«المماليك الجدد» ومونديال الدوحة

عرف تاريخنا ظاهرة المماليك والحقبة المملوكية التى قدمت حكاما وقادة عظاما مثل سيف الدين قطز، الذى صد التتار عن مصر وبلاد الشام ومن ثم عن المنطقة العربية كلها، والظاهر بيبرس والسلطان حسن وقلاوون وغيرهم، حيث كان يتم خطف أو شراء أطفال صغار من بعض مناطق آسيا أو شرق أوروبا وإفريقيا، ثم يؤتى بهم إلى هنا ليباعوا فى سوق الرقيق، يشتريهم الأمراء والقادة، ويتم تربيتهم وفق قواعد الفروسية العربية ويتم تعليمهم الثقافة الإسلامية ويتأدبون بآدابها، ثم يجرى عتقهم، ويحصلون على صك الحرية، وينتهى بهم الأمر حكاما وسلاطين وقادة، أما من يترك مجال الفروسية والقتال فيتجه إلى مجالات أخرى ويطلق عليهم «أولاد الناس»، فكان منهم مؤرخ مثل ابن تغرى بردى، صاحب «النجوم الزاهرة» ومؤرخ آخر لا يقل أهمية هو ابن إياس، صاحب «بدائع الزهور» وغيرهما.

أستاذ التاريخ الإسلامى سيد الباز العرينى وضع لنا دراسة علمية مهمة عنهم فى الستينيات، تحمل الدراسة تعاطفًا وتقديرًا لظاهرة المماليك فى التاريخ، ومن حسن الحظ أن الدار المصرية اللبنانية أعادت مؤخرا، ضمن سلسلة الكلاسيكيات، نشر هذه الرسالة بمقدمة ضافية وفهارس كاشفة، وضعها د.خالد عزب. كما أوقف د.محمود رزق سليم حياته العلمية لدراسة تلك المرحلة وقدم موسوعة «عصر سلاطين المماليك» فى عدة مجلدات، حاول فيها إنصاف ذلك العصر.

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الروائية المتميزة د.ريم بسيونى أصدرت رواية «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك»، حول هؤلاء المماليك وحكاية مسجد السلطان حسن، وقد منحت وزارة الثقافة- العام الماضى- هذه الرواية جائزة نجيب محفوظ.

وكان الأهالى فى مصر والشام يتقبلون المماليك، لكن مع بروز أى أزمة، غالبًا غلاء الأسعار وشح الغذاء أو زيادة الضرائب والعسف فى جمعها، يتذكرون افتقاد هؤلاء المماليك الأصول، ليسوا «ولاد أصل»، وتتم معايرتهم بذلك ويندد بهم بعض الأدباتية وربما فقيه هنا أو هناك، ثم تهدأ الأمور مع تراجع حدة الأزمة.

مع ضعف دولة المماليك وتراجع قوتها أمكن للغازى سليم الأول إسقاط دولتهم واحتلال مصر والشام سنة ١٥١٧، ظلت بقاياهم، مجرد أعوان للولاة العثمانيين، حتى قضى محمد على عليهم نهائيا سنة ١٨١١، بعد أن قاموا بعدة محاولات لاغتياله، وانتهى وجودهم عمليًا، ورغم أهمية وثراء الحقبة المملوكية إلا أن بعض المستشرقين والمتخصصين الأوروبيين فى تاريخ الشرق الأوسط، راحوا يسخرون من شعوبنا التى كانت تشترى العبيد وتقوم بتربيتهم وتكوينهم حربيًا ليصبحوا حكامًا لهم، وقد انتقلت تلك السخرية إلى بعض كتابنا ودارسينا، الذين تأثروا بآراء المستشرقين أو تلاميذ مدرسة التعامل مع أحداث التاريخ بمعيار وأفكار اللحظة الحاضرة.

غير أن العولمة أعادت إلينا مجددًا ظاهرة المماليك بأدوات العصرالحديث وأساليبه، بدلًا من الاختطاف والرق قديمًا، حيث كانت تجارة العبيد قائمة ومزدهرة، فضلًا عن أنها كانت مشروعة، على الأقل لم تكن مدانة، اليوم هناك عنصر الجذب، قل الإغراء أو الإغواء لأفراد ومجموعات بعينها، حيث يتم فتح باب الهجرة أمامهم أو استقدامهم وإعدادهم فى مجال ما، ثم منحهم الإقامة والجنسية، يحدث ذلك بعد أن يكونوا أجادوا لغة البلد الجديد وتشبعوا بثقافته واعتنقوا مبادئه وتوجهاته، هنا لا يشترط اعتناق نفس الديانة، المهم الإيمان بدستور الوطن الجديد وكل قضاياه.

بعدها، يصبحون نجوما لامعين وأبطالًا بارزين، وقد يصبحون حكامًا.

وبالتأكيد هؤلاء «المماليك الجدد» يمثلون إضافة حقيقية للبلدان التى منحتهم الجنسية وشرف المواطنة، قد يراهم بعضنا أفرادا بحثوا عن فرصة أفضل وطريق ربما لم يكن متاحا لهم فى الموطن الأصلى، لكن الذاكرة والوعى العام لا يموت، لذا فى لحظة ما، يتذكر أبناء البلد الذى استضافهم أن هؤلاء ليسوا مثلهم، ليسوا مواطنين أصلاء.

