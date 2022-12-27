المرأة المصرية.. وأشرف حكيمى

خرجت فى الصباح متوجهاً إلى عيادتى، طريقى إليها يمر بسوق عشوائية يحتل فيها الباعة الطرقات، كان الجو ممطراً، أمطار إسكندرية شديدة ومتواصلة، خاصة فى أوقات النوات.قبل دخولى السوق وجدت امرأة شابة تبيع البقدونس تجلس مع ابنتها الصغيرة والأمطار تهطل عليهما، دائماً أشجّع ابنتها وأعطيها هدية بسيطة، قلت لها: هلا جلستما بعيداً عن المطر، ابتسمت السيدة قائلة: هذا نصيبنا، المطر فى كل مكان.فى السوق وجدت عشرات النسوة البائعات يفترشن الأرض المبتلة بالماء، ورغم ذلك كل واحدة منهن منهمكة فى البيع والشراء، كل واحدة تجلس على قفص من الجريد وقدمها فى وسط المياه.رغم المطر المتواصل يجرى البيع والشراء، منظر الخضرة والخضار والفاكهة مبهر فى الشتاء، أكثر المشترين من السيدات أيضاً.رحلة هؤلاء النسوة من قراهن إلى أسواق الإسكندرية مرهقة ومضنية، يخرجن من القرى بعد الفجر، يصلن السوق فى الثامنة والنصف، تبدأ حركة البيع والشراء فى العاشرة تقريباً، فى الرابعة عصراً يتركن ما تبقى منهن عند أحد المحلات، ثم يعُدن إلى قراهن، يبعن كل شىء بدءاً من الحمام والدجاج، والبط، أو البيض بأنواعه أو الجبن والمش، أو الخضرة أو الخضار أو الفاكهة، كل امرأة متخصّصة فى نوع أو نوعين على الأكثر.كفاح مُضنٍ بطول العمر، فى مطر الشتاء، فى حر الصيف، وجوههن تحترق فى الصيف، تجد فروقاً هائلة بين لون الوجه الذى أصبح أسود وبين لون البشرة الداخلى.السعى وراء لقمة العيش الحلال صعب وشاق، خاصة للمرأة التى تبيع فى الشارع، فلا محل ولا تكييف، ولا مروحة فى الصيف ولا غطاء من المطر فى الشتاء.فى حالات كثيرة قد تكون هذه السيدة هى المُنفق الأساسى على الأسرة والعمود الاقتصادى الأكبر أو حتى الأوحد لها.أما الأغرب من ذلك أن بعض أولادها الذكور قد يخجلون من كفاحها، ولا يذكرون عملها أمام زملائهم، وأعرف بعضهم يُنفق ببذخ ويذهب مع زملائه للكافيهات الغالية ليشرب كوب الشاى بثلاثين جنيهاً، وبعضهم قد يفرط فى كفاح والدته، لينفق أموال كفاحها على المخدرات.وبعضهم أصيل ومكافح مثل أمه أراه معها فى السوق يناولها ويساعدها أو يزن البضاعة للزبائن.مرورى اليومى على مثل هذه الأسواق الشعبية واختلاطى بقصصها جعلنى أُكبر اللاعب الدولى المغربى أشرف حكيمى، الذى يذهب دوماً ليعانق ويقبّل والدته بعد الفوز ويهديها قميصه، وقد أثار هذا الوفاء لأمه إعجاب الجميع وإكبارهم له ولوالدته حيث لم يتنكر لأصله أو والدته حتى بعد أن وصل إلى العالمية ولعب فى فريق باريس سان جيرمان وريال مدريد، كان والده بائعاً متجولاً، وعانى والده كثيراً لكى يوفّر له أجواءً تمكنه من ممارسة هوايته فى لعبة كرة القدم، ورغم عالمية هذا النجم الكروى ظل مفتخراً بأسرته وأصولها وكفاحها.ما أحلى الكفاح الحلال، ما أعظم سيدات مصر، فقرابة 20% من أسر مصر تكون فيها المرأة هى المعيلة لهذه الأسرة، والقائدة لها.ولعل برنامج الإعلامى محمود سعد قدّم نماذج رائعة لهؤلاء النسوة المصريات.كفاح المرأة المصرية على كل المستويات وفى كل الظروف مشرف وأحسبه فى الجيل السابق أفضل وأقوى من هذه الأجيال الشابة.

نقلا عن "الوطن"