.

مقدمة الدكتور محمد شاهين:

كتب الأستاذ الدكتور محمد شاهين، الأستاذ في الجامعة الأردنية، مقدمة طويلة للترجمة (ص ص 9-19). وتُذكِّر هذه "المقدمة" المسهَبة بظاهرة "الاستحواذ" نفسها التي مارسها على ترجمة الدكتور محمد عصفور كتابَ "الاستشراق"، كما بينتُ في مراجعتي تلك الترجمة . إذ كتب فيها عن نفسه كثيرًا، وكتب عن أمور كثيرة، ولم يكتب جملةً واحدة، عن "المترجم" و"ترجمته"!

ومما يشهد بهذا "الاستحواذ" كذلك أن الأستاذ الدكتور محمد شاهين يوحي بأن مشروع "ترجمة" الكتاب كان مشروعه هو، لا الدكتور عصفور؛ إذ كتب إنه بعد أن أدهشه "ما بذله تِمُثي من جهد خارق في إنجاز هذه المهمة" أيقن "أنه لا بد من مشروع لاحق ينقل السيرة إلى العربية لتكون سهلة المنال بالنسبة إلى القارئ العربي . . ."، وأنه تواصل "مع سلسلة "عالم المعرفة"، ووجد "ترحيبا من القائمين عليها بالمشروع".

عنوان الترجمة:

أورد الأستاذ الدكتور شاهين في مقدمته (ص 10) عنوانين مختلفين للترجمة؛ فالأول: "أماكن الفكر: سيرة حياة ثقافية لإدورد سعيد"، والثاني: "أماكن الفكر: حياة لإدورد سعيد" (ص19). ويختلف هذان العنوانان عن العنوان الذي يظهر على صفحة عنوان الترجمة. ويقول (ص 14) في تسويغ عنوان الترجمة: "إن كلمات إدورد سعيد سالفة الذكر خير توضيح لعنوان سيرته الذاتية التي كتبها: "خارج المكان"، وهي أيضا تنير لنا اختيار تِمُثي برنن لعبارة: "أماكن الفكر" ضمن عنوان الكتاب؛ أي أن هوية إدورد سعيد تتحدى مكان الولادة والإقامة، هي، كما يؤكد إدورد سعيد نفسه، هوية مرتحلة مكانا وزمانا مثل النظرية".

والمتصور أن برينان كان يتكلم عن العنوان الإنجليزي لا عنوان الترجمة. أما عنوان الترجمة فإما "صياغة" الدكتور عصفور أو "صياغة" الدكتور شاهين. وربما يشير الدكتور شاهين إلى أن "صياغة" العنوان "أماكن الفكر" جاء ليتناغم مع عنوان سيرة إدوارد سعيد الذاتية الذي ترجمه الأستاذ فواز طرابلسي بــ"خارج المكان".

وكنت لاحظت في مراجعتي ترجمة الدكتور محمد عصفور كتابَ "الاستشراق" أنَّ العنوان "خارج المكان" ترجمة حرفية ركيكة غير مؤدية. واطلعتُ بالصدفة، بعد نشر تلك المراجعة، على مقابلة مع الأستاذ فواز طرابلسي تحدث فيها عن ذلك العنوان من جملة ما تحدث عنه. ووجدت أن رأيه في العنوان "خارج المكان" يتوافق مع رأيي فيه. فهو يقول:

إن العنوان "خارج المكان" ترجمةً للعنوان الأصليout of place ". . . لم يكن عنوانا موفّقا: “كنتُ أرغب في ترجمته إلى "كان لا مكان" كتحريف لـ"كان يا مكان"، واقترح صديق عنوانا آخر هو "خارج السرب"، وبعد مشاورات عديدة استسلمتُ والناشر إلى الترجمة الحرفية، وهي خطيئة مميتة في الترجمة" .

وعنوان "أماكن الفكر"، بغضَّ النظر عن صلته بالعنوان "خارج المكان"، ركيك وغير مؤدٍّ وينطبق عليه كلام الأستاذ الطرابلسي تمامًا. يضاف إلى ذلك أن عنوان الترجمة لا يتطابق مع العنوان الأصل؛ إذ أغفلت الترجمة العنوانَ الفرعي الذي ينص على أن الكتاب عن "حياة" إدوارد سعيد.

وربما تُقترح عناوين أخرى بديلة يمكن أن تعبِّر تعبيرًا أفضل عن المعنى المقصود بالعنوان الإنجليزي. ومن تلك العناوين: "العقل المترحِّل"، وهو يتناسب مع تنقل سعيد بين الأوطان والنظريات. أو: "إدوارد سعيد: سيرة فكرية"، وهو ما يتوافق مع ما صرح به برينان عن طبيعة هذه السيرة بأنها "سيرة فكرية"intellectual biography لسعيد.

وربما تُقترح عناوين أخرى أيضًا؛ أحدها ما يوحي به قولُ برينان عن سعيد: "هو في فلسطين في خياله، وفي نيويورك فعليًّا" (أماكن الفكر، ص 27)، إضافة إلى ما قاله في إحدى المقابلات عن عنوان الكتاب من أن أحد أسباب اختياره أن سعيدًا ينظر إلى نفسه على أنه "فلسطيني" يَعرف أن "العودة" إلى فلسطين مستحيلة. وهو ما يوحي به كذلك دفن جثمانه على مشارف فلسطين. لذلك ربما يقترح عنوان يأخذ هذه الملحوظات بالحسبان فيكون: "الوطن المستحيل" أو "الوطن المؤجَّل"، أو "وطنٌ في المخيِّلة"؛ فمادام مستحيلاً أو مؤجلاً فهو وطن في المخيلة (أي في العقل).



وثَمَّ احتمال آخر ربما يكون له وجاهة. إذ ربما كان برينان يشير بعنوان كتابه إلى "بيت" ورد في قصيدة "الفردوس المفقود" للشاعر الإنجليزي ميلتون. وهو بيت صاغه ميلتون على لسان إبليس بعد أن طُرد من الجنة، وهو:

The Mind is its own place, and itself can make a Heaven of Hell,

a Hell of Heaven.

ومعنى البيت أن إبليس الذي فَقدَ "المكان" يعزي نفسه بأنه لا يتأسف على الجنة التي طرد منها؛ ذلك أن "عقله" مكتف بذاته وقادر على أن "يجعل من الجنة جحيمًا ومن الجحيم جنة". ويعني هذا أن عنوان برينان يشير إلى نزعة التحدي عند سعيد؛ فقد تحدى تربية أبيه القاسية أحيانًا وتحدى معاناة النفي منذ طفولته وتحدى الدعاية الصهيونية في أمريكا وتحدى المرض. وكانت ثمرة هذه التحدي المتنوع تحقيقه نجاحًا فائقًا في كل مجال اهتم به. وكانت أداته في ذلك كله "عقلَه" المبدع. ومن هنا يمكن أن يصاغ العنوان بأخذ هذا المعنى في الحسبان.

ويورد الدكتور شاهين في مقدمته أحيانًا كلام برينان على غير حقيقته. ومن ذلك قوله (ص 13) إن برينان "رصد" كلمات إدوارد سعيد حين حقق معه مسؤولو الأمن في أحد المطارات البرتغالية في 2003م، وهي أنه قال للمحققين: "ولدت في أمريكا". أما ما "رصده" برينان من كلام إدوارد سعيد فعلاً فهو: "أنا ولدت ُمواطنا أمريكياـ وعشتُ في الولايات المتَّحدة من خمسة وأربعين سنة إلى خمسين" (الترجمة، ص405). فإدوارد سعيد لم يولد "في أمريكا" بل في القدس، وهو أمريكي بالولادة تبعًا لجنسية أبيه التي اكتسبها من قبل.

ومثلما لم يتكلم الدكتور شاهين عن الترجمة في مقدمته، فكذلك فعل الدكتور عصفور الذي اكتفى في "كلمة المترجم" الموجَزة (ص ص 21-22) ببيان طريقته "الجديدة" في كتابة "الأسماء" الأجنبية في الترجمة. وتتلخص هذه الطريقة في استعماله تشكيل الأسماء الأجنبية بالحركات. وكان المترجمون العرب يستعملون الألف والواو والياء لرسم بعض الحركات في اللغة الإنجليزية، مثلاً. ومن أمثلة الأسماء التي كتبها بطريقته تلك اسم مؤلف الكتاب. إذ كتبه "تِمُثي بْرِنَن" بتشكيل اسمه بالحركات مما جعل شكله غريبًا ولا يكاد يُقرأ، بدلاً من الطريقة المعهودة التي يمكن أن يكتب بها على: "تيموثي برينان"!

وأدت هذه الطريقة إلى ما يكاد يكون طمسًا لأسماء أوروبية وأمريكية مشهورة الآن في الثقافة العربية. فمن الأسماء التي كتبها بطريقته "المبتكرة" اسم اللساني الأمريكي "نعوم تشومسكي"؛ إذ كتبه: "نُوْم چومسكي". وكتابة اسم تشومسكي بهذه الكيفية شائع عند المؤلفين والمترجمين العراقيين الآن ولا أدري سبب ذلك إلا أن يكون قياسًا على الطريقة التي تُكتب بها "الكاف" في اللهجات العراقية وبعض اللهجات الخليجية في بعض السياقات الصوتية. ويلفت النظر أن الدكتور محمد شاهين يكتب في مقدمته اسم تشومسكي كاملاً (ص 17) على "ناعوم تشومسكي"! كما خالف الدكتور شاهين الدكتورَ عصفورًا في كتابة الاسم الأخير للموسيقيِّ "بارنباوم" صديق سعيد؛ إذ ورد عند شاهين على "بارنباوم" (ص17). أما الدكتور عصفور فكتبه في الترجمة كلها "بارْنُبويْم"! (ص 48، وغيرها). ومن أسماء الفلاسفة المشهورين التي كتبها بهذه الطريقة اسم الفيلسوف الدانماركي Kierkegaard الذي كتبه على "كريكغور" بدلاً من "كيركجارد" أو "كيركغارد"، كما يكتبه كثير من العرب منذ عقود.

