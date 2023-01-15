بيت وسيارة وشنطة وسفرة!

كل من تجاوز سن المراهقة ووصل سن الرشد، يصبح مسؤولاً مسؤولية كاملة قانوناً عن جميع تصرفاته الشخصية، ومنها المالية ومن ذلك حقه في تحقيق رغباته أي كانت عبر ما هو معمول به بالعالم أجمع، أي الاقتراض لتحقيق حاجيات الحاضر عبر دفع أقساط الاقتراض مستقبلاً، وهذا الأمر الموجود لدى 8 مليارات عاقل من البشر عدا القلة من رافعي شعار... «احنا غير»!

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وضمن حرية الاختيار أن تبني بيتاً من طابقين أو أن تقترض لتبني بيتاً من 3 أدوار وسرداب، وأن تختار مواد للبناء من أغلى الأنواع الأوروبية، أو مواد لا تقل جودة عنها صينية أو خليجية أو عربية، أن تضع 30 طناً حديداً في بيتك وسيبقى بقاء الدهر، حيث لم ينهر بيت في الكويت قط، أو تختار أن تبنيه بـ 80 طناً حديداً فيصبح البيت بحكمة وبعد نظر قلعة جاهزة لمقاومة تساقط القنابل النووية والارتجاجية والهيدروجينية!

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الأمر كذلك عند شراء السيارة التي تعتبر ثاني أكبر استثمار بعد البيت كما يقول الأميركان، فتستطيع أن تشتري أغلى وأفخم وأفخر السيارات وأكبرها بالمحرك في بلد لا جبال فيه ولا يزيد امتداده على 100 كم شمالاً وجنوباً، ولديه شوارع معبدة لكل المناطق والبيوت، فلا تغريزات بالرمال، ولك أن تختار معها أن تكون كاملة المواصفات في وقت تعلم أنك لن تحتاج لـ %90 منها (انظر لأنواع السيارات الفاخرة بشوارعنا)، الأمر يمتد لخيارات الترحال ودرجات السفر والدول، وكذلك أنواع الشنط والملابس النسائية الباهظة الأثمان، مقارنة بأنواع لا تقل عنها جودة أرخص منها بكثير...

جميع ما سبق خيارات شخصية مطلقة للأفراد لا اعتراض عليها مطلقاً... الاعتراض فقط على محاولة إرغام المال العام الذي يملكه الجميع والأغلبية منهم لم يقترضوا (حوالي مليون كويتي من صغار وكبار) على دفع ثمن خياراتك الشخصية الباهظة التكاليف!

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آخر محطة:

أحد مساوئ تسويق المطالبات المدغدغة التي يدعى كذباً بأنها مطالبات شعبية، أنه يتسبب بخلق شعور مدمر للمجتمعات الآمنة يسمى «الشعور الكاذب بالظلم» الذي لا يختلف في مرارته وتعاسته عن الشعور الحقيقي بالظلم لدى مئات آلاف الكويتيين المنتظمين بالسداد دون أدنى مشاكل (98%) حالهم كحال مليارات المقترضين بالعالم أجمع، فجأة تتحول ابتسامتهم إلى حزن، ورضاهم إلى غضب بسبب اقناعهم بأن الاقتراض جريمة وأنه من واجبات الدول سداد قروض المقترضين وأن الإدارة الكويتية ظالمة كونها لا تقوم بذلك الأمر.

نقلا عن النهار الكويتية