ربما كان مونديال الدوحة كاشفًا لتلك الظاهرة، مسؤول ألمانى علق على أداء منتخب بلاده فى مباراته مع منتخب اليابان، بأنه لم يكن يعرف موقع الفريق الألمانى، ولا لمن يصفق؛ ولم يتبين حقيقة كل فريق فى الملعب، ذلك أن ملامح معظم اللاعبين كانت آسيوية، هم كانوا يواجهون- فى النهاية- فريقًا آسيويًا.

وقد لاحظنا جميعا أن المنتخب الفرنسى، كان أقرب فى الملامح ولون البشرة إلى أن يكون فريقًا إفريقيا، معظمهم من أصول إفريقية، ورغم إنجاز الهداف «مبابى»، فى المباراة النهائية مع الأرجنتين، فقد تم تحميله هو وزملائه الأفارقة مسؤولية الهزيمة، لم يتذكر هؤلاء أنه ربما لولا وجود الأفارقة الأصل ضمن المنتخب الفرنسى لما أمكنه المشاركة فى المونديال والوصول إلى المربع الذهبى، وسمعنا تعبيرا عنصريا من بعض المشجعين «أعيدوا قرود إفريقيا»، حين وقعت الهزيمة تذكروا أنهم أفارقة وليسوا فرنسيين، حتى لو حملوا الجنسية، ثم رموهم بالمخزون العنصرى والاستعمارى، الذى ينكر على الأفارقة إنسانيتهم، هم بالنسبة لهم ليسوا أناسا، بل قرودا، ولاعزاء لداروين ونظريته.

من المفترض فى مباريات المونديال والطابع الأممى لها، أن تؤكد النزوع الإنسانى وتجاوز النعرات العنصرية والعرقية، غير أن بعض اللحظات والمواقف، تكشف لنا أن الوصول إلى تلك الحال لا يزال حلمًا بعيدًا.

وبغض النظر عن المونديال والمجنسين فى عديد من المنتخبات فإن الظاهرة «المماليك الجدد»، قائمة فى مختلف جوانب الحياة، لنتذكر أن الفائز بجائزة نوبل فى الآداب، العام الماضى، ٢٠٢١، هو الروائى عبد العزيز قرنج، يكتب باللغة الإنجليزية، عن إفريقيا، هو تنزانى الأصل، جده يمنى غادر فى الأربعينيات إلى تنزانيا، ثم نزح عبد العزيز وشقيقه إلى بريطانيا فى نهاية السبعينيات، طبقًا لقرار لجنة الجائزة هو روائى إنجليزى، وتحسب الجائزة للأدب وللثقافة الإنجليزية.

يمتد الأمر إلى مختلف المجالات، خاصة فى العلوم، مثل الكيمياء والفيزياء، فضلًا عن الطب والهندسة، بالإضافة إلى العلوم والمجالات العسكرية وغيرها، إضافات علمية حقيقية، اكتشافات واختراعات يقدمها هؤلاء، الأمثلة كثيرة وعديدة لنماذج من مصر وسوريا ولبنان والعراق، وشمال إفريقيا، فضلًا عن إيران والهند وغيرها، والتفسير الحاضر أن بلادهم الأصلية لا توفر لهم الإمكانيات ولا المناخ المناسب، فضلًا عن الفرص.

غير أن الأمر يمتد إلى مجال الحكم والسياسة، أمامنا الآن رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك، هو من أصل هندى، ملامحه وبناؤه الجسمانى ليس إنجليزيًا، وينطبق ذلك بقدر ما على الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، وقد تحدث فى كتابه الأخير عن أن نسبة لا يستهان بها من الأمريكيين- الجمهوريين تحديدًا- نظروا إلى وجوده فى البيت الأبيض بريبة شديدة، لم يتغاضوا عن أصله الإفريقى، والده كينى مسلم، ولا عن لونه الأسود. ظل بعضهم يراه مسلما متنكرا، رغم أنه غادر الإسلام وتم تعميده فى سن الصبا.

فى زمن المماليك لم يكن يتم الالتفات إلى الأصل العرقى أو الاجتماعى والثقافى للمملوك، المهم ما هو عليه وما صار إليه، المعيار مدى إخلاصه للدولة ولأميره أو سلطانه، ومدى كفاءته، نفس الأمر ينطبق على «المماليك الجدد»، المهم الإخلاص للدولة أو للمؤسسة التى يعمل بها والمجتمع الذى منحه الإقامة. فى حرب العراق سنة ٢٠٠٣، تساءل بعضنا، ماذا لو كان أحد الجنود الأمريكيين من أصل عراقى أو مصرى أو سورى وطلب منه المشاركة فى القتال ضد الجيش العراقى؟، قدمت الفنانة يسرا فيلم «العاصفة»، إخراج خالد يوسف، ناقش الفيلم ببراعة تلك القضية، شقيقان انتهى الحال بكل منهما فى أحد الجيشين المتحاربين، عمليًا كل منهما يحارب الآخر. الولايات المتحدة اختارت فى وقت ما، مبعوثا لها إلى أفغانستان، هو- أصلا- ابن المنطقة وعاش بها، لكنه صار أمريكيًا.

المملوك القديم، كان يغادر موطنه طفلًا، فلا يذكر عنه الكثير، ولا يتذكر أهله، فتحدث قطيعة تامة مع موطن الميلاد والأهل، إلا فى حالات نادرة، لكن مماليك زمن العولمة يغادرون كبارًا، فتبقى بعض الصلات ومشاعر الود والاشتياق، لكن المصير والجهد، فضلًا عن العطاء والانحياز النهائى يكون للوطن الجديد.

التاريخ يعيد نفسه، دون تكرار حرفى.

* نقلا عن "المصري اليوم"