2023 تجلب ألواناً من التّحديات والفرص للخليج

مع مطلع 2023، يحمل الوضع العالمي العاصف فرصاً هائلة لدول الخليج العربية، بقدر ما يحمل من مخاطر. إذ لا يرث عام 2023 الأزمات المعتادة فحسب، بل يرث قدراً مهولاً من عدم اليقين للأمن الدولي والإقليمي.



ولا ينحصر الأمر بالتداعيات الدولية للمخاطر النووية، وارتفاع أسعار الطاقة، والركود التضخمي، وارتفاع الفوائد الأميركيّة، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وصعود البطالة إلخ، بل تدخل أزمات مستجدة طور عدها التنازلي، لتحبس أنفاس الخبراء. فمن انهيار مصادر تصنيع الأسمدة، إلى انقطاع سلاسل الإنتاج الزراعية، وصولاً إلى دخول الضمانات البحرية ساحة الحرب الأوكرانية، ناهيك بمخاطر الحرب الأوكرانية ذاتها.



بل ثمة ذعر من حزمة أوسع من التحولات. فما هي حال الصين في ما بعد سياسة "صفر كوفيد"؟ وما هو صعود الهند، وتفوقها على الصين ديموغرافياً واقتصادياً، كقطب صناعي أهم؟ ثم ماذا عن مستقبل سوق الطاقة وتداعيات سقوف الأسعار التي وضعها المستهلكون الكبار؟ والأنكى هو ما يجري من إعادة هيكلة للعولمة ومن تقطيع لمنظومة عولمة التجارة الدولية، وسلاسل الإنتاج، والأسواق، في ظل سعي الولايات المتحدة إلى إعادة تكريس هيمنتها على طرق التجارة العالمية وتعزيز حضور الدولار (والبتكوين). لذلك لا يغامر أي من الخبراء بالتفاؤل بعام 2023 عاماً للنمو والازدهار للاقتصاد والسلم العالميين.



لكن على وقع طبول هذه الأزمات، يمكن لدول الخليج العربية أن تجد فرصاً تاريخية هائلة، لم تكن متاحة لها قط. فجوهر التحدي في هذا العصر، هو صعود الجيو - استراتيجيا عاملاً حاسماً في سياسات الدول، لتصبح الهيمنة على مسارات التجارة العالمية محور المنافسة الدولية بين أميركا والصين. وإلى جانب موقعها المركزي في اقتصاد الطاقة، تستعيد دول الخليج العربية إلى تعريف موقعها الدولي كممر إجباري على البحار الأربعة، والمضائق الثلاثة.



وبعكس ما يروّجه بعض الخبراء، ينعكس التسييس الدولي على تجارة الطاقة، ويعزز هذا الصراع موقع دول الخليج في سوق الطاقة والاقتصاد، ليس في سياق ريادتها لهذه السوق فحسب، بل من حيث قدرتها، في زمن الانكماش، على أن تحتفظ بوتيرة نمو وإنفاق عالية على مشاريع التنمية المتقدمة.



ليس هذا فحسب، بل تتمتع هذه الدول بمواصفات تسمح بفرص حقيقية لتصبح أحد أعمدة النهضة الاقتصادية الإقليمية والدولية في العقود المقبلة. فإلى جانب موقعها الجغرافي، وموقعها في استراتيجيات الطاقة العالمية، أظهرت مجتمعاتها وديموغرافيتها الشابة، مرونة سياسية وثقافية كبيرة، تسمح لها بتحريك مقدراتها ومواردها البشرية، بحسب متطلبات هذه التحولات. واجتازت بنجاح اختبار الاستقرار السياسي والسلم الأهلي.



وتتمتع اقتصادات دول الخليج العربية بديناميكية سريعة وآفاق تقدمية للاستجابة لحاجات مشاريع الإقلاع المتقدمة. كما تتمتع بسوق داخلية نشطة، تسمح بازدهار الأعمال الصغيرة والمتوسطة ونمو الصناعة ضمن سوق محلية وإقليمية واسعة.

ولعل الأهم، هو ما تشغله دول الخليج العربية موضوعياً، من موقع محوري في العالم الإسلامي، بعدما فشل أي بديل في الحديث باسم العالم الإسلامي، ليتضح دورها الفائق في تشكيل وعي شرائح واسعة من المسلمين في العالم.