ومن الطريف أنه هو نفسه يخالف طريقته الجديدة في كتابة الأسماء أحيانًا. إذ كتب الاسم الأول للسياسي اللبناني المشهور "شارل مالك" في مواضع عدة بالنطق الفرنسي: "شارل"؛ وكتبه "تشارلز مالك" (ص 52). وكذلك اسم تشومسكي الذي كتبه على: نعوم جومسكي (ص 505)، خلافًا للصورة التي كتبه بها بحسب طريقته "المبتكرة" في المواضع الأخرى.

ولا تعدو طريقته "المبتكرة" هذه أن تكون تزيُّدًا لا معنى له، وإلزامًا لنفسه بما لا يلزم. بل ربما يجد كثير من القراء صعوبة في قراءة بعض الأسماء في ترجمته التي ألفوا شكلها المكتوب بالعربية. والمؤكد أن المترجم الفاضل لقي عناءً في كتابة الأسماء بهذه الطريقة. ولو وفَّر هذا الجهد لتجويد "ترجمته" لَكان أولى.

ملاحظات على الترجمة:

يبدو أن مشكلة الدكتور محمد عصفور في الترجمة عصية على الإصلاح؛ فهي تعجُّ بالأخطاء والترجمة الحرفية وركاكة الأسلوب.

وتكفي الملحوظات التالية للدلالة على ذلك:

لم يترجم الدكتور عصفور إهداء برينان الكتابَ للفلسطينيين (ص 6). ولم يترجم العبارات التي أخذها برينان من كلام إدوارد سعيد في كتابه On Late Style "عن الأسلوب المتأخر"، وهي:

… not as harmony and resolution but as intransigence,

difficulty, and unresolved contradiction.

(ص 7) —EDWARD W. SAID, On Late Style

ويمكن أن تترجم بــ:

". . . ليست تناغمًا ولا تصالحًا بل عناد وصعوبة وتَعارُضٌ يستعصي على الحل".

وتغصُّ هذه "الترجمة" بـ"القدقدات" و"الأنْأنات". إذ بلغ عدد "القدقدات" (قد، لقد، فقد) ألفًا وثماني مئة تقريبًا، وأكثر من 90% منها لا لزوم له. وبلغ عدد "الأنأنات" ("أن"، "أنه"، "فأنَّه"، "فأنها"؛ "إن"، "إنه"، فإنه"، "فإنها") الآلاف! وأكثر من 90% منها لا لزوم له كذلك. وأدت هذه الكثرة المفرطة إلى ترهل أسلوب الترجمة وركاكته.

وبرغم كثرة "الأنأنات"، ومعها "لكنَّ"، لم يَنصب المترجمُ "سعيدًا" إلا مرة واحدة: "أطلع سعيدا" (ص 48). لهذا ستجد في الترجمة كلها: "إن سعيد"، و"أنَّ سعيد"، و"لكن سعيد"، إلى آخره. ولم ينصبه كذلك حتى في مواضع المفعول، كما في "أن جيمز . . . شارك سعيد" (ص 368)، و"كان يعالج سعيد" (ص 384). ووصل عدد مرات "إسكان" سعيد في هذه الحالات كلها إلى أكثر من 180 حالة. فهل كان الدكتور عصفور يعدُّ اسم "سعيد" أعجميًّا ممنوعًا من الصرف تبعًا لاسمه الأعجمي الأول: "إدوارد"؟!

ومما أسهم في ركاكة الأسلوب ترجمتُه "فعلَ الكَون" is, was اللازم في الجملة الإنجليزية، كما في: "وكان ذلك في رأيه هو إسهامه الأكبر" (ص27)، و"وقد رأى فيه حتى بعض المعجبين به، كالمؤرخ توني جودْتْ Judt مثلا، شخصا هو بالدرجة الأولى غاضب" (ص 27)، و"وقال إن واجبنا هو قبل كلِّ شيء أن يكون لدينا شيء نقوله بطبيعة الحال" (ص 28)، و"كان كلامه يتضمَّن القول إن قصارى ما يطمح له الناقد هو أن يكتب ليفهم" (ص 29)، و"حتى عندما يكون الاسم في الأصل هو "سعيد"(ص 37)، وغير ذلك كثير.

المصطلحات:

لم يترجم الدكتور عصفور بعض المصطلحات المفاتيح التي وردت في الكتاب في مواضع كثيرة، واكتفى بكتابتها بالحروف العربية. ومنها:

الفينومينولوجيا [الظاهراتية]

فيلولوجيا [فقه اللغة]

الإستطيقيا [علم الجمال]

موتيف

وغيرها.

ويتصل بهذا "تأصيله" بعضَ المصطلحات المفاتيح وكأنه أول من صاغها باللغة العربية. ومن ذلك مصطلحُ إدوارد سعيد المشهور Wordliness. ويترجم قول برينان (ص 149) عنه:

". . . فإن كلمة "الدنيوية"Worldliness ، وهي من المصطلحات الأساسية عند سعيد، لا شك في أنه استعارها من كتاب إرخ أورباخ "دانتي: شاعر العالم الدنيوي" Dante: Poet of the Secular World (1929) حيث يمكن ترجمة الكلمة الألمانية irdische (أرضي، مستند إلى الأرض) بكلمة secular أو worldly، وهي كلمة وجدت طريقها إليه أيضا من الترجمة المعتادة عند ميرلوـــــ پونتي للفكرة التي يعبِّر عنها هوسيرل بكلمة Lebenswelt (أي عالم الحياة world-life). وقد أكَّد ميرلوــــ پونتي الطبيعة الدنيوية للذات التي هي في نهاية المطاف وفوق كل شيء جسد فيزيائي [أي طبيعي[".



ويقول عن هذا المصطلح، في هامش الصفحة نفسها:

"كلمة "الدنيوي" secular هنا صفة لكلمة "العالم". وفي اللغة الإنگليزية تفهم كلمة secular على أنها نقيض للديني أو الروحاني. أما عند سعيد فإن الصفةwordly [هكذا] والاسم worldliness يشيران إلى هذا العالم الذي نعيش فيه للتأكيد على الواقع في هذه الدنيا دون الإيحاء بالنقيض، أي الديني والروحاني. أما كلمة "علماني" في مقابل secular فهي اختراع حديث لا أراه موفقا".

وتوحي ترجمته مصطلح worldliness بـ"دنيوي" وتأصيله له بأنه صاحب السبق في ذلك، مع أن الواضح أن الدكتور أبو ديب أولُ من ترجم المصطلح بكلمة "دنيوي" في ترجمته "الاستشراق" وفي ترجمته كتاب سعيد الآخر "الثقافة والإمبريالية" . ولم يؤصل الدكتور عصفور هذا المصطلح في ترجمته للاستشراق، مع

وروده فيه مرات عدة. ومن اللافت أن الدكتور محمد شاهين في مقدمته يترجم هذا المصطلح بـ"العالم والعالمية" (ص 14، ص 15)!

وكذلك مصطلح إدوارد سعيد الرئيسي الآخر contrapuntalالذي ترجمه بــ"الطِّباق" (ص 360) وأوحى بما يكاد يكون ادعاء بأنه من صياغته هو . وهو مصطلح ذكره الدكتور محمد شاهين في مقدمته وذكره الدكتور عصفور أربع مرات قبل أن يعرِّفه في هامش هذه الصفحة. ويؤصله كما يلي:

"شرح معجم المعاني هذه الكلمة بقوله: الطِّبَاق في البَديع: الجَمْعُ بين معنيين متقابلين أو متضادين: هو حي وميت. أما المغني الكبير فيحافظ على المعنى الموسيقي للكلمة بقوله: خاص بلحن يضاف إلى لحن آخر ليكون مصاحبا له. وهذا قريب مما يقوله معجم Random House شرحا للكلمة".

ويجب القول بأن الدكتور أبو ديب أولُ من ترجم مصطلح سعيدcontrapuntal بمصطلح "طباق". إذ ترجمه بذلك وعلق عليه بتوسُّع وسوَّغ اختياره هذه المصطلح العربي البلاغي القديم في مقدمته الطويلة لترجمته كتاب "الثقافة والإمبريالية"، ص ص 20ــــ21. وتعرض هذا المصطلح لنقد كثير احتجاجًا بأنه لا يعبِّر عما يعنيه مصطلح سعيد.

ومن هنا كان يجب على الدكتور عصفور أن يشير إلى صاحب السبق في صوغ هذين المصطلحين باللغة العربية وألا يغمط السابقَ حقه.

ومن المصطلحات التي قصَّر في شرحها مصطلح Canon (هامش ص 352). فيعرف هذه "الكلمة" بأنها:

". . . تستعمل أحيانا لتدلَّ على ما ثبتت نسبته من أعمال كاتب من الكتّاب في مقابل ما نسب إليه أو إلى غيره خطأ. وأوضح مثال على هذه الفكرة في الثقافة العربية الإسلامية هو الحديث النبوي. فالمسلمون السُّنَّة يسلمون بأن ما ورد في صحيحي مسلم والبخاري canonical أي يعتمدون الأحاديث التي رويت فيهما جزءا من تراث الإسلام. بينما يصفون أحاديث وردت خارجهما بأنها ضعيفة أو موضوعة. وقل مثل ذلك عن دواوين الشعر التي تفرِّق بين الأصيل والمنحول. لكن الفكرة تتوسَّع أحيانا فنقول إن الشعر العربي المعتمد هو الشعر

الذي تمثله المعلقات وشعر عدد آخر من كبار الشعراء. وفي سياق الأدب الإنكليزي لم تكن كتب المختارات الكبرى تضمُّ كتابات للنساء أو الأمريكيين الأفارقة؛ لذلك فإن التراث المعتمد كان يُقصي كتّاب الأقليات أو المستضعفين. لكن تعريف التراث المعتمد أخذ يضمّ أمثلة من هذا الأدب تحت الضغوط السياسية التي مارستها الحركات النسوية والأقليات السياسية".

