عندما يلتقي بايدن وبوتين على دعم الصديق نتنياهو

لم تتحمّل يائيل جيرمان السفيرة الإسرائيلية في باريس وصول حكومة بنيامين نتنياهو مجدداً إلى السلطة فسارعت إلى تقديم استقالتها من منصبها احتجاجاً على ذهاب إسرائيل إلى أقصى اليمين بقيادة تحالف، لا يثير فقط مخاوف الفلسطينيين على مصيرهم وحقوقهم الوطنية، وإنما مخاوف اليهود أنفسهم على «المُثل الصهيونية» المزعومة التي قامت عليها الدولة. قلّة من السفراء تذهب إلى ما ذهبت إليه يائيل في دولٍ طبيعية. وفي إسرائيل نفسها اعتبرت هذه الخطوة بمثابة ناقوس انذار، لكنّها لن تؤثر على السياق العام.

فوزير الخارجية الجديد إيلي كوهين قادم من الاستخبارات. ورجال الحكومة الآخرون من المدرسة نفسها، مدرسة التطرف والأمن، وعلى هذا الطريق تسير المنطقة في الإجمال. المقصود بذلك تزايد دور الاستخبارات والأمن ورجاله في رسم السياسات في دول الإقليم، وربما دور ميليشيات الأمر الواقع التي يجري تدويرها للعب أدوارٍ مستقبلية تتوّج أدوارها الراهنة. لم تكن صدفة أن يلتقي زعيما الدولتين الأقوى رغم تناحرهما في اوكرانيا، على دعم الحكومة الأمنية في إسرائيل وإبداء مشاعر الودّ تجاه رئيس وزرائها «الصديق» بنيامين نتنياهو.

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فقد استعمل فلاديمير بوتين وجو بايدن التعابير نفسها تقريباً في الترحيب بالحكومة الإسرائيلية. رحب بوتين بتنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، آملا بتعزيز التعاون مع إسرائيل «في كل المجالات». وقال في رسالة إلى نتنياهو «آمل أن تواصل الحكومة الجديدة برئاستكم النهج الهادف إلى تعزيز التعاون الروسي - الإسرائيلي في كل المجالات من أجل مصلحة شعبينا، وبهدف ضمان السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط». وزاد «نقدر كثيراً في روسيا مساهمتكم الشخصية طوال أعوام في تعزيز العلاقات الودية بين بلدينا».

الرئيس بايدن، أكّد أنّه سيتعاون مع نتنياهو الذي وصفه بـ»الصديق»، وقال في بيان، «أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة نتنياهو الذي كان صديقي على مدى عقود، للتعامل بشكل مشترك مع التحديات والفرص التي تواجه إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الإيرانية». وأضاف «كما فعلنا طوال عهدي، ستواصل الولايات المتحدة دعم حلّ الدولتين ومعارضة السياسات التي تشكّل خطراً على قابلية تحقيقه أو تتناقض مع مصالحنا المتبادلة».

لا يحظى أي مسؤول في العالم، بمثل هذا التلاقي بين الخصمين اللدودين على دعمه. ربما اذا نجح اللبنانيون في انتخاب رئيس لجمهوريتهم، يحظون بالحصول على برقيتي تهنئة جافتين وتقليديتين من رئيسي الدولتين العظميين، لكن لن يحصلوا بالتأكيد على ذلك المستوى من الاحترام والشراكة، وهذه ليست حالهم وحدهم، فالكثير من الدول الفاشلة لم تعد تلقى اهتماماً بسبب سقوط قادتها وفقدان دولهم مناعتها وأدوارها.

في التقائهما على الترحيب بحكومة «الصديق» نتنياهو يرسم بوتين وبايدن معاً مستقبل الدور الإسرائيلي في المنطقة والعالم، وأبرز ما في هذا الدور تصعيد المواجهة مع إيران وتوابعها في سوريا وربما في إيران نفسها، وهنا يلتقي الروس والأميركيون، كلٌ من موقعه في إعادة قياس موقعهما الشرق اوسطي. ولبنان الذي يتفرّج من حفرته سيتلقى النتائج التي لا فضل له في وضع أسبابها.

* نقلا عن "نداء الوطن"