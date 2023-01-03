أرض أحزاب.. الحزن والخراب!

هناك بلد في الخليج هو الأشهر بالعالم في توافر الأحزاب على أرضه، فلديه حزب أعداء النجاح، وحزب محاربة الأفراح والليالي الملاح، وحزب معاداة التغيير والإصلاح، وحزب التسابق على إفضاء الخزائن من الأموال العامة حتى تصل لمستوى الصفر والباح باح، إضافة إلى أحزاب الحرمنة والحمرنة وأحزاب التشدد والتكفير والشيطنة... ويقال إنه لا أحزاب لدينا في الكويت! عجبي.

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شهدت المليارات من البشر احتفالات دولنا الخليجية بانقضاء العام المنصرم ودخول العام الجديد وسط أجواء فرح وإبهار وسرور لشعوبهم، فمن تلك الاحتفالات الشعبية حول برج خليفة في دبي، إلى احتفالات أبو ظبي التي حطمت 3 أرقام قياسية عالمية، واحتفالات مملكة البحرين المبهرة والرائعة، في وقت حشدت فيه أرض أحزاب الخراب والتشدد الآلاف من رجال الأمن للتأكد من غياب الفرح والابتسام، إلا أن الناس أخذوا الأمر بيدهم فشهدت دقات الساعة الـ 12 ليلاً في الكويت تفجُّر أعمال الألعاب النارية «الممنوعة كغيرها» وانتشار عمليات السرور والبهجة والتهنئة بالعام الجديد.

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في السعودية أخذ الاحتفال ببداية العام الجديد طابعاً مفرحاً، وبه عبقرية فنية غير مسبوقة ابتدعها المبدع الكبير تركي آل الشيخ وفريقه، وستبقى طويلاً في الأذهان والسجلات، فقد جعل كبار الفنانين من رجال ونساء يتشاركون بشكل ثلاثي «Trio» ولأول مرة في أداء الأغاني الطربية الخالدة التي اعتدنا على الأداء الفردي لها، ومعروف أن الفن والإعلام والدبلوماسية هي من أهم الأسلحة الناعمة الفاعلة للأمم التي تخدم مصالحها الاستراتيجية أكثر أحياناً من الأسلحة الخشنة، وكانت الكويت قبل 50 عاماً تقوم بذلك عبر ما سُمِّي بحفلات سينما الأندلس، حتى قررت باختيارها إسدال الستار وإطفاء الأنوار على نفسها والانعزال؛ لتتجمع عليها الذئاب بعد ذلك من كل حدب وصوب كتجمع المفترسين على الحمل الذي يختار الانزواء بالظلام بعيداً عن صحبه...

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آخر محطة:

(1) نرجو أن يكون عامناً الحالي هو آخر أعوام الكآبة والانعزال عن الأشقاء والحزن والتي جعلت بلدنا أقرب للسجن الذي ما أن يفتح بابه حتى يهرب سكانه لخارجه، وألا نستمع لأحزاب الخراب التي تفرض علينا - لشعورها بضعفنا - ما لا تفرضه على غيرنا بشرط ألا تكلف احتفالات قدوم 2024 عشرة أضعاف الكلفة الحقيقية، وألا يستفيد المتنفذون بالأجهزة الحكومية شخصياً منها فنحزن بدلاً من أن نفرح كغيرنا.. كعادتنا!

(2) أعيادنا الوطنية قادمة سريعاً الشهر القادم فماذا أعددنا لها عدا التهديد والوعيد للفرحين بها ولتسجيل القضايا ضدهم كي تختفي البسمة من شفافههم.

نقلا عن "النهار"