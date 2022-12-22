اللغة العربية على خريطة الرياضة العالمية

تعيش المنطقة العربية فى الوقت الحالى ولأعوام عديدة قادمة نشوة الإنجاز غير المسبوق الذى حققه المنتخب المغربى الشقيق بوصوله إلى الدور نصف النهائى فى بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022م، التى انتهت مؤخراً، وذلك لأول مرة فى تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية.

وإزاء هذا الإنجاز والحدث الاستثنائى، أكدت جريدة «نيويورك تايمز» الأمريكية أنه بصرف النظر عن ماهية الفريق الفائز بالكأس، فإن بطولة كأس العالم قطر 2022م ستظل بطولة المغرب.

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وبالإضافة إلى ذلك، فقد أشاد الجميع بالتنظيم الرائع لدولة قطر للبطولة، باعتبارها أول بطولة كأس عالم تُقام على الأرض العربية.

كذلك، وبالتزامن مع ختام البطولة، أعلن رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) عن إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023م فى المملكة المغربية الشقيقة، حيث تحدد لإقامتها شهر فبراير القادم، ويشارك فيها النادى الأهلى المصرى، بصفته وصيف بطل دورى أبطال أفريقيا 2022م، بالإضافة إلى نادى الوداد المغربى، بصفته بطل دورى أبطال أفريقيا وبطل الدورى المغربى.

وقد شاءت الصدفة وحدها أن تتزامن نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم - قطر 2022م مع الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، الذى يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.

وما دمنا نتحدث عن الرياضة وعن اللغة العربية، فإن الحديث ينبغى أن يتطرق إلى قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) باعتماد «العربية» إحدى اللغات الرسمية له، الذى صدر بتاريخ الحادى والثلاثين من شهر مارس 2022م.

وكان الفيفا قد أعلن فى الثامن عشر من ديسمبر 2021م عن وجود مقترح باعتماد العربية كإحدى اللغات الرسمية للفيفا، تزامناً مع الاحتفال بيومها العالمى، وتزامناً كذلك مع ختام منافسات كأس العرب 2021م التى أقيمت للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وطبقاً لبيان الفيفا الصادر فى هذا الشأن، فإن هذا القرار يأتى «تقديراً لأهمية اللغة العربية التى يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص فى أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إضافة إلى ملايين العرب فى أنحاء العالم».

ويبدو أن هذا القرار هو السبب فى أن الخطاب الصادر عن الفيفا إلى النادى الأهلى المصرى بالمشاركة فى كأس العالم للأندية - فبراير 2023م قد جاء باللغة العربية، خلافاً لما كان عليه الحال فى الأعوام السابقة، حيث كانت كل المخاطبات الصادرة عن الفيفا إلى الهيئات الرياضية العربية مكتوبة باللغة الإنجليزية.

كذلك، يمكن فى الوقت الحالى تصفح الموقع الرسمى للفيفا باللغة العربية.

ومع ذلك، فإن كل الأنظمة الصادرة عن الاتحاد الدولى لكرة القدم ما زالت غير متوافرة باللغة العربية، وينطبق ذلك على لائحة أوضاع انتقالات اللاعبين ولائحة أمن وسلامة الملاعب وغيرها من الأنظمة الصادرة عن الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وغنىٌّ عن البيان أن ترجمة كل الأنظمة واللوائح الصادرة عن الفيفا يحتاج إلى ميزانية لن يوفرها الاتحاد الدولى من تلقاء نفسه بطبيعة الحال ويحتاج الأمر إلى توفير التمويل اللازم من إحدى الدول أو الهيئات المعنية. والمأمول هو أن تبادر إحدى الدول العربية بالتواصل مع الفيفا وإبداء استعدادها لتوفير الميزانية اللازمة فى هذا الشأن.

وما نقول به فى هذا الصدد لا ينطبق فقط على الفيفا، وإنما يمتد أيضاً إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (الكاف).

