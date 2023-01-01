جريمة ترويع المستثمرين

هناك أمور أصبحت مؤكدة، الأول أنه لا مخرج لنا فى ظل الوضع الاقتصادى الصعب الذى نواجهه إلا بحضور قوى وحقيقى للاستثمار الأجنبى المباشر. استثمار من مؤسسات وصناديق خاصة وليس استثمارات دول. الأمر الثانى أن الاستثمار الأجنبى المباشر لن يغامر بالدخول إلينا إلا إذا تأكد أن الأجواء إيجابية ومواتية، وأن المستثمر الوطنى من القطاع الخاص يعيش هذه الأجواء الإيجابية ويمارس نشاطه مطمئنا فى ظلها.

الأمر الثالث المؤكد أن الدولة عبر مسؤوليها أصبحت تتبنى هذا الاتجاه؛ من خلال تصريحات متعددة وتعديلات فى بعض القوانين واللوائح. الأمر المؤكد الذى يقف فى مواجهة ما سبق أن تلك التصريحات والمواقف المعلنة تسقط فى الواقع العملى. وأن الدولة- عبر مستوياتها الأدنى فى هيكلها الوظيفى- تمارس أساليب تهدم كل ما تتبناه الدولة عبر كبار مسؤوليها من سياسات وتصريحات تدعم الاستثمار.

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لن نجد صعوبة فى إثبات أنّ عمليات (فرار) المستثمرين هى عمليات متكررة، تحظى الحكومة عن طريق موظفيها بالنصيب الأوفر فيها. حروب هؤلاء لـ (تطفيش) المستثمرين تتضمن شكلين من الأساليب هما الاستنزاف والترويع. يقوم بعض كبار صغار الموظفين، وأيضا صغارهم، بحرب استنزاف ضد المُستثمرين. حيث تكون مهمة هؤلاء هى انتزاع أكبر قدر من أموال المستثمر تحت مسمّيات مختلفة.

يتبعها عمليات «ترويع» للمستثمرين اعتمادًا على لوائح «مهجورة» تظهر من «الأدابير»، أو يتفنن أحد جهابذة التعقيد فى البحث عن تفسيرات قانونية تثير الرعب فى نفوس المسؤولين فيمتنعون عن تسهيل الإجراءات. هناك الكثير من النماذج لمستثمرين ومشروعات استثمارية تتعرض لـ «ترويع» مستمر؛ احتماءً بتفسيرات وقواعد إما خاطئة أو غير منطقية أو عفا عليها الزمن حتى لو كانت قانونية.

ولعل أكثر الجهات التى تقوم بذلك هى تلك المصالح والإدارات التابعة للمالية والاستثمار وجهات أخرى فى مناسبات مختلفة. نموذج متكرر لأحد كبار صغار الموظفين الذى يخرج بقاعدة «قانونية» ويصر عليها فى مواجهة المستثمر، حتى لو كانت متناقضة مع كافة ما تعمل به الجهات الاقتصادية والضريبية فى كل دول العالم التى تدير اقتصادها بجدية وبأهداف واضحة. ولا تقف عمليات الترويع عند هذا الحد، بل إن إدارات حكومية متعددة تصل فى تعسفها وتعنتها إلى مرحلة «الهجوم» على حسابات شركات وتجميدها لحساب دين مُفترض أو مُختلف عليه، فتمارس بـ «سادية» وإساءة ما منحها القانون من سلطة؛ فتجمد حسابات الشركات التى «تواجهها».

وهو الأمر الذى يلحق ضررًا جسيمًا بالشركة وموظفيها والمتعاملين معها بل بالاقتصاد المصرى كله. يُضاف إلى كل هذا تلك العادة السيئة لدى العديد من الجهات بالامتناع عن الرد على المكاتبات التى تصلهم. ما فات لدىّ نماذج له، والأكيد أن لو أى جهة فى الدولة طلبت أن تسمع من مستثمرين فستسمع الكثير. «الترويع» جريمة، وترويع المستثمرين جريمة فى حق الدولة بكل عناصرها. إن كنا جادين فيجب أن تنعكس هذه الجدية فى شجاعة دعم وتنفيذ كل ما يتبناه المسؤولون لتشجيع الاستثمار، حتى لو كان بنسف لوائح وقوانين عفا عليها الزمن. أخشى أن الترويع سيتسبب بخروج أسماء دولية كبيرة فى مجال الأعمال سيكون لخروجها أثر سلبى على صورتنا أكبر كثيرًا من انتصار موظف، أيًّا كان مستواه، للبيروقراطية. ما اذكره ليس تخمينًا منى لكنها معلومات.

نقلا عن "المصري اليوم"