وهذا التعريف عام والشرح غير دقيق. وكلام برينان هنا عن "المعتمد الأدبي" في الجامعات الأمريكية تحديدًا، لذا ينبغي أن يعرَّف هذا المصطلح كما يتحقق في هذا السياق، وهو ما يبينه ما ورد في الصفحة نفسها من الترجمة من الكلام عن "قوائم القراءات المطلوبة من طلبة الكليات". وتشمل هذه "القراءات" مجموعًا من الآثار الأدبية والفلسفية التي يُنظر إليها على أن لها قيمة أدبية وحضارية خاصة جاءت من الفترات الأدبية والفلسفية الغربية الكلاسيكية وأعمالاً أدبية وشعرية من الفترة الوسيطة للغة الإنجليزية مثل أشعار ميلتون وشعر شكسبير ومسرحياته وبعض أعمال مشاهير أدباء "الإنجليزية" وشعرائها في العصر الحديث. وهناك نقاش واسع مستمر عن ملاءمة هذا الإجراء منذ عقود وعما يدخل فيه أو يخرج منه. ويصف المناوئون لهذا "المعتمد الأدبي" في الجامعات الأمريكية بأنه تلك الآثار الأدبية والفلسفية التي كتبها "رجالٌ بيضٌ موتى"!

وكلامه عن الحديث النبوي غير صحيح. إذ لا يقصر المسلمون السنة الأحاديث الصحيحة على "الصحيحين"، فهناك مجاميع ومسانيد أخرى يرون أنها تضم أحاديث صحيحة لم يَروِها الشيخان. وكذلك كلامه عن "المعتمد الشعري" غير دقيق؛ فليس في الثقافة العربية الإسلامية "معتمد" واحد مجمع عليه. صحيح أن للشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام والشعر الأموي منزلة خاصة، وهناك مجاميع شعرية ومختارات يُنظر إليها على أنها تمثل نماذج عليا من الشعر، وهناك ما دعاه ابن خلدون بأركان الأدب الأربعة، لكن هذا مختلف عن مفهوم الـCanon "الذي يُلزم به" في الجامعات الأمريكية.

والمصطلح الآخر الذي أورده بصيغته الإنجليزية وترجمه خطأ مصطلحُ scientism (هامش ص 404)، وشرحه بأنه القول بأن "مناهج البحث في العلوم الطبيعية صالحة للتطبيق في جميع الحقول البحثية". وهذا الشرح غير دقيق وناقص. وترجمه خطأً بــ"العلمية" في أربع صفحات أخرى (ص 274، ص274، ص 403، ص 417) إضافة إلى هذه الصفحة.

وهو مصطلح يستخدم بشكل ازدرائي للإشارة إلى الاعتقاد بأن المنهج العلمي المتبع في العلوم الطبيعية يمثل الطريقة الأوثق، بل ربما الوحيدة، لاكتساب المعرفة عمومًا. ويلاحظ أن هذا المصطلح في الإنجليزية ينتهي باللاحقة ism وهي طريقة يقصد بها وصف الرأي بـ"الوثوقية" و"التمذهب"، مما يعد وصفًا سلبيًّا. ويترجَم هذا المصطلح في الكتابات العربية المعاصرة بــ "العلموية"، وهي مصدر صناعي على غير قياس. وإذا جاز لي أن أقترح بديلاً لا يخالف القياس الصرفي فربما أقترح صيغة المصدر الصناعي: "عُلوميَّة".

ونتج عن خطأ الدكتور عصفور في ترجمة هذا المصطلح أخطاؤه في الترجمة؛ ومن ذلك ترجمته للنص التالي الذي يرد فيه المصطلح:

Meanwhile, in a distinction without a difference, youth in their French reverie stormed Frye’s barricade but offered little better, serving up a new scientism based on delusions of precision in the clocklike working of linguistic structures.

فيترجمه الدكتور عصفور (ص 274) كما يلي:

"في هذه الأثناء هجم شبابٌ في غمرة حلمهم الفرنسي على دفاعات فْراي فأتوا بتمايزات من دون اختلافات، ولم يكن ما أتوا به أفضل مما أتى به، وقدَّموا لنا نظرة علمية جديدة تقوم على أوهام الدقة الموجودة في البنى اللغوية التي تعمل كما تعمل الساعة".



والسؤال: كيف تقوم "نظرة علمية جديدة على أوهام الدقة. . . "!



وترجمتي:

"واقتحم [بعض النقّاد] الشباب تحصيناتِ فراي ، في تلك الأثناء، منساقين وراء [النظريات النقدية البنيوية] الفرنسية، بتمايز لا يمثل اختلافًا، ومع هذا لم يأتوا بأفضل مما أقترحه إلا بمقدار ضئيل، مما نتج عنه علوميةٌ (علموية) جديدة تقوم على الوهم بأن البنى اللغوية تعمل بانتظام دقيق محكم".

وكذلك ترجمته كلام برينان:

“At this point of his life, he lost interest in novelty. He preferred muscular reaffirmations from new vantage points. His reassertion of old articles of

faith (the urgent political force of humanism, the threat to thought posed by an uncritical scientism) had a different ring now, as though their mood of twenty-first century’s “war of terrorism,” although still undaunted, was also slightly doomed”.

فيترجم هذا النص (ص 404) كالتالي:

"في تلك المرحلة من حياته كان قد فقد الاهتمام بما هو جديد، بل أخذ يفضِّل التأكيد بالصوت العالي من مواقع جديدة، وكان لإعادة التأكيد على أسس الإيمان القديمة (القوة السياسية الملحَّة لمبدأ الإنسانية، والتهديد الذي تشكِّله المناهج العلمية غير النقدية) صدى مختلفٌ في الوقت الحاضر كأن توجهها في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين وشعارها المنادي "بالحرب على الإرهاب" أخذ يواجه مصيره المحتوم على رغم أنه لم يزل يحتفظ بقوَّته".

والسؤال: كيف يمكن لـ"المناهج العلمية" أن "تهدِّد"؟ وكيف يمكن أن تكون "المناهج العلمية غير نقدية"؟! إضافة إلى ركاكة الترجمة وحرفيتها.

وترجمتي لهذا النص:

وفَقَد [سعيد] عند هذا المنعطف من حياته الاهتمامَ بـ[إبداع] "منطلقات" جديدة. وفضَّل إعادة التأكيد الصارم [على بعض منطلقاته القديمة] من زوايا مختلفة جديدة. وكان لإعادة تأكيده على قاعدتَي العمل القديمتين [اللتين كان يقوم عليهما عمله الفكري] ([أي] القوة السياسية الملحة للمبدأ الإنسني و[مقاومة] التهديد للفكر الذي تمثِّله علوميةٌ (علموية) غير نقدية) طبيعةٌ مختلفة الآن، فعلى رغم أن [هاتين القادتين] ظلتا صامدتين بدتا كما لو أنهما مهدَّدتان بالتلاشي شيئًا مّا، في ظل [شعار] "الحرب على الإرهاب" في بواكير القرن الواحد والعشرين.

وكذلك ترجمته كلام برينان (ص417) عن عدد قليل من الفلاسفة الألمان بأنهم ". . . بيَّنوا أن الصانعين المغفَّلين للسياسة الأمريكية تبنوا المذهب العلمي على نحو كارثي. . .".

والسؤال: هل يصح وصف المنهج العلمي بأنه "مذهب؟ ثم كيف يكون تبني "المذهب" العلمي كارثيًّا؟

وترجمتي لهذه العبارة:

". . . واحتجوا بأن صنَّاع السياسة الأمريكية السذَّج تبنوا علوميةً (علموية) ضيقةَ الأفق على نحو كارثي. . . ".

ملحوظات عن معلومات عامة:

يبدو أن الدكتور محمد عصفور يجهل بعض المعلومات العامة عن العالم العربي والثقافة العربية! ومن ذلك ما ورد في هامش ص 49 حيث يعلِّق على ما يقال عن الاسم "الأوسط" لإدوارد سعيد الذي يُكتفى فيه بإيراد الحرف الأول منه وهو "الواو":

"هذه مسألة ثانوية بطبيعة الحال. لكن علينا أن نلاحظ أن المؤلف يشير إلى الأب باستمرار باسم وديع، وأن ْإدْوَرْد سمّى ابنه وديع [هكذا]. أما أن إدْوَرْد يحصل [هكذا] على اسم ثان هو وليم فتفسيره أن الأبناء كثيرا ما كانوا يسمون باللغة الإنگليزية باسم ثان أو ثالث يدعى "الاسم الأوسط" بعد الاسم الأول تكريما لبعض الأقارب. وأما أنه هو الاسم المزعوم للأب فيبقى مسألة داخلية لا قيمة قانونية لها تُشْبه تأمرك الأب في كثير من العادات التي يرد ذكرها في الكتاب".

