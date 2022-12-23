الحفاظ على ليبيا من انقسام جديد

يبدو أن ليبيا دائمًا على موعد مع الخلافات، إذ فى كل وقت نشعر فيه كمتابعين أن الهدوء بدأ يأخذ طريقه إلى الأرض الليبية، فإن الخلافات تظهر من جديد.

هذه المرة تفجرت الخلافات بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشرى، على خلفية إقرار البرلمان قانون المحكمة الدستورية، وهو ما دفع الأخير إلى وقف التواصل مع النواب لحين إلغاء القانون.

مادة اعلانية

هذه الأزمة دفعت رئيس المجلس الرئاسى لطرح مبادرة جديدة تستهدف تهيئة المجال لحوار دستورى ينهى المرحلة الانتقالية، يقوم على عقد لقاء تشاورى بين المجالس الثلاثة: النواب والدولة والرئاسى، تحت رعاية المبعوث الأممى، عبدالله باتيلى، لمناقشة المبادرات والأفكار كافة التى طرحتها الأحزاب والقوى السياسية مؤخرًا على المجلس الرئاسى، فى إطار المبادرة الجديدة، فى محاولة لضمان مشاركة الأطراف الفاعلة كافة فى المشهد السياسى.

لا أعلم بالضبط مدى قابلية المبادرة للتحقق، خصوصًا فى وضع سياسى مضطرب، لكنها ولا شك تشهد دعمًا أمميًّا لتغيير السلطة التنفيذية، حيث عكست المتغيرات الأخيرة التى شهدتها ليبيا وجود دعم أممى للتوافقات بين رئيسى مجلسى النواب والدولة خلال الفترة الماضية، بما فى ذلك الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة، ولكن فى المقابل، يبدو أن هناك تحفظات لدى البعثة الأممية لفكرة تشكيل مجلس رئاسى جديد.

ربما يكون هناك فرص نجاح محدودة خصوصًا مع تعدد المبادرات التى أعلن عنها الرئاسى الليبى، فيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، إضافة إلى دخول القضاء على خط الأزمة، والذى يعززه قرار محتمل بقبول الطعن الذى تقدم به عدد من المحامين ضد مذكرة التفاهم التى وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا، فى أكتوبر 2022.

ربما تستمر التدخلات الإقليمية فى ليبيا، وهذا ما يعززه غياب رؤية مشتركة فى الداخل، فضلًا عن انقضاض خارجى لنيل كل طرف مصلحته؛ ما يوحى بأن الأزمة فى ليبيا مرشحة للتفاقم من جديد.

الأزمة الحقيقية أن بعض الأطراف العربية بدأت تسحب أيديها مما يحدث فى ليبيا، وبدأت تترك ما لليبيين لليبيين، عملًا بمبدأ اترك ما لقيصر لقيصر، وهذا تداعياته خطيرة للغاية، نظرًا لأن ليبيا كانت أرضًا خصبة للحركات الإرهابية، مثل داعش ومن هم على شاكلتها، وعلى ذلك فإنه يجب التذكير بأن ليبيا مهمة للعرب، ولا بد من تدخل قوى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

نقلاً عن المصري اليوم