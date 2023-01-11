المسيح ابن مريم.. وأطباء اليوم

منذ فترة قريبة، اتصل بى شاب مصرى طلب منى اسم وعنوان دكتور جلدية متميز فى القاهرة، فدللته على أستاذ متمرس ومخضرم فى هذا التخصّص، ذهب إليه فى عيادته، فوجد الكشف وصل عنده إلى 900 جنيه، فقال لنفسه: لا مانع رغم ارتفاع الأجر.شرع فى دفع المبلغ وإملاء بيانات المريض، وجدت السكرتيرة أن المريض يمنى الجنسية، فقالت له: الكشف أربعة آلاف جنيه، ذُهل الرجل وضيفه المريض اليمنى، وقالا للسكرتيرة: ما الفرق بين المصرى واليمنى، وإجراءات الكشف عليهما واحدة، فلن يتكلف الطبيب شيئاً زائداً.

قال المصرى لها: ألا تعلمين أن اليمن كلها مدمرة وبائسة وهم فقراء من قبل ومن بعد، أما هذه الأيام فهم الأكثر فقراً ولا يتقاضون مرتبات، فهم يحتاجون التخفيض لا الزيادة الفاحشة التى تصل إلى خمسة أضعاف تقريباً.

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حاولت السكرتيرة إيجاد مبرر لهذه الزيادة الفاحشة واللامنطقية دون جدوى، خاصة أن هذا التخصص سهل ويشخّص بمجرد النظر وليس مثل الباطنة التى تدوخ حالاتها أفضل الأطباء.قالا لها: مبلغ الـ900 جنيه زائد عن الحد، لا سيما أننا عرفنا أن الأستاذ نفسه لن يكشف على المريض، بل ابنته، وهى استشارية حديثة المستوى، قد تستحق 300 أو 400 جنيه على الأكثر، أما أن يتضاعف المبلغ إلى أربعة آلاف، فهذا كثير، انصرفا معاً فى حزن.

والغريب أن هذا الأمر غير موجود فى أى دولة فى العالم، فأسعار العلاج فى بريطانيا ثابتة للجميع، البريطانى وغير البريطانى، ولا تختلف من جنسية إلى أخرى.ذهلت شخصياً عندما قص علىَّ هذا الرجل هذه القصة، استغربت لسلوك هذا الأستاذ، خاصة أن تخصصه لن يكلفه سوى نظرة فتشخيص فكتابة الروشتة، ولن يكلفه مثل أطباء الباطنة سونار أو إيكو، فيكون ذلك محسوباً ضمن مبلغ الكشف.إننى أعرف صديقاً لى من أكبر أساتذة الكبد فى الإسكندرية، وكشفه إلى اليوم 250 جنيهاً شاملة السونار الكامل على البطن كله، وليس الكبد فحسب، وأجر السونار فقط فى مراكز الأشعة 300 جنيه، وقد يتجاوز هذا المبلغ، وكأنه يفحص المريض مجاناً، وما أرسلت له يتيماً أو فقيراً إلا وتنازل له عن أجره فى تواضع كبير.

وأعرف أستاذاً يُعد الأب الروحى للأمراض الجلدية بالإسكندرية، وعلّم أجيالاً من الأساتذة، وهو أ. د. سامى أبوزيد وكشفه لا يجاوز الـ150 جنيهاً حتى الآن، ومحصلة حياته الدنيوية تتشابه مع صاحب الـ900 جنيه، ولكن موقفهما من الفقير والمحتاج مختلف، وموقفهما من العطاء والرحمة مختلف أيضاً.علمت أن بعض المستشفيات هنا فى الإسكندرية، خاصة المستشفيات النفسية الخاصة تضاعف تكاليف العلاج أربعة أضعاف للمريض الليبى دون علة سوى الابتزاز الرخيص.

أسفت لهذه الطريقة التى لا تحدث من التجار، فضلاً عن الأطباء حملة الرسالة الإنسانية الرائعة، فالكشف على المصرى أو اليمنى أو الليبى أو غيرهما سواء، ولا فرق بينهما.التوسّط فى كل شىء حسن وجميل، أن يكون للطبيب أجر دون مغالاة فاحشة ولا تمييز حتى لا تضيع من الأطباء رسالة الطب الإنسانية السامية.

ولنا وللأطباء جميعاً قدوة حسنة فى المسيح عليه السلام، أعظم طبيب على وجه الأرض، فقد أحيا الموتى وأبرأ الأكمه «الذى ولد أعمى»، والأبرص «البهاق» والمشلول «الشلل النصفى والكلى»، وكلها أمراض خطيرة جداً ولم يستطع الطب حتى اليوم علاجها، عالجهم السيد المسيح «عليه السلام» مجاناً ودون أجر، لن يكون الأطباء فى زهد وورع المسيح، ولا نريد منهم أن يكونوا فى هذه الدرجة، ولكن عليهم أن يقتبسوا نوراً من نوره، وقبساً من قبس زهده، وأن يتوسّطوا فى كل شىء، وسيبارك الله لهم فى الوسط، ويعوضهم فى أولادهم وذرياتهم ويكرم أسرهم ويعافيهم.

إننى أقرر وأنا فى هذا العمر أنه ينبغى على كل طبيب أن يقدم بين يدى عمله يومياً شيئاً لله فى أى صورة كانت، أن يتجاوز عن أجره مع مريض يتيم أو فقير أو يتجاوز عن جزء من أجره للأرملة أو المعدومين، وأن يجعل الجراح عملية صغيرة فى الأسبوع وعملية كبيرة فى الشهر مجاناً لمريض فقير.

ولعل هذه الجراحة المجانية تكون سبباً فى نجاح باقى الجراحات ومرورها بسلام وأن ترزقه دقة التشخيص، لأنه فى الأساس نور يقذفه الله فى عقل الطبيب فى لحظة ما أثناء الفحص «وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ».

فى لحظة واحدة يلهمك الله التشخيص الصحيح وقد تظل حائراً فيه منذ بداية دخول المريض وفحصه حتى هذه اللحظة، وهذا النور يحتاج دقة العلم وأمانة الفحص ونوراً وهداية من السماء، وكم من أطباء مشاهير أخطأوا فى تشخيص حالات كانت واضحة وسهلة وتسبّب ذلك فى مصائب للمريض والطبيب معاً.سلام على المحسنين فى كل مهنة.

نقلا عن الوطن المصرية