وتسمية الطفل باسمين كان شائعًا في كثير من البلاد العربية، بخلاف قول المترجم. إذ يشتهر في مصر خاصة تسمية الذكور باسمين الأول منهما "محمد" والثاني اسم الشخص، وأشهر شخصية حملت هذا الاسم حاكم مصر الألباني محمد علي. وكانت هذه الطريقة في التسمية شائعة في الحجاز بادية وحاضرة كذلك؛ ومن تلك الأسماء: محمد علي، محمد فالح، محمد سالم، محمد بركة، محمد سعيد، إلى آخر ذلك.

أتراه لا يعرف هذه المعلومة الشائعة؟!

ومن ذلك إيراده اسم الصحفي السعودي المعروف "عبد الرحمن الراشد" على أنه "عبد الرحمن الرشيد" (ص 377). فكيف لا يعرف مثقف عربي اسمَ الأستاذ الراشد الذي ارتبط اسمه طويلاً بصحيفة الشرق الأوسط التي توزع في أكثر البلدان العربية، ومنها الأردن، وبمجلة "المجلة" الذائعة؟!

وتتصل الحالة الثالثة بإيراده عنوان كتاب محمد شكري "الخبز الحافي" على أنه "من أجل الخبز وحده"، وهو ترجمة عنوان الكتاب بالإنجليزية For Bread Alone.

ومما يثير أشد العجب أنه يورد أخطاء برينان ويترجمها كما لو أنها صحيحة ولم يعلق عليها! ومن ذلك ما ورد عند برينان (ص 82) عن ياسر عرفات:

“. . . and based in Kuwait before returning to the Middle East to lead the PLO”.

فيترجم الدكتور عصفور قول برينان كما يلي(ص 189):

"وكان مقره في الكويت قبل أن ينتقل إلى الشرق الأوسط ليقود منظمة التحرير الفلسطينية."

أليست الكويت في "الشرق الأوسط"؟!

ويُذكِّر صنيعُه هذا بما فعله في ترجمة "الاستشراق" حيث يترجم أخطاء سعيد كما هي. ويبدو أن هذا ما يفعله في ترجماته الأخرى؛ إذ ورد في كتاب سعيد The World, The Text, and The Critic "العالَم والنص والناقد" (ص 36) كلام إدوارد سعيد عن ثلاثة من النحاة الأندلسيين الذين ينتسبون إلى المذهب الظاهري وهم، "ابن حزم وابن جني وابن مضاء القرطبي". وأورد الدكتور عصفور في ترجمته هذا الكتاب هذا النص كما هو. والخطأ هنا من جهتين؛ إذ يَعرف كلُّ أحد أن وصف ابن جني بأنه "أندلسي" خطأ، ولم يكن "ظاهريًّا"، كما يعرف كلُّ أحد أيضًا .

ومع هذا فما فعله الدكتور عصفور هيِّنٌ إذا قورن بما ورد في ترجمة عبد الرحمن حفيض (هكذا كتب اسمه الأخير!) لكتاب سعيد هذا. إذ أورد خطأَ إدوارد سعيد عن ابن جني وزاد عليه أنْ سمى "ابن مضاء" بـ"ابن مداعة" (ص 42)!



ومن ذلك عدم ترجمته "هليوبولس" (127) مع أن كل أحد يعرف أنها "عين شمس" وهي منطقة كبرى معروفة في القاهرة الكبرى.

وكذلك ترجمته قول برينان (p. 108):

Al-Azm thought Orientalism a little like the Islamic greeting: “May you be protected from Shaitan [Satan]”. In effect, Said had opened the door for his Protégés to begin every argument with a ritual denunciation of Orientalists.

ترجمة الدكتور عصفور:

"كان من رأي العظم أن "الاستشراق" أشبه بالتحية الإسلامية التي تقول: "حماك الله من الشيطان". وفي النتيجة فتح سعيد الباب أمام أتباعه لأن يبدأوا كل مناقشة بصب اللعنات على المستشرقين" (ص 241).

وكان المنتظر من المترجم أن يعلق بأنه لا توجد "تحية إسلامية" تقول "حماك الله من الشيطان". إذ ربما كان العظم يعني أن التشنيع على المستشرقين صار "تعويذة" "طقسًا" ritual لازمًا بسبب ما كتبه سعيد عنهم.

وترجمتي لهذه الجملة:

"ورأى [الكاتب السوري صادق] العظم أن "الاستشراق" [صار بسبب ما كتبه سعيد لازمةً] أشبه ما تكون بالتعوذ من الشيطان التي يقولها المسلمون [في أول كلامهم عند الاستنكار والتبرؤ]. إذ إنه فتح الباب لمن نهجوا نهجه ليبدؤوا كلَّ نقاش بالتشنيع على المستشرقين تشنيعًا طقوسيًّا [مكررًا]".

ومثل هذا ترجمة لما ورد في النص الأصلي من أحد أصدقائه (ال\كتور محمد شاهين) قال للطيب صالح:

“Edward is a great and beautiful novel”, p.11.

فيترجم هذا (ص 30) كالتالي:

"إدَوْرد رواية عظيمة وجميلة".

أما الدكتور شاهين فيقول في تقديمه (ص 9) إنه قال للطيب:

"كان صديقنا إدورد، يا طيب، أسطورة جميلة".

وهو العبارة التي أوردها الدكتور شاهين أيضًا في تقديمه ترجمة الدكتور محمد عصفور كتاب إدوارد سعيد: "العالم والنص والناقد"، 2018م.

ويشهد هذا بأن الدكتور عصفورًا يترجم كل ما يجده على دربه من غير أن يعمل فكره فيه.

في "مفتاح للمصادر":

"أعمال يكثر سعيد من الاستشهاد بها" (ص503). وكأن سعيدًا هو الذي يستشهد بها!

والترجمة الصحيحة: "أعمال سعيد التي استشهدتُ [برينان] بها كثيرًا".

أمثلة من ترجمته:

سأقتصر على أمثلة من ترجمته من "التمهيد" (ص ص 23-32)، إضافة إلى فقرة من الكتاب. ويمكن أن يقاس على هذه الأمثلة ما يرد في الترجمة كلها، إذ قلما تجد فقرة لا يكون فيها ما يمكن أن يلاحظ من هفوات الترجمة وأخطائها.

1-Long after his death in 2003, Edward W. Said remains a partner in many imaginary conversations. For those who knew him, the exchanges when he was alive are missed almost as much as his person—the dark darting eyes, compassionate but fiery, of a man capacious and alert, a little daunting, and often very funny (p. 8).

ترجمة دكتور عصفور:

"يبقى إدْوَرد و. سعيد بعد وفاته في العام 2003 بوقت طويل شريكا في أحاديث خيالية. ويكاد الذين عرفوه يفتقدون تلك الأحاديث بقدر ما يفتقدونه هو؛ بعينيه اللتين تفيضان عاطفة ولهيبا، عيني رجل واسع الأفق، حاضر البديهة، يثير الشعور بقدر من الرهبة، ولكنه، كثيرا ما يكون مسلِّيا".

ملاحظات:

هناك بعض الأخطاء في الترجمة، إضافة إلى ركاكة الأسلوب. فأولها استعماله كلمة "خيالية" ترجمة لــــimaginary بدلاً من "متخيَّلة" التي يوحي بها السياق. والثاني استعماله الفعل "يكاد" مع إيحاء هذا الفعل المختلف عما يقوله النص. كما أن "واسع الأفق" ليست ترجمة دقيقة لــcapacious . وكذلك ترجمته كلمة alert بـ"حاضر البديهة" مع أن ترجمتها الملائمة "متحفِّز". والخطأ الأخير أنه جعل سعيدًا يثير عند الآخرين شعورًا بأنه يعاني من الرهبة، مع أن المقصود أنه هو الذي يعاني دائمًا من الفزع، كما يقول برينان، وكما يقول إدوارد سعيد نفسه حرفيًّا في "خارج المكان"، كما سقطت عبارة "عيناه السوداوان" (ص 52).

ترجمتي:

ما يزال إدوارد و. سعيد، بعد وفاته في 2003 بوقت طويل، مشاركًا في كثير من الحوارات المتخيَّلة. أما الذين عرفوه في حياته فافتقدوا تلك الحوارات بقدر ما افتَقدوه هو تقريبًا ـــــ ذلك الرجلُ بعينيه السوداوين النافذتين الحانيتين وإن كانتا متقدتين دائمًا، متعددُ الاهتمامات والمُتحفِّز، مع قدر من الشعور بالفزع، وبقدر كبير من حس الفكاهة غالبًا.

2- As if at a political rally (p. 8).

ترجمة الدكتور عصفور (ص 24):

"كأنهم كانوا في اجتماع سياسي حاشد".

وترجمتي:

كما لو كانوا في مظاهرة سياسية".

3-The tumultuousness of the event seemed at odds somehow with the more mixed reception Said had received over the years, and its third-world revolt a little distant from his own shifting positions and divided sympathies. In the previous decade, in fact, Said had threatened to disappear “into the front pages” (as Martin Amis once wrote about the novelist Salman Rushdie), having become an icon rather than the down-to-earth and rather insecure seeker he had always felt himself to be. (pp. 7-8)

ترجمة الدكتور عصفور:

"كان ضجيج المناسبة لا يتماشى مع الاستقبال المتباين الذي لقيه سعيد على مرّ السنين، والتمرد في تلك المناسبة، الذي بدا أنه يعِّبر عن شعور العالم الثالث، كان بعيدا إلى حدٍّ ما عن مواقف سعيد وعواطفه الموزعة. ففي العقد السابق، في الواقع، كان سعيد قد هدد بالاختفاء "في الصفحات الأولى" (كما قال ِ الكاتب الأيرلندي فرد هاليدي Fred Halliday عن الروائي سلمان رشديSalman Rushdie ) بعد أن أصبح أيقونة، على رغم أن هذا التهديد يتنافى مع تواضعه الذي عُرِف به، ومع طبيعته الساعية إلى الأمان كما عِهَد نفسه على الدوام". (ص 24)

والملاحظة الأولى أن قائل عبارة "الاختفاء في الصفحات الأولى" ليس فريد هاليدي بل الروائي البريطاني مارتن أميسMartin Amis في مقال نشرته مجلةVanity Fair الأمريكية في 27 مارس 2014 بعنوان Rendezvous with Rushdie "موعد مع رشدي"، ولم يبين الدكتور عصفور ما تعنيه عبارة "الاختفاء في الصفحات الأولى".

