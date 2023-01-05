عن «ترويع» المستثمرين ولن تكون الأخيرة

استقبل عديد من القراء والأصدقاء مقال «جريمة ترويع المستثمرين» استقبالًا بدا فيه قدر من الاهتمام. وذلك بسبب أن ما ذكرت فيه من جريمة ترويع المستثمر قد مست أوضاعًا حقيقية تعب أصحابها من الحديث عنها أو أصابهم اليأس من إصلاح الأحوال. ولكن ما لمسته من اهتمام يدفعنى للاستمرار فى الحديث عن تلك المعوقات التى لن تؤدى بنا إلا إلى أوضاع أكثر تعقيدًا. ولذلك سأقوم بما أعتبره واجبى بأن أفتح الباب لمن يتعرض لإجراءات ترويع من المستثمرين، سواء برسائل مباشرة أو من خلال جهد صحفى.

إدراكنا الجمعى بأهمية دعم الاستثمار المحلى والأجنبى هو مخرجنا الوحيد. نحن بلد يمتلك من الأصول ما يؤهله ليكون فى مكانة اقتصادية مختلفة عما نحن فيه الآن. تظل الإشكالية الرئيسية هى أسلوب إدارة هذه الأصول ومدى الجدية فى تشجيع الاستثمار، وطنيًا وأجنبيًا.

مادة اعلانية

وسوف أستعرض سريعًا بعض تعليقات حول موضوع «الترويع» ثم أنهى باقتراح.

رسالة من مهندس أحمد عبدالسلام قال فيها إن مقال اليوم مهم جدًا ويتعرض إلى أصل مشكلة الاستثمار فى مصر، سواء كان أجنبيًا أو محليًا، ألا وهو «الكائن الحكومى» المسمى بالموظف الحكومى من الغفير للوزير، فهذا الكائن ليس له إلا هدف واحد فقط «إرضاء رئيسه» ولا يلقى أى بال لإنتاج أو تصدير أو تحسين خدمات، وفى سبيل تحقيق غايته يتسبب فى إغلاق مصانع وتوقف إنتاج ووضع معوقات هى أصلًا ليست موجودة.

أنا عندى مصنع فى المنطقة الحرة بمدينة نصر، ونظريًا كل التسهيلات مقدمة لنا ولكن لو سردت لك ما نتعرض له من معوقات وابتزاز لا داعى لها ومن اختراع الكائن الحكومى لتعجبت من حجم (...) و(...)، ولاشك أن حالنا أفضل من أى مصنع خارج المنطقة الحرة ولكنه مازال دون المستوى بكثير.

تعليق آخر من صديق: «يا ريت حد يسمع. قالها لى مستثمر سعودى قبل كده، هى وزارة المالية بتعاقب المستثمرين وتراهم حرامية ونصابين وتتعامل معهم على أساس اعتبارهم دائمًا متهمين بالتهرب الضريبى والتهرب الجمركى. وهذا ليس مناخًا لتشجيع الاستثمار».

ويقسم آخر بالله أن ما ذُكر فى المقال هو ما يحدث بالفعل وبالحرف الواحد. وأن أغلب، إن لم يكن كل، ما يُتخذ من السلطة العليا يتم الالتفاف عليه ممن سميتهم كبار صغار الموظفين.

إحنا محتاجين نطور نفسنا والبلد. لازم نجمع كل المعوقات فى جهة واحدة ونسميها هيئة مكافحة الاستثمار.

ويرى صديق آخر أنه لا أحد يمس أصل المشكلة. وهو أن القانون فيه جريمة اسمها تسهيل الاستيلاء على المال العام يعاقب عليها القانون الموظف العام. ومن هذا المنطلق يتعامل هؤلاء الموظفون بوضع العراقيل خوفًا من هذه العقوبة. وفى المقابل ليس هناك جزاء أو عقوبة لمن يتسبب فى تطفيش المستثمر، الأمر الذى يستوجب تشريعًا يضع عقوبة لمحاسبة كل من يهدر فرصة استثمارية للدولة تحت بند الخوف من المحاسبة. ربما ساعتها الدنيا تتغير.

«مربط الفرس (تشريع لمحاسبة كل من أهدر فرصة استثمارية للدولة دون وجه حق)».

اقتراحى هو أن تدعو الدولة للقاء مع المستثمرين المصريين والأجانب، لقاء تحكمه الجدية والنية لحل المشكلات والمعوقات وشجاعة اتخاذ القرارات حتى لو بدت فى ظاهرها تتناقض مع بعض اللوائح والقوانين. مطلوب اتخاذ إجراءات وخطوات جادة وحقيقية بعد إعلان حسن النية.

نقلا عن "المصري اليوم"