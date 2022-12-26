كيسنجر والحرب الأوكرانية مجددًا

عاد هنرى كيسنجر إلى ساحة النقاش والجدل مرة أخرى بشأن الحرب الروسية- الأوكرانية، فقد نشر مقالًا منذ أكثر من أسبوع فى دورية اسبكتاتور، بعنوان «كيف نتجنب حربًا عالمية؟»، وفيه امتلك من الشجاعة ليغير جانبًا من آرائه التى طرحها منذ شهور قليلة والتى عرضنا لها آنذاك، وهذه المرة طرح ضرورة مراجعة التغيرات الاستراتيجية التى تحققت بالفعل، وضرورة ربط عملية السلام فى أوكرانيا بحلف شمال الأطلنطى، وأضاف أن خيار الحياد لم يعد له مغزى، مشيرًا إلى أن أوكرانيا قد أثبتت أنها قوة عسكرية وازنة فى وسط أوروبا، مناقضًا الرأى الذى طرحه منذ شهور قليلة بالدعوة لحياد أوكرانيا ضمن طرح شامل لتسوية الحرب واحتواء تداعياتها، وبدلًا من رأيه السابق- بشأن قبول أوكرانيا تنازلات إقليمية والاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، فإنه اقترح فى هذا المقال تنظيم استفتاء تحت إشراف دولى للبت فى الأراضى التى احتلتها روسيا وأعلنت ضمها وأن تنسحب روسيا للخطوط الأمامية قبل الحرب. ومن ناحية أخرى احتفظ كيسنجر برأيه بضرورة عدم سعى الغرب بأن تبدو روسيا كدولة عاجزة أو حتى السعى لتفكيكها بما قد يطلق العنان للفوضى أو تفكيكها، بما يحول أراضيها التى تضم 11 منطقة زمنية إلى فراغ متنازع عليه فى وقت تملك فيه أحد أكبر الترسانات النووية فى العالم.

ولم يختلف رد الفعل الأوكرانى هذه المرة كثيرًا عما سبق فيما يتعلق برفض ما يطرحه كيسنجر وهذه المرة وصفه أحد المسؤولين بأنه لا يعرف شيئًا، ولكن فى الحقيقة إن الرجل فى الحالتين كان يطرح ما لديه كمفكر وباحث كبير مارس مهام رجل الدولة سواء اتفقنا معه أو لم نتفق، وهو فى طروحاته الأخيرة كان يملك أيضًا شجاعة المفكر ورجل الدولة الذى يراجع آراءه وفقًا للمتغيرات والمعادلات الجديدة، ودليل ذلك أنه حافظ على ثبات رؤيته فيما يتعلق برفضه نهج إذلال روسيا فى هذه المرحلة، وهو ما تناولناه فى مقالنا السابق، وهو ضرورة استيعاب دروس التاريخ، وأن إذلال الخصم الذى لا يمكن إلغاؤه وشطبه من الوجود يمثل خطرًا مستقبليًّا كبيرًا، ويستند بشكل خاص إلى تجربة إذلال ألمانيا وإيطاليا فى مفاوضات تسويات الحرب العالمية الأولى فى فرساى والتى أدت تداعياتها إلى بروز النازية والفاشية وكارثة الحرب العالمية الثانية، وفى الحقيقة أن هذا أحد الدروس الرئيسية التى نلقنها فى تدريس المفاوضات الدولية وكيفية التوصل إلى اتفاق، خاصة فى النزاعات الحادة، وحتى فى التبادلات الاقتصادية.

مادة اعلانية

ولكن الرجل كبراجماتى أيضًا استوعب الحقائق الجديدة على الأرض ومظاهر التراجع الروسية الواضحة؛ فسارع بمراجعة طروحاته حول حياد أوكرانيا أو قبولها تنازلات عن بعض أراضيها. المشكلة بطبيعة الحال أنه فى معركة استنزاف حادة بالمواصفات الراهنة يصعب التيقن من ناتج المواجهة وكيف ستسير الأمور فى الشهور المقبلة مع وجود عدد كبير من العوامل المتناقضة التى سبق لنا ولغيرنا مناقشتها، ومن بينها حدود الصمود الأوكرانى التى رغم تأكدها فإن مواصلة روسيا تدمير البنية التحتية للبلاد بهذا الشكل الجارى حاليًّا لا يزال من الصعب التيقن من نتائجها ومدى إمكانية مواصلتها، مع التسليم بأنه يظل فى تقديرى أن هذا الصمود هو المتغير المهم وليس فقط حجم الدعم الغربى الهائل ولا عدد المرتزقة والمتطوعين الذين وفدوا من داعش والقاعدة أو دول غربية انتقامًا من روسيا أو دفاعًا عن حرية أوكرانيا كل بحسب نواياه، فمن غير الإنصاف تجاهل أهمية روح الصمود لدى زيلينسكى وقطاع كبير من الشعب الأوكرانى، ثم هناك من ناحية أخرى تساؤلات حول مدى صحة الأنباء عن نفاد جزء كبير من الذخائر الروسية، أو حقيقة الروح المعنوية للجيش الروسى ومدى ثبات هذا أيضًا، فالمؤكد تاريخيًّا أنه عندما تمتد الحروب زمنيًّا تتعقد الاعتبارات والظروف الداخلية للأطراف المتحاربة والظروف الخارجية كذلك، فضلًا عن تعقيدات الأبعاد الاقتصادية للجانبين والعالم وما سيثيره هذا تدريجيًّا من تداعيات قد يصعب السيطرة عليها.

وإذا كانت التحولات العسكرية قد دفعت كيسنجر للتخلى عن بعض آرائه السابقة، فإنه واصل نفس الرؤية فيما يتعلق بنهج التعامل مع روسيا، وببعد آخر يشغل الرجل منذ سنواته الأكاديمية حتى قبل الممارسة السياسية وهو فكرتا توازن القوى والاستقرار، هو يخشى ولا يرتاح للتغيرات الضخمة، فانهيار روسيا أمر غير مستحب ليس لأنه يقدر دورها الدولى ولكن لأنه يخشى من تبعات هذا على مستقبل العالم ويخشى المجهول، ولننظر إلى مفرداته، فهو يتحدث عن دولة مساحتها الجغرافية هائلة وتمتد بين 11 منطقة زمنية أى 11 توقيتًا، ولو تفككت هذه المساحة الجغرافية الهائلة فإنه من الصعب التيقن بشأن التداعيات على الدول المجاورة العديدة والعالم.

وفى جميع الأحوال فإن الرجل الذى يقترب خلال شهور من بلوغ مائة عام لا يزال يثير الكثير من الضجة التى أثارها كثيرًا طوال سنوات عمره، ولكن ما يستحق الاحترام هو إخلاصه لأفكاره ومنطلقاته الفكرية التى تمسك بها عبر هذه السنوات العديدة بصرف النظر عن تقييم كثيرين لها.

* نقلا عن "المصري اليوم"