أما إذا رجعنا إلى مقال أميس فنجده يتحدث عن وقع فتوى الخميني المشهورة على سلمان رشدي. ويحكي أميس أنه كان ورشدي وكتّاب آخرون في مناسبة تأبين أحد الكتَاب في إحدى الكنائس. وكان رشدي "خائفًا يترقَّب" بعد صدور تلك الفتوى بقتله. وعاد أميس، بعد المناسبة، إلى منزله واشترى في طريقه صحيفةً مسائية ظهر على صفحتها الأولى عنوان بارز بالحروف الاستهلالية الكبيرة يقول:

EXECUTE RUSHDIE ORDERS THE AYATOLLAH

"آية الله يأمر بإعدام رشدي"، ثم يعقِّب أميس بالقول بأن "سلمان توارى في عالَم الحروف الاستهلالية. لقد اختبأ في الصفحة الأولى". ويعني بذلك أن سلمان رشدي توارى عن الأنظار فعلاً ولم يعد له وجود فعلي إلا فيما تتناقله الصحف من أخبار عنه في صفحاتها الأولى.

ولا يُعقل، من ناحية ثانية، أن "يهدِّد" إدوارد سعيد نفسُه بأن يختبئ في صفحات الصحف الأولى، كما هي حال رشدي. أما معنى هذا التهديد فيتمثل في أن "سمعتَه" الطاغية كادت تمثل "تهديدًا" يمكن أن يطغى على وجوده الفعلي لأن اسمه صار يَظهر كثيرًا في عناوين الصحف في صفحاتها الأولى.

ترجمتي:

ويتناقض صَخَبُ تلك المناسبة قليلاً مع الاستقبال المختلَط الذي كان سعيد يقابَل به طوال السنين. وكانت تلك الثورة [فورة الطلاب قبل المحاضرة] التي تشبه ثورات العالم الثالث لا تشبه مواقفه المتغيرة وتعاطفه الموزَّع إلا شبهًا محدودًا. إذ كاد يؤول به الأمر، في العقد السابق [على وفاته]، إلى الاختباء في "الصفحات الأولى" (كما كتب مارتن أميس مرة عن الروائي سلمان رشدي) [أي أن يكون موضوعًا يوميًّا لعناوين الصحف مما يغطِّي على وجوده الفعلي]، بعد أن تحوَّل إلى "إيقونة"، بدلاً من [ذلك الرجل] المتواضع الباحث عن الأمان، كما كان يشعر هو نفسه أنها طبيعته".

4- On the other hand, the energy of the event seemed just right for a man who had managed to turn street fighting into cultivated debates in foreign lecture halls. With Said, Palestinians had their urbane spokesman probing the manias of the metropolis; supporters of Israel found their malignant charlatan and terrorist; scholars of the Orient saw a well-armed foe in the rearview mirror; a nonwhite diaspora in the universities thanked him for blazing the trail of their own multicultural emergence; leftists within the university scratched their heads wondering how someone with his views managed to be so rewarded by the powerful. It had, in other words, become easy to turn Said into a series of placards without depth or nuance (p.8).

ترجمة الدكتور عصفور:

"لكن بدا أن حرارة المناسبة من الناحية الثانية تليق بالرجل الذي تمكن من تحويل عراك الشوارع إلى مناقشات راقية في قاعات المحاضرات الأجنبية. وبوجود سعيد حصل الفلسطينيون على ناطق متحضر يتعمَّق في الأفكار التي تتلبس المركز. ووجد من يدعمون إسرائيل نصَّابهم الخبيث وإرهابيَّهم؛ ووجد دارسو الشرق عدوهم المسلَّحُ تسليحا جيدا بالمرآة التي تُريهم المنظر الخلفي؛ وشَكَره شتاتٌ من غير البيض لحمِل الشعلة التي تقود بزوغ ثقافتهم ذات الأصول المتعددة. وحك اليساريون العاملون في الجامعات رؤوسهم متسائلين عن الكيفية التي تمكن بها شخص له آراء كآرائه من الحصول على المكافآت من أصحاب السلطة. لقد أصبح من الممكن – باختصار – تحويل سعيد إلى سلسلة من الشعارات التي تخلو من العمق وظلال المعاني" (ص ص 24-25).

ملاحظة:

خطأ الترجمة واضح في قوله:

"... يتعمق في الأفكار التي تتلبس المركز". إضافة إلى ركاكة الترجمة.

الترجمة الحرفية:

"قاعات المحاضرات الأجنبية"

"المسلَّحُ تسليحا جيدا"

"بالمرآة التي تُريهم المنظر الخلفي"

"وحك اليساريون العاملون في الجامعات رؤوسهم"

"وظلال المعاني"

ترجمتي:

"لكن حيوية الحدث بدت كأنها، من ناحية أخرى، تنسجم تمامًا مع رجل استطاع أن يحوِّل عراك الشوارع إلى حوارات مهذَّبة في فصول الدراسة خارج أمريكا. ووجد الفلسطينيون في سعيد متحدثًا باسمهم عارفًا بلغة الأمريكيين وأعرافهم ويستثير ردودَ أفعال كثيرة متنوعة في عواصم الغرب؛ ووجد فيه أنصار إسرائيل المنافقَ الخبيث والإرهابي [الذي يبحثون عنه]؛ ووجد فيه الباحثون في قضايا الشرق خصمهم المؤهَّل تأهيلاً عاليًا الذي يتعقَّبهم ويكشف ماضيهم [في كتاب الاستشراق]؛ وشكره [الباحثون] المهاجرون الملونون في الجامعات [الأمريكية] لحمله الراية في تأسيس دراسات التعددية الثقافية التي يشتغلون بها؛ وحيَّر اليساريين في الجامعات مما جعلهم يتساءلون عن الكيفية التي صار بها مَحظيًّا عند المتنفذين. لقد صار من السهل، بكلمات أخر، تحويلُ سعيد إلى سلسلة من الشعارات التي تفتقر إلى العمق أو المعنى".

5- His career was like a novel, right down to the fatal blood disease over the last decade of his life backlit by his own writing on personal and civilizational decline. (pp. 7-8)

ترجمة الدكتور عصفور:

"كانت سيرته العلمية أشبه بالرواية إلى أن وقع ضحية للمرض الذي أصاب دمه طوال العقد الأخير من عمره، يضيء حياته من الخلف ما يكتبه عن اقتراب نهايته هو ونهاية الحضارة الإنسانية" (ص 25).

و"يضيء حياته من الخلف" ترجمة حرفية مضحكة ولا تؤدي أي معنى.

"ونهاية الحضارة الإنسانية"، خطأ في الترجمة.

ترجمتي:

كانت حياته العملية أشبه ما تكون برواية من بدايتها إلى أن أصيب بسرطان الدم القاتل خلال العقد الأخير من حياته، وهي الحياة التي جلَّتْها كتاباتُه عن تضعضع حالته [الصحية] وعن التدهور الحضاري.

6-Born in 1935 in Jerusalem, the son of a businessman, he, along with his family, was dispossessed of home and homeland by the British mandate of 1948 and the military actions that followed. A brilliant if erratic student, and a gifted pianist from an early age, he grew up largely in Cairo, arriving in the United States in 1951. Later, he attended Princeton as an undergraduate and went on to Harvard for his doctoral studies before joining the faculty of English at Columbia University in 1963, where he remained for most of his professional life. By 1975, his career was already on its way to legend. Endowed lectures and honorary degrees poured in as he launched new fields of inquiry that changed the face of university life (p.9).

ترجمة الدكتور عصفور:

"ولد سعيد في العام 1935 في القدس لأب يعمل في التجارة، وحرم هو وعائلته من البيت والوطن بواسطة الانتداب البريطاني في العام 1948 والعمليات العسكرية التي تبعته . كان تلميذا لامعا وإن كان يفتقر إلى الانتظام، وكان مولعا بآلة البيانو منذ الصغر، وترعرع في صباه في القاهرة، ووصل إلى الولايات المتحدة في العام 1951، وهناك التحق فيما بعد بجامعة برْنستن Princeton في المرحلة الجامعية الأولى ثم بجامعة هارفرد في مرحلة الدكتوراه، قبل الالتحاق بهيئة التدريس في جامعة كولمبيا في العام 1963، حيث بقي معظم بقية حياته. وبحلول العام 1975 كانت سيرته المهنية في طريقها إلى الأسطورية، إذ أخذت تنهال عليه الجوائز من العالم الأكاديمي على شكل محاضرات مدعومة، وشهادات فخرية، بعد أن افتتح حقولا للبحث غيَّرت ملامح الحياة الجامعية" (ص 25).

وهذه ترجمة ركيكة.

