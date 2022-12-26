مسؤولية القيادات والأنظمة

‏في كل دول العالم هناك قيادات ترفع شأن شعوبها، وتفرض احترام الناس لها وتقديرها والتعامل معها بشكل مختلف عن شعوب أخرى.

هناك قيادات كانت ولا تزال هي السبب في تدني النظرة إلى شعوبها والتعامل معها بشيء من عدم التقدير.

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القيادات، وأقصد بها الأنظمة، هي التي تحكم وتفرض نفسها سياسياً واقتصادياً، وتدفع إلى تخريج أجيال ذات ثقافة ومستوى عالٍ.. تفخر بها أوطانها وتزهو بها عند الشعوب الأخرى.

يشهد على ذلك أن هناك شعوباً خليجية تغيّرت النظرة إليها بسبب سياسة التنمية والانفتاح التي أحدثتها قياداتها، من خلال السياسات التي تتبعها، والتي أحدثت ثورة أحاط بها التحدي والإصرار للمضي قدماً، رغم كل عواصف الرفض وعدم القبول بسبب كثير من القيود التي كانت تحيط بها.. حتى تعودت عليها، فأصبح التغيير عندها خروجاً عن المألوف.

وغالباً ما يساهم كل هذا التغيير في انفتاح البلد ودوران عجلة التنمية والتقدم فيه.. يطول كل المجالات، مما يساعد في تغيير نظرة المجتمع الخارجي إليه، والذي عادة ما كان يختزل داخله صورة نمطية فيها من التواضع في الإنجازات والمستوى الثقافي والتحضر.

لا ينكر أو يختلف اثنان على أن جواز البلد يكون كالطير يحلق حراً في أجواء العالم حسب جنسيته ونظام الحكم فيه.

يبقى أن نفرد خريطة العالم، ونتناول كل دولة على حدة، ونتعرّف على مستوى احترام العالم وتقديره لها.. ليتأكد لنا أن الأنظمة القمعية والكسولة والمغلقة والمنفصلة عن شعوبها تتحمّل المسؤولية كاملة لتواضع نظرة شعوب العالم كلها إليها، قد تصل إلى مستوى السؤال: أين تقع بلادكم؟

* نقلا عن "القبس"