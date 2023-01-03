مذهب أبو حيان التوحيدي في قراءة الكتب

في معرض الكتاب الماضي التقيت بأحد المعارف وحينما وجد معي كتاب "رشد اللبيب إلى معاشرة الحبيب" استهجن مطالعتي لمثل هذه الكتب وتتبعها، وذلك لأني قلت له إن دار الجمل قد قامت بإصدار سلسلة الجنس عند العرب، وهي أكبر سلسلة في باب الباه، وسبب كثرتها أنها من كتب الوصفات العلاجية، وهي غالبا كانت متداولة في أسواق الوراقين وقد وصلت لنا من خلال الخزائن الخاصة. المهم أن صاحبي استهجن مسلكي في القراءة وحاول أن يمارس دور الرقيب الوصي علي فقلت له أنا على مذهب أبو حيان التوحيدي في القراءة والاطلاع فصمت، وأني أظن أنه صمت عن اللجاج خشية أن يتهم بقلة المعرفة والاطلاع على مذهب التوحيدي، ومثل هذا النموذج الكثير في الوسط الثقافي ،بل إن بعضهم يكتبون المقالة بقاموس مدرسي صرف يفتقر بوضوح لقاموس الحياة والإبداع والثقافة، وأنا هنا سوف أنقل مذهب التوحيدي في القراءة والاطلاع.

يقول أبو حيان التوحيدي في كتاب "البصائر والذخائر" ناصحا من يطالع الكتب ويديم القراءة ألا يمتنع من قراءة كل ما يستطيع قراءته من جميع مشارب المعرفة: ((إياك أن تعاف سماع هذه الأشياء المضروبة بالهزل، الجارية على السخف، فإنك لو أضربت عنها جملة لنقص فهمك، وتبلد طبعك، ولا يفتق العقل شيء كتصفح أمور الدنيا، ومعرفة خيرها وشرها، وعلانيتها وسرها؛ وإنما نثرت هذه الفواتح على ما اتفق، وقد كان الرأي نظم كل شيء إلى شكله، ورده إلى بابه، ولكن منع منه ما أنا مدفوع إليه من انفتات حالي والتواء مقصدي، وفقد ما به يمسك الرمق، ويصان الوجه، لاعوجاج الدهر، واضطراب الحبل، وإدبار الدنيا بأهلها، وقرب الساعة إلينا؛ فأجعل الاسترسال بها ذريعة إلى جمامك، والانبساط فيها سلماً إلى جدك، فإنك متى لم تذق نفسك فرح الهزل، كربها غم الجد، وقد طبعت في أصل التركيب على الترجيح بين الأمور المتفاوتة، فلا تحمل في شيء من الأشياء عليها، فتكون في ذلك مسيئاً إليها، ولأمر ما حمد الرفق في الأمور والتأني لها، وما أحسن ما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في قوله: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضاً قطع، ولا ظهراً أبقى)).

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هذا المسار من القراءة والاطلاع هو الذي يصنع الكاتب المتميز ويتأكد ذلك في من يتعاطون الإبداع فمثلهم يحتاج إلى دربة في اقتناص مواضع الادهاش عند المتلقي، فالجودة لا تتيسر لمن يستهين بالموارد أو يهمشها.

وأنا هنا أتحدث بمسلمات الإبداع وجودته في حالة شبيهة سبق أن استنكر أحدهم علي قراءة "ألف ليلة وليلة" وكأنه يقول لي إن هذا الكتاب ليس بالمستوى الذي يجب على المبدع أن يطلع عليه، ولو سألت هذا المتحدث عن أسماء الكتب التي يجب أن أطلع عليها لحار جوابا وإقناعا، ولا أدري كيف أصنف من يتنكر للقراءة المبكرة للمبدع مثل مجلات سوبرمان وطرزان والوطواط وروايات سيف بن ذي يزن وألف ليلة وليلة وغيرها كثير مرت علينا جميعا في الفترات المبكرة من حياتنا وكان لها دور في تشكيل خيالنا ومفرداتنا بعد ذلك وانعكست على كتاباتنا.

بل إنني أجد الآن انعكاس ألعاب الفيديو على الرواية والشعر والسينما والمسرح والديكور، فصناعة الخيال هو واقع افتراضي متخيل له سطوة وحضور يتجاوز المعقول والمعاش ويلوذ بالحلم والخيال.