ترجمتي:

ولد في القدس عام 1935م، لأب يشتغل بالتجارة، وسَلبه، هو وأهله، الانتدابُ البريطاني في 1948م والعملياتُ العسكرية التي أعقبت ذلك بيتَهم ووطنهم. وكان تلميذًا لامعًا وإن كان غير منضبط، وعازفًا موهوبًا على البيانو منذ طفولته المبكرة، ونشأ في القاهرة، ووصل إلى الولايات المتحدة في 1951م. والتحق في وقت تال بجامعة برنستون في مرحلة البكالوريوس، والتحق بعدها بجامعة هارفارد التي حصل منها على الدكتوراة، ثم انضم إلى هيئة التدريس في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة كولومبيا في 1963م، وبقي فيها سنوات حياته العملية. ووصلت حياته العملية، عند سنة 1975م، إلى مرحلة الأسطرة. وانهالت عليه الدعوات لإلقاء المحاضرات العامة ومنح عددًا من درجات الدكتوراة الفخرية فيما كان يَشرع في تأسيس تخصصات بحثية غيَّرت وجه الحياة الجامعية.

7-His politics belonged to more than books. Writing might have been their leading edge, but Said was also an original tactician, advocating political positions that were at first unpopular but later taken up by movements on the ground. He made unexpected alliances, carved out new institutional spaces, badgered diplomats, and counseled members of Congress—a harsh critic of the U.S. news establishment and, at the same time, a major media personality himself. As he confounded think-tank pundits again and again on the nightly news during the inhospitable Reagan and Bush years, he made the university seem to many a more exciting place and professors part of a vital conversation. More than anyone, he moved the humanities from the university to the center of the political map (p. 9).

ترجمة الدكتور عصفور:

"لم يقتصر نشاطه السياسي على تأليف الكتب. لربما كانت الكتابة هي الجانب الأبرز من هذا النشاط، غير أن سعيد كان أيضا ذا مهارات عالية في التخطيط ِ السياسي، وأخذ يدعو إلى اتخاذ مواقف سياسية لم تكن تحظى بالشعبية في البداية، ولكنها صارت تتَّبع فيما بعد من جانب حركات مارست عملها على الأرض. وأقامَ تحالفات غير متوقَّعة، وحجز أمكنة مؤسساتية جديدة، وأقلق الديبلوماسيين، وقدم المشورة لأعضاء الكونغرس، وصار ناقدا قاسيا لمؤسسات الأخبار الأمريكية، وشخصية َّ بارزة في مجال وسائل الإعلام. وما أكثر ما أربك أعضاء الفرق الاستشارية المرة ُ تلو الأخرى في برامج الأخبار المسائية في أثناء حكم ريغن وبُش، وهو حكم لمّ يكن يرحِّب به، وجعل الجامعة مكانا أكثر إثارة، وصار أساتذة الجامعات جزءا من الحوار الحيوي الدائر، وعمل أكثر من أي شخص آخر على نقل العلوم الإنسانية من الجامعة إلى مركز الخريطة السياسية" (ص ص 25-26).

ترجمتي:

تجاوز نشاطه السياسي تأليف الكتب عن القضايا السياسية. وربما مثلت كتاباته السياسية الجانبَ الأبرز من ذلك النشاط، لكنه كان إضافة إلى ذلك مخطِّطًا رائدًا، واتخذ مواقف سياسية لم تكن في بداية الأمر مقبولة عمومًا [في المجال الأمريكي] وهي التي انتهجتْها الحركات السياسية الفاعلة [في أمريكا] فيما بعد. وأنشأ تحالفات لم تكن مما يُتوقع [مع تيارات سياسية مختلفة]، ووسع من عمل بعض التنظيميات [السياسية] الجديدة، وناكف الدبلوماسيين، وأسدى المشورة لأعضاء الكونجرس [الأمريكي] ــــ وكان ناقدًا شرسًا للمؤسسات الإعلامية [الأمريكية] وكان، في الوقت نفسه، ضيفًا دائمًا على نشرات الأخبار التلفزيونية المسائية [في تلك المؤسسات نفسها]، وكان هو نفسه شخصية إعلامية بارزة. وفيما كان يسفِّه [آراء] الخبراءَ الذين ينتمون إلى مراكز بحث كبرى أثناء [النقاش معهم عن قضايا العالم العربي في] نشرات الأخبار المسائية في ظل [الجو السياسي المعادي] خلال حكم [الرئيسين] ريجان وبوش، جعل الجامعة تبدو لكثير من الناس مكانًا مثيرًا للاهتمام وأَدخل أساتذةَ الجامعة طرفًا فاعلاً في الحوار الوطني [الأمريكي] الحيوي. وأسهم، أكثر من أي شخص آخر، في إخراج العلوم الإنسانية [التي كان وجودها محدودًا بأسوار] الجامعة إلى بؤرة الخريطة السياسية.

8- ترجم الدكتور عصفور (ص 27) عبارة medieval Arabic transcriptions

(Brennan, p. 9, line 2) بـ"المخطوطات العربية القروسطية".

ولا يعرف عن إدوارد سعيد أنه كان يهتم بالمخطوطات العربية الوسيطة أو غيرها من المخطوطات. وتترجم كلمة "مخطوطات" بالإنجليزية بـــ manuscripts. وربما عنى برينان بهذه الكلمة ما أشار إليه في الكتاب من اهتمام سعيد بالآثار الأدبية والفكرية والنحوية العربية الكبرى. ومما يشهد بذلك إيراد برينان اهتمام سعيد بابن خلدون في أكثر من 48 موضعًا، وبالخليل ابن أحمد وبمقامات الحريري والمدارس النحوية في الأندلس وغير ذلك.

ومن هنا يمكن أن تترجم transcriptions إلى: "التراث العربي الأدبي والفكري والنحوي خلال العصور الإسلامية".

فهل سأل الدكتور محمد عصفور برينان عن معنى هذه الكلمة؟ وكنت أتوقع منه أن يبين أن عبارة "القرون الوسطى" لا تنطبق على الحضارة العربية الإسلامية التي كانت تحيا عصورَها الحضارية الذهبية في فترة "عصور أوروبا الوسطى".

9-It was not just that along with Noam Chomsky and a few others he tore the “confidential” stamp off the official cover story, but he did it with a personality marked by impatience and vulnerability, by turns angry and romantic, that made the dense and difficult at the same time entertaining. By getting to the main stage with positions that only years before had been beyond the pale, he opened doors to others: “the mighty warrior, the Salah al-Din of our reasoning with mad adversaries, source of our sanity in despair,” as the Iranian scholar Hamid Dabashi put it.2 When he took his first university job, the defenders of Israel could ignore the Palestinian cause completely; a decade later, he had invented a new vocabulary and a new list of heroes. Almost single-handedly, he had made the Zionist stance no longer sacrosanct, and criticizing it had become respectable, even popular in some circles(p. 9)

ترجمة الدكتور عصفور:

"لم يقتصر الأمر على أنه تمكَّن، إلى جانب نَوم چومسكي Chomsky Noam وعدد قليل آخر، من تمزيق الختم "سرِّي" من القصة الرئيسة التي مكانها صفحة الغلاف، بل فعل ذلك بشخصيَّة اتَّسمت بنفاد الصبر وبأنها تعاني وجودها في موقف الضعف، بإظهار الغضب مرَّة والرومانسية مرة أخرى، وجعل القضايا المكثَّفة الصعبة أحيانا مصدرا للفكاهة. وقد فتح الأبواب للآخرين باحتلاله مكانا بارزا على مسرح الأحداث بمواقف كانت قبل سنوات قليلة مضت بعيدة المنال. وقد عبَّر الباحث الإيراني حامد دباشي Dabashi Hamid عن ذلك بقوله: "المحارب الجبَّار، صلاحُ دينِ حُججنا ضد خصومنا المجانين، مَصدرُ حكمتنا في خضمِّ اليأس". وعندما عُيِّن في أول وظيفة جامعية شغلها كان بوسع المدافعين عن إسرائيل أن يتجاهلوا القضية الفلسطينية تجاهلا تاما، ولكنه بعد عقد من الزمان كان قد ابتكر مفردات جديدة، وقائمة جديدة بأسماء الأبطال. وجعل بمفرده تقريبا الموقف الصهيوني موقفا يخلو من القداسة، وصار انتقاده محترما، بل صار موقفا ذا شعبية لدى بعض الدوائر" ( ص 26).

ترجمة حرفية باهتة:

"من تمزيق الختم "سرِّي" من القصة الرئيسة التي مكانها صفحة الغلاف"

"وجعل بمفرده تقريبا الموقف الصهيوني موقفا يخلو من القداسة"

ترجمتي:

ولم يقتصر الأمر على أنه مزَّق، هو ونعوم تشومسكي وآخرون معدودون، ختْمَ "السِّرية" عن الوثائق الحكومية المحجوبة [الخاصة ببعض القضايا، ومنها "أوراق البنتاجون" المشهورة، مثلاً]، بل فعل ذلك بشخصيته التي اتسمت بنفاد الصبر والهشاشة، وبتحوُّله بين الغضب والرومانسية، وهو ما جعل [تلك] القضايا المتشابكة الصعبة مسلِّية في الوقت نفسه. وأعلن، بعد أن تسنَّم مسرح التأثير في الأحداث الرئيسية، عن مواقفَ كانت إلى عهد قريب خارج النقاش العام، ووصفه الباحث الإيراني حامد دَباشي بأنه: "فارسنا المغوار، وصلاحُ الدين لحججنا ضد خصومنا المجانين [أي أنه القائد الجريء والحكيم في التعامل مع الخصوم]، ومصدر استقرارنا النفسي إذا داخَلَنا اليأس". وكان بإمكان أنصار إسرائيل، حين التحق بأول عمل له في جامعة [كولومبيا]، أن يتجاهلوا القضية الفلسطينية تمامًا؛ لكنه شَرَع، بعد عقد من ذلك، خطابًا جديدًا وكوَّن جماعة جديدة [من الأبطال المناضلين، أي أنه جمع من حوله عددًا من المناصرين البارزين للقضية الفلسطينية والقضايا الأخرى التي اهتم بها]. وجرَّد، بمفرده تقريبًا، الموقفَ الصهيوني من القداسة [التي كانت تُضفى عليه] وجعل نقد ذلك الموقف أمرًا محتَرَمًا، بل سائغًا في بعض منابر النقاش والقرار.

