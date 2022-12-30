الرجل كلمة السر.. والمرأة أصل الحياة

ضمن تحقيق فلسفة المواطنة باعتبارها منظومة حقوق متكاملة.. كان لابد من استعادة المرأة المصرية حقوقها المشروعة التي سلبت منها لسنوات طويلة. وكانت ثورة 30 يونيو مرحلة فاصلة في استعادة تلك الحقوق التي من شأنها تمكين المرأة ووصولها لأعلى المناصب حسب كفاءتها ومهاراتها لتكون وزيرة ومحافظة أو نائبة وزير ومحافظ.

يتضمن الدستور الحالى ما يقرب من 22 مادة معنية بمكانة المرأة وحقوقها.. غير أنه يظل أكبر ما تصطدم به من أزمات هو القانون الحالى للأحوال الشخصية الذي يحمل الكثير من العوار.. لأن أحكامه غالبًا ما تكون ضد المرأة، وهى وحدها التي تدفع ثمن هذا العوار. تواجه المرأة في حالة الطلاق والانفصال صعوبات في الحصول على حقوقها مثل: الحصول على مسكن الزوجية، ونفقتها، ونفقة أطفالها، وحضانتهم، وحقها في معرفة اقتران رجلها بزوجة أخرى بعدها، وحريتها أو عدم رغبتها في استكمال حياتها الزوجية. وقبل كل هذا التباطؤ في إصدار الأحكام.. واستمرار التقاضى لسنوات طويلة.. مما يعرضها هي وأطفالها للعديد من المشكلات الاجتماعية والتحديات المادية لمواجهة متطلبات الحياة.

تحتاج المرأة المصرية بالدرجة الأولى لأن تتضمن تعديلات قانون الأحوال الشخصية ما ينص على العدالة الناجزة.. ليس فقط في إصدار الأحكام، ولكن في تنفيذها بشكل سريع. وبما يضمن حقوق الطرفين سواء الزوج أو والزوجة في حالة الانفصال من خلال نصوص واضحة ومباشرة لضمان التراضى بين الطرفين.

ومع مراعاة إقرار بعض القواعد تفادياً للعديد من المشاكل الضخمة، وعلى سبيل المثال: عدم أحقية الأب في نقل أبنائه من المدرسة في حالة ولاية الأم ربما لأماكن بعيدة أو غير متلائمة معهم، ومن الأصل أن يكون هناك ولاية تعليمية كاملة للأم.. حفاظاً على حقوق الأطفال بالدرجة الأولى.

كما أتمنى إصدار العديد من التشريعات التي تغلظ عقوبة العنف ضد المرأة.. بشكل خاص العنف الأسرى، وحماية المرأة العاملة غير المؤمن عليها خاصة «عاملات المنازل» و«البائعات». وإقرار تشريع يضمن التمكين الاقتصادى الكامل للمرأة مع تجريم التمييز والتحرش والتنمر والاستغلال ضدها في بيئة العمل. وإقرار حقها في التعيينات في كافة المناصب العليا بما فيها المناصب القضائية والتشريعية.

أثق في الفكرة التي تؤكد أن المرأة هي الوسيلة لترسيخ منظومة مكافحة الفساد.. بوعيها بالمبادئ التي يمكن أن تثبتها بين أطفالها وأسرتها.

حققت المرأة المصرية نجاحات في العديد من مجالات التمكين السياسى والاجتماعى والاقتصادى والتشريعى. ولذا أتمنى تمكين المرأة إعلامياً أيضاً من خلال اصدار أكواد إعلامية مخصصة لها لضمان تناول الدراما لقضايا المرأة بما يسهم في مواجهة العنف ضدها. كما أتمنى فك الارتباط القصرى للمرأة ببرامج الطهى والموضة، وتحجيم تقديمهم للبرامج السياسية والاقتصادية. وهو ما يحدث أيضاً في تحجيمها من المشاركة في إدارة السياسات الإعلامية.

لا أخفى هنا طموحى بأن نصل بنسبة تمثيل المرأة في مجلسى النواب والشيوخ والمجالس الشعبية المحلية إلى 50%. أعلم أنه لا يمكن إغفال التطور الملحوظ في حقوق المرأة المصرية ومكانتها.. ولكنها مازالت قرارات وإجراءات يجب أن يتبعها خطوات أخرى.. خاصة في تغيير الذهنية ال

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* نقلا عن "المصري اليوم"