وعلى الضفة الأخرى، يعاني المستقبل التنموي والاستراتيجي لإيران معوّقات عضوية هائلة ومستعصية، حيث تعيق بنية النظام تحوّل إيران إلى دولة طبيعية. وفيما ترك الغرب إيران لتضبط الصراعات في عدد من الساحات الإقليمية، فإن فشلها في تحقيق حد أدنى من التوازن والاستقرار في أي من العواصم التي تحكمها، ومنهجها بالعيش على جيف الدول، قد أنهى اعتماديتها الإقليمية. بل سيحرمها شططها السوقي في التعاطي مع الملف النووي، وتورطها بلا رجعة في الانحياز إلى روسيا في حرب عدوانية عبثية، ولزمن طويل، من فرصتها وقدرتها على المساهمة الفاعلة في البناء الإقليمي، سواء بالنسبة إلى الغرب أم إلى الصين.



من جهة أميركا، أصبحت حالة عدم الاستقرار التي تكرسها إيران، عامل زعزعة يسمح لخصومها بالتغلغل والاختراق. وفي المقابل، تعكس زيارة شي جينبنيغ، مراهنة واضحة للصين، على الاستقرار والنمو الاقتصادي، بديلاً من التمترس والعسكرة. على صعيد آخر، أوضح فشل الإسلام السياسي في إدارة تداعيات الربيع العربي، من جديد، حقيقة أن دول الخليج العربي، إلى جانب مصر، هي الممر الإجباري لإدارة الاستقرار في الإقليم.

فشل البدائل، وتعاظم أهمية الإقليم، يخلقان فراغات خطرة، تعزز الحاجة لدول الخليج كقطب رائد، لتنفتح فرص تكريس دور دول الخليج العربية. وفيما تحجم الولايات المتحدة بقوة عن التورط في مغامرات على البر في الإقليم، فإنها تحتاج بشدة لترميم شراكاتها، في سياق نمط جديد من تقسيم العمل الإقليمي. وفي المقابل، إذ تعمل الصين على تحقيق مكاسب تراكمية، فإنها تبحث في استقرار خطوط تجارتها.



بل لعل من أهم تداعيات عام 2022 حقيقة أنه بعد عقود قطعت فيها أوروبا باستعلاء أواصرها بجنوبها الاستراتيجي، توقظ الحرب الأوكرانية الوعي الأوروبي ببعده الشرق أوسطي، كفضاء استراتيجي حتمي.



ثمة سيناريوهان اثنان لإدارة هذه الفرص المخاطر. تشترط الفرص تعزيز وحدة العمل المشترك وتقسيم العمل الاستراتيجي والاقتصادي بين دول الخليج. بل تبرز أهمية الاستثمار في البيروقراطية والدبلوماسية الوطنية الحديثة، كأداة حتمية لرسم ملامح النجاح.



زبدة القول "أنك ما لم تكن على طاولة العشاء، فأنت على قائمة الطعام"! فإما أن تتمكن الدول الكبرى، ودول الإقليم الأخرى، من جرّنا لنعلق في مسننات الصراع بينها، ونصبح بالتالي على قائمة المأكولات، أو أن تتمكن دول الخليج العربية من تكريس نفسها نداً متماسكاً مستقلاً، فوق طاولة العشاء.



لا تحتاج دول الخليج أن تنخرط تحت جناح أي من الكتل الكبرى، لا الولايات المتحدة ولا الصين ولا أوروبا. فالمنافسة بين هذه الكتل ليست صفرية، بل هي صراع أبدي على تقسيم العمل الدولي. وفي حال تمكن دول الخليج من تكريس ذاتها نداً متماسكاً مسؤولاً، من دون أن تعلق في براثن الصراع، تصبح قاسماً مشتركاً أعظم في المعادلة الدولية. إذ لا شك في أن درء احتمالات الحرب، وتجنب التورط في النزاعات الإقليمية سيسمحان بحصاد ثمار هذه الفرصة التاريخية.



لكن سر هذا النجاح يكمن في فن التوافق في الداخل وفن التحالف في الخارج.

مادة اعلانية

* نقلا عن "النهار"