10-One day shortly after The World, the Text, and the Critic appeared in 1983, we found ourselves ambling across campus toward Butler Library. I marveled at his rhetorical achievement in that brash book on the politics of the university and told him so; his response was to discount his accomplishment because, he insisted, our job was first of all to have something to say, but also to emphasize that it was crucial not to get caught up in the displaced aesthetic longing of the critic as artist, as so many of the theorists of discourse at the time were doing, chiseling out their gnomic utterances as though they were parables from on high. “I am not an artist,” he emphatically stated. Writing to get the word out and to be understood, he implied, was art enough. But he was an artist, a musical performer, an author of fiction, and a craftsman of the essay form, although he fought the artistic impulse at every turn (p.10).

ترجمة الدكتور عصفور:

"وقد وجدنا نفسينا في يوم من الأيام بعيد صدور كتابه "العالَم، والنص، والناقد" The World, the Text, and the Critic في العام 1983 نسير باتجاه مكتبة بتلر Butler Library عبر الحرم الجامعي. وأبديت إعجابي بالإنجاز البلاغي الذي حققه في ذلك الكتاب السليط. كان جوابه التقليل من قيمة ما أنجزه. وقال إن واجبنا هو قبل كل شيء أن يكون لدينا شيء نقوله بطبيعة الحال، ولكن من المهم ألا نقع فريسة الرغبة الإستطيقية التي تضع الناقد في دور الفنان. كانت تلك الرغبة في تلك الفترة تؤكد حضورها في الدوائر النظرية. قال بلهجة تأكيدية: "أنا لست فنانا". وكان كلامه يتضمن القول إن قصارى ما يطمح له الناقد هو أن يكتب ليفهم، وهذا فيه من الفن ما يكفي" (ص ص 28 ـــ 29).

يلاحظ أن ترجمة الدكتور عصفور هنا ركاكة، إضافة إلى سقوط بعض الأسطر من النص الأصلي. إذ سقط من هذه الفقرة الأسطر التالية:

as so many of the theorists of discourse at the time were doing, chiseling out their gnomic utterances as though they were parables from on high.

و:

But he was an artist, a musical performer, an author of fiction, and a craftsman of the essay form, although he fought the artistic impulse at every turn.

وسأضمِّن ترجمتي ترجمةَ هذه الأسطر.

ترجمتي:

كنا نمشي، أنا وهو، في الحرم الجامعي باتجاه مكتبة بتلر بُعَيد نشر كتابه: "العالَم والنص والناقد"، في 1983م. وكنت معجبًا بإنجازه البلاغي في نقد سياسات الجامعات [الأمريكية] في ذلك الكتاب الجريء وأبديت له رأيي ذاك؛ وتمثلتْ إجابته لي بتقليله من ذلك الإنجاز وأكد أن وظيفتنا أن يكون لدينا في المقام الأول ما نقوله، وأن نؤكد، إضافة إلى ذلك، أنَّ الأهم ألا نَعْلَق في رغبة الناقد الجمالية القديمة بأن يُنظر إليه على أنه فنان، كما كان يفعل كثير من منظِّري الخطاب في تلك الفترة الذين كانوا ينحتون عباراتهم السحرية الغامضة وكأنها مواعظ من السماء . وأكد بحزم أنه "ليس فنَّانًا". وكان يوحي بذلك أن إنجاز الكتابة وإمكان فهمها فيه من الفن ما يكفي. ومع هذا فهو فنان وعازفٌ موسيقيّ وروائي ومحترِفٌ لفن كتابة المقالات، وإن كان يقاوم النزعة الفنية عند كل منعطف.

11-. . . never the latest from Milan and instead the duds of an English gentleman, and more Savile Row than Barneys in any case. Every friend had at least one story about his obsession with clothes (“Can you imagine a man too busy to go to his tailor?”), or his playful badgering of them in London to rush off with him to Jermyn Street to buy shoes because “I cannot be seen with you” otherwise. (pp. 10-11)

ترجمة الدكتور عصفور:

". . . وهو لم يكن قط آخر من يستعمل ما أنتجته ميلان، ولا استعمل المنتجات الرديئة التي عرف باستعمالها الجنتلمان الإنجليزي، وكان يميل إلى بذلات شركة رو ساڤيل Row Saville أكثر من بذلات شركة بارنيز Barney ّ في كل حال. كل صديق من أصدقائه لديه قصة واحدة على الأقل َّ عن هوس سعيد بالملابس (هل يمكنك أن تتخيل رجلا يمنعه انشغاله عن مراجعة خيّاطه؟") أو عن إلحاحه على أصدقائه في لندن لاصطحابه إلى شارع جيرمن لشراء الأحذية وإلا فلن يمكنني أن أُرى بصحبتك" (ص ص 30-31).

أخطاء في الترجمة وركاكة وغموض.

ترجمتي:

. . . ولم يسارع قط لاقتناء أحدث ما تنتجه [شركة] ميلان [من تقليعات الملابس والأحذية وغيرها]، بل كان يُفضِّل عليها ما يفضله [الرَّجُلُ] الإنجليزي [الجنتلمان]، فكان يفضل الملابس التي تنتجها شركة سافيل رو أكثرَ من تلك التي تنتجها شركة بارني على كل حال. ويروي كلُّ واحد من أصدقائه قصةً واحدة على الأقل عن شغفه بالملابس ([فمما يرويه أحد أولئك الأصدقاء قولُه]: "أيمكن لك أن تتخيل رجلاً يَصل به انشغالُه حدًّا يمنعه من الذهاب إلى الخياط [الذي يخيط له ملابسه عادة]؟" [أي أنه (هو) لا يمنعه أيُّ مانع مهما كان من الذهاب إلى موعده مع خياط ملابسه])، أو إلحاحه المتدلِّل عليهم [حين يكون في لندن] ليصطحبوه بسرعة إلى شارع جيرمن لشراء أحذية، ويسِّوغ ذلك بقوله [لأحد أصدقائه]: "لا يمكن أن يراني أحد معك" من غير [أن أكون منتعلاً ذلك النوع من الأحذية. وربما يعني هذا أنه لا يمكن أن ينتعل حذاءً أقل شأنًا من حذاء صديقه هذا!].



12- Public intellectuals (p. 11, line 19)

ترجمة دكتور عصفور:

"مفكري المجتمع" (سطر 14، ص 31).

وترجمتي:

المفكرون البارزون

13- ــــ سقط ما يقرب من سطرين (ص 31، سطر 15)، وهما:

Brennan, p. 11, line 20):

I take this to be the special challenge in writing an intellectual biography.

وترجمتي:

وأَعدُّ هذا تحديًا استثنائيًّا في كتابة سيرة فكرية غيرية.

ــ وسقطت من ص 275: ". . . . . . along with general scientism of media and government"

"مع العلموية العامة لوسائل الإعلام والحكومة".

14- On a different scale, Said made the humanities not only more visible but a great deal more unsettling to American, European, and Middle Eastern opinion makers (p 11).

ـــ ترجمة الدكتور عصفور:

"وعلى مستوى آخر، جعل سعيد العلوم الإنسانية علوما لا يمكن تجاهلها، وعلوما مقلقة أكثر لقادة الرأي في كل من أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط"(ص 31).

ترجمتي:

ولم يجعل سعيدٌ، على مستوى مختلف، العلومَ الإنسانية أكثر حضورًا وحسب بل جعلها أكثر إزعاجًا لقادة الرأي الأمريكيين والأوروبيين والشرق أوسطيين.

15- By the force of his personality as much as anything, Said made literary and social criticism what every enterprising student in the next generation wanted to do and to have. We might even see today’s “post-critical” age (including in academia) as the establishment’s revenge on him and the world he so effectively brought about. But one doubts the vengeance will ever completely succeed. That may be because over three unpromising decades, Said kept the critical spirit alive against such difficult odds and gave it its warmest, kindest, angriest, and most honest shape (p. 12).

ترجمة الدكتور عصفور:

"لقد تمكن سعيد بقوة شخصيته وكل شيء آخر لديه من جعل النقد الأدبي والاجتماعي شيئا يريد كل طالب مثابر من الجيل القادم أن يفعله وأن يمتلكه. ولقد نلحظ حتى ما هو شائع في هذه الأيام عن العصر التالي للجيل الناقد (بمن فيهم من ينتمون إلى المؤسسة الأكاديمية) وكأنه انتقام النظام القائم منه ومن العالم الذي أوجده بتلك الدرجة من الفعالية. ولكنني أشك في أن هذا الانتقام سينجح تماما. والسبب هو أن سعيد أبقى الروح النقدية حيّة ضدّ قوى متعددة على مدى ثلاثة عقود بدا أنها لا تعد بالكثير، وأعطاها شكلها الأدفأ والألطف فضلا عن شكلها الأشد غضبا وصدقا". (ص 32).

ترجمتي:

استطاع سعيد بقوة شخصيته إضافة إلى مؤهلاته الأخرى كلها أن يَجعل النقد الأدبي والاجتماعي اهتمامًا يودُّ كلُّ طالبٍ طموح من الجيل القادم أن يشتغل به ويتخصص فيه. بل يمكن أن ننظر إلى عصر "ما بعد النقد" (ويشمل ذلك النقد الأدبي في الجامعات) على أنه يمثل انتقامَ المؤسسة التقليدية من سعيد ومن العالَم الذي أوجده بتلك الفعالية المؤثِّرة. لكني أشك أن ينجح هذا الانتقام نجاحًا كاملاً. وربما يعود ذلك إلى أن سعيدًا أبقى الروح النقدية حية، خلال العقود الثلاثة الماضية التي لم يكن فيها نجاح مشروعه مضمونًا، ضد مثل هذه العوائق الصعبة وأضفى [على تلك الروح] شكلَها الأكثر دفئًا ولطفًا وغضبًا، والأكثر صدقًا.

