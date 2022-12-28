لا تُلحِفُوا فِى المَسألةِ المسيحيَّة!!

الإلحاف: التَّكرار والإلحاح. ألحف يعنى أَلَحَّ، ومنها اللَّحُوحُ بمعنى الكثيرُ السؤال المُديمُه.

إزاء إلحاح مرضىّ من نكد السنين، لا يمر عيد ميلاد مجيد على المسيحيين سعيد إلا وينغص عليهم سؤال بغيض: هل تصح تهنئة المسيحيين بالأعياد؟!

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شخصيًّا لا يرد السؤال على بال، بل أستحث الخطى إلى إخوتى فى كنائسهم مهنئًا مباركًا ما استطعت..

بمناسبة الضجة التى صاحبت التهنئة الطيبة من مولانا الطيب شيخ الأزهر لعموم المسيحيين فى مشارق الأرض ومغاربها بحلول عيد الميلاد الجديد، تذكرت مقالا بالعنوان أعلاه «لَا تُلْحِفُوا فِى الْمَسْأَلَةِ الْمَسِيحِيَّة!!»، كتبته قبلا، وأستعيد محتواه، التكرار كما يقولون يُعلّم الشطار.

سؤال التهنئة مكرور، مكرر، متكرر، ومستهجن، وإجابته متوقعة، والعجيب لا السائِل يكُفّ عن السؤال، ولا الشيخ يكُفّ عن الإجابة، سؤال جواز تهنئة المسيحيين بالأعياد بات من طقوس العيد، كل عيد لازم إدخال المسيحى فى جملة مفيدة، واستدعاء الجار المسيحى لإثبات سماحة.

ما تحمله الأسئلة من استجداء بغيض، للأسف، تعبيرٌ عن حالة مرضية تلبّست البعض ممن يتبضعون الحنو على المسيحيين!.

وكأن المسيحيون سيؤجلون قداس عيد الميلاد لحين يتحنن عليهم سابع جار مسلم ويُعيّد عليهم، وطبعًا الجار المسلم ينتظر شيخ الجامع القريب يفتى له بجواز تهنئة النصارى!.

متلازمة الأعياد والمواسم الدينية وفتاوى أهل الكتاب، للأسف، صارت بضاعة رائجة على المنصات الإلكترونية، ويتورط بعض مشايخنا الأفاضل فى الإجابة بما يمليه عليهم ليس الخُلق الإسلامى القويم فحسب، ولكن ما يفرضه «الترند» بسطوته على وسائل التواصل الاجتماعى!.

أسئلة عجيبة مثل: هل يجوز التصدُّق على المسيحى الفقير من زكاة المال، أو كيس لحم من الأضحية؟. هل يجوز السلام على المسيحى يوم الجمعة؟، هل تجوز العيدية للزوجة المسيحية من زوجها المسلم؟، هل يُعيّد عليها الزوج المسلم فى عيد الغطاس؟، هل يصحبها إلى الكنيسة لتصلى يوم الجمعة قبل أن يتجه لصلاة الجمعة فى المسجد المقابل؟!.

ومع قدوم الأعياد، تقام على الفضائيات مزادات جمع الحسنات، مثلا: هل يجوز إهداء كحك بسكر لجارنا المسيحى فى عيد الفطر؟، ويرد مولانا: لا مُشَاحَّةَ فِى مَا تقدمهُ، وَلاَ مُمَاحَكَةَ فِيهِ، إِنَّهَا وَاضِحَةٌ بَيِّنَةٌ، مُسْتَحَبٌّ.. ويستطرد: والأفضل تهديه كحك بدون سكر، وخَلّى السكر للنمل!.

ومثلها، هل يجوز إخراج جُعَل من زكاة المال لمسيحى فقير؟، ويرد مولانا: جائِز بإجماع الشارع، أما زكاة الفطر فللصائمين والمسيحيين عادة لا يصومون رمضان.

ومن هذا كثير، فى الحالة المجتمعية المصرية ينظرون إلى المسيحى باعتباره «مفعولًا به»، قطبًا سالبًا ينتظر العطف والحنية والصدقة والهدية، وكأن المسيحى ربنا سخّره للمسلمين ليجمعوا عليه حسنات فى الحياة الدنيا!.

يقول صديق أريب مغتاظ جدا من سؤال تهنئة المسيحيين: صدقنى لو عاوز تدخل الجنة صاحب واحد مسيحى، فى كل لفتة حسنة، صَبّحت عليه.. حسنة، مسيت عليه.. حسنة، عيّدت عليه.. حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، تخيل المسيحى للمسلم فى الحياة الدنيا كنز حسنات صدقونى، بس السلفيين مش فاهمين.. أو فاهمين غلط سبل جمع الحسنات!.

نقلا عن "المصري اليوم"