فعلى الرغم من أن اللغة العربية هى إحدى اللغات الرسمية للكاف، فإن الوثائق والنظم واللوائح الصادرة عن الكاف، والمنشورة على الموقع الرسمى للاتحاد محررة باللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط، ولا توجد نسخة لها باللغة العربية.

وما دمنا نتحدث عن اللغة العربية فى الهيئات الرياضية الدولية، فإن الحديث لا بد أن يتطرق إلى محكمة التحكيم الرياضى الدولية (كاس)، حيث كانت الإنجليزية والفرنسية هما اللغتين الرسميتين للمحكمة.

ومؤخراً، جرت إضافة اللغة الإسبانية كإحدى اللغات الرسمية لها.

ونرى من الضرورى أن تقوم جامعة الدول العربية بمبادرة لإدخال اللغة العربية إلى محكمة التحكيم الرياضى الدولية، وذلك بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية الوطنية العربية والاتحاد العربى لكرة القدم وغيره من الاتحادات الرياضية العربية.

وجدير بالذكر فى هذا الصدد أن المؤتمر العربى الثانى للرياضة والقانون، الذى نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وانعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022م قد انتهى فى توصياته التى جاءت تحت عنوان «إعلان القاهرة للرياضة والقانون»، إلى تبنى مقترح وفد دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لمحكمة التحكيم الرياضى (كاس) أسوة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. وقد أثنى البيان على هذا التوجه، مؤكداً دعمه لمساعى فرع محكمة التحكيم الرياضى (كاس) بأبو ظبى فى هذا الشأن.

ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولى لكرة القدم قد أنشأ مؤخراً محكمة الفيفا لكرة القدم، حيث تم اعتماد النظام الأساسى لها فى شهر أكتوبر الماضى.

والمأمول هو أن يكون الحضور العربى فى هذه المحكمة موجوداً، سواء من خلال السعى إلى أن تكون اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية، أو من خلال اعتماد أكبر عدد ممكن من المحكمين والمحامين العرب المؤهلين للتعامل مع المنازعات الرياضية ذات الصلة بكرة القدم.

والأمر ذاته ينطبق على محكمة الاتحاد الدولى لكرة السلة.

ومن ناحية ثالثة، وفى الحادى عشر من أكتوبر الماضى اعتمد المجلس الدولى للتحكيم الرياضى تعديلات على قانون التحكيم المتعلق بالرياضة، وبحيث تسرى هذه التعديلات اعتباراً من أول نوفمبر الماضى. وبموجب هذه التعديلات تمت زيادة عدد أعضاء المجلس الدولى للتحكيم الرياضى من 20 إلى 22 عضواً.

وقد ورد فى حيثيات هذا القرار أن ذلك يعود إلى الزيادة الكبيرة فى عدد عمليات التحكيم المتعلقة بكرة القدم التى أجرتها محكمة الكاس، ومن أجل ضمان تمثيل أفضل لأصحاب المصلحة فى كرة القدم.

ومع ذلك، وبالنظر إلى قائمة أعضاء المجلس الدولى للتحكيم الرياضى المختارين مؤخراً لمدة ثلاث سنوات (2023-2026)، نجد أن من بينهم عضواً عربياً واحداً، وهو الدكتور عبدالله الحيان، كويتى الجنسية، بينما يوجد عضوان من إسبانيا وحدها، وثلاثة أعضاء من أستراليا، وعضوان من الولايات المتحدة الأمريكية، وثلاثة أعضاء من ذوى الجنسية السويسرية.

وبالإجمال، يوجد أحد عشر عضواً من القارة الأوروبية وحدها، بينما توزع الأعضاء الباقون على قارات العالم الخمس الأخرى، والمأمول هو أن تحظى مسألة العضوية فى الهيئات الرياضية الدولية باهتمام أكبر من جانب الدول العربية، بحيث نضمن حضوراً عربياً أكبر فى هذه الهيئات، وبما يضمن الحفاظ على المصالح الرياضية العربية. والله من وراء القصد.

نقلاً عن الوطن