16-After this halting start, however, he came into his own in a burst of self-possession. Stored-up potential released itself quickly, with the before and after offering vivid contrasts. Within only a year, he had become a “pianist of distinction” and had learned to express himself confidently in a style that bordered on obsequiousness. His yearbook picture shows him to be handsome, not obviously exotic—one of three “non-white” students along with two African Americans from the glee club and choir. He would later quip that the place was so monocultural that a boy from Honolulu was recruited for the international club. Although no one was rude enough to say so to his face, his schoolmates considered him a “wog,” according to his friends at the time. William Spanos, the founder of the journal boundary 2 and a frequent correspondent with Said later in life, happened to be a young instructor at Mount Hermon at the time. He later recalled to colleagues that the racial environment was tense. People called him “spic” behind his back because of his Greek heritage (p. 29).

ترجمة الدكتور عصفور:

غير أنه سرعان ما استقر وضعه بعد هذه البداية المتعثرة، وانطلقت إمكانياته الكامنة في داخله، وأصبح بعد سنة واحدة قضاها في ماونت هيرمن "عازفا متميزا للبيانو"، واكتسب القدرة على التعبير عن نفسه بثقة وبأسلوب يقرب من الملق . ويظهر من الصورة المنشورة في الكتاب السنوي أنه أنيق المظهر، ولا يبدو أنه ينتمي إلى منطقة جغرافية بعيدة؛ وهو في الكتاب واحد من ثلاثة من الطلبة "غير البيض" إلى جانب اثنين من الأفارقة الأمريكيين من فريق الإنشاد. وقد علَّق سعيد ساخرا فيما بعد أنه بلغ تمسّك المكان بصبغته الثقافية الخالصة مبلغ أن الطالب القادم من هونولولو ضُمَّ إلى النادي الدولي. وعلى رغم أن الوقاحة لم تبلغ بأي من زملائه في الدراسة حد أن يدعوه wog بحضوره فإنهم عاملوه على هذا الأساس وفقا لأصدقائه في تلك الآونة. وقد بلغ من عنصرية البيئة في تلك الفترة أن وليم سپانوس William Spanos ، مؤسس الصحيفة ذات التوجه ما بعد الحداثي المسماة boundary2 ،ِ الذي كان كثيرا ما يتراسل مع سعيد فيما بعد، صادف أنه كان مدرسا شابا في ماونت هيرمن في ذلك الوقت؛ وكان تلاميذه يطلقون عليه لقب spic من وراء ظهره بسبب أصله اليوناني(ص 70).

ملحوظة:

أتيت بهذه الفقرة من ترجمة الدكتور محمد عصفور بالصدفة. وهي كافية للدلالة على المشكلات في ترجمته.

وأول ملحوظة ترجمته لعبارة: he came into his own in a burst of self-possession بـ"وانطلقت إمكانياته الكامنة بداخله". وسقوط عبارة: with the before and after offering vivid contrasts. ولم أتبين معنى كلمة "الملق" في السطر الثالث من ترجمته، ولا أظنها الكلمة الصحيحة في ترجمة obsequiousness. وكذلك ترجمة handsome بــ "أنيق المظهر" وترجمة exotic بــ"ينتمي إلى منطقة جغرافية بعيدة"، وترجمة عبارة: a boy from Honolulu was recruited for the international club بــ"أن الطالب القادم من هونولولو ضُمَّ إلى النادي الدولي". وسقوط عبارةthe glee club ، ويترجم فواز طرابلسي (خارج المكان، ص 287) اسم نادي glee بــ"نادي الطرب" ويصفه سعيد بأنه "ناد علماني"، ويقول إنه سعى" للانضمام إلى كورس الكنيسة" بمثل [سعيه] "لعضوية نادي الطرب".

ترجمتي:

واستعاد الثقة بنفسه، بعد هذه البداية المتعثرة، لتتفتح مواهبه فجأة. إذ انطلقت إمكاناته الكامنة سريعًا، وتشهد حالتُه الأولى وحالته التي صار إليها بتناظر واضح. إذ صار خلال سنة فقط "عازفَ بيانو متميِّزًا" وتعلَّم التعبير [بالعزف] عن نفسه بثقة وبأسلوب يقارب الاستغراق . ويبدو في صورتِه التي يضمُّها كتاب سجل الخريجيين [سنة تخرجه من ذلك المعهد] بأنه كان وسيمًا، ولا يوحي بالغرابة [الشكلية] ــــــ وكان واحدًا من ثلاثة طلاب "من غير البيض" إضافة إلى أمريكيَّين من أصول إفريقية أعضاءَ في نادي "جْلِيْ" وفرقة الإنشاد [الكَنَسية]. وسخِر إدوارد سعيد في فترة تالية من أن المعهد كان أحادي الثقافة [كلهم بيض] إلى حد يكاد يكون خالصًا حتى إن إدارتَه جَلبت شابًّا من هونولولو لينضم إلى عضوية نادي الطلبة الأجانب [. ومع أن الوقاحة لم تبلغ بأحد أن يَنبز [سعيدًا] بلقب wog، كان زملاؤه ينظرون إليه على أنه كذلك، كما أخبره أصدقاؤه بذلك حينذاك. وكان وليم سبانوس William Spanos مؤسس مجلة boundary 2، الذي كان يراسل سعيدًا كثيرًا في فترة لاحقة، شابًّا يُعلِّم في معهد ماونت هيرمون آنذاك. وروى لزملائه في فترة لاحقة أن البيئة العنصرية كانت على أشدها [في المعهد]. إذ كان الناس ينبزونه في غيابه بلقب spic لأنه من أصول يونانية .

الخلاصة:

ويكفي ما قدمتُه لبيان أن ترجمة الدكتور محمد عصفور لهذا الكتاب المهم عن سيرة حياة البروفيسور إدوارد سعيد العلمية والفكرية قصَّرت كثيرًا في جعلها "سهلة المنال"، كما وعَد الدكتور شاهين (ص 10). وتتمثل أوجه القصور فيها بحرفية الترجمة في مواضع كثيرة جدًّا وركاكة الأسلوب عمومًا وعدم ترجمة بعض المصطلحات وادعاء الأولوية في صياغتها والتزيد وأخطاء الترجمة الكثيرة وسقوط كلام المؤلف في عدد من المواضع. ومجمل القول إنها "ترجمة" لم تفِ بترجمة كتاب تيموثي برينان الرائع.

ملحق:

تكررت كلمة circumstance "ظرف" ومشتقاتها في كتاب إدوارد سعيد (العالم والنص والناقد) أكثر من 57 مرة. وهو يشير بها في كل مرة إلى ارتباط النص بظروف إنشائه. ومن تلك المواضع التي ورد فيها المصطلح الحالات التالية:

P. 4: “As it is practiced in the American academy today, literary theory has for the most part isolated textuality from the circumstances, the events, the physical senses that made it possible and render it intelligible as the result of human work”.

P. 26: “… carelessly ignoring the circumstances out of which all theory, system, and method ultimately derive”.

P. 33: “Considered as I have been considering it, then, style neutralizes the wordlessness, the silent, seemingly uncircumstanced existence of a solitary text”.

P. 35: “The point is that texts have ways of existing that even in their most rarefied form are always enmeshed in circumstance, time, and society - in short, they are in the world, and hence worldly”.

P. 40: “Modern literary history gives us a number of writers whose texts seems self-consciously to incorporate the explicit circumstances of its concretely imagined, and even described situation”.

p. 37: “In short, the Zahirite position adopts a view of the Koran that us absolutely circumstantial without at the same time making that worldliness dominate the actual sense of the text. . .”

p. 39: But what ought to strike us forcibly about the whole theory is that it represents a considerably articulated thesis for dealing with a text as significant form, in which-and I put this as carefully as I can-worldliness, circumstantiality, the text's status as an event having sensuous particularity as well as historical contingency, are considered as being incorporated in the text, an infrangible part of its capacity for conveying and producing meaning. This means that a text has a specific situation, placing restraints upon the interpreter and his interpretation not because the situation is hidden within the text as a mystery, but rather because the situation exists at the same level of surface particularity as the textual object itself.

p. 152: There is no point in my further qualifying "situated" and "circumstantial," since it should be obvious that I mean "worldly" and "historical": literature is produced in time and in society by human beings, who are themselves agents of, as well as somewhat independent actors within, their actual history.

ومما يشهد بمقصد إدوارد سعيد من استخدام worldliness نقدُه نظريةَ تشومسكي التوليدية التي تعنى باكتشاف المبادئ المجردة للقدرة اللغوية عند البشر. فهو ينتقد تشومسكي على عدم اهتمامه بما يقوله الناس فعلاً، أي بالكلام الفعلي الذي يصدره الناس في الظروف الفعلية التي تحكم كلامهم.

ومما يدعم هذا أن سعيدًا أتي بكلمة worldliness، (ص ٣٩) متبوعة بكلمة circumstantiality وكأنها مرادف لها أو تفسير، وهي تعني "الظروفية".

لذلك يبدو لي أن الترجمة الأقرب لكلمة worldliness ربما تكون المصدر الصناعي: "ظروفية"، أي النظر إلى النص في ظروف إنشائه بدلا من مصطلح "الدنيوية". أو ربما "الظاهرية" اعتمادًا على كلامه عن المذهب الظاهري الأندلسي.