ظاهرة حجب السلع وتهريبها

تُصدِر الأجهزة الرسمية هذه الأيام بيانات عن كمية المضبوطات الهائلة من السلع الغذائية فى مخازن سرية لمن يستغلون أى أزمة عامة أسوأ استغلال لتكون لهم فرصة يحققون فيها لأنفسهم أرباحاً ضخمة ضد القانون على حساب جماهير المستهلكين، بحجب السلع عنهم، وبتهريبها من محافظة لمحافظة، وفى كل الأحوال برفع أسعارها عما هو مقرر، وكثيراً ما تكون الأسعار مغالى فيها إلى حدود تفوق أسباب الأزمة الاقتصادية، بل إنها بشكل واضح احتيال يستغل الأزمة، المفروضة على الداخل والخارج، بفرض أسعار لا علاقة لها بالواقع. ينبغى تقدير هذه الجهود الرسمية الجبارة، ليس فقط فى إنجاز اكتشاف الجرائم وإخضاع المتهمين إلى القانون، ولكن أيضاً بإعلام الرأى العام بهذه الأخبار التى تدخل فى صميم الحياة اليومية. تتحدث البيانات الرسمية عن مضبوطات بمئات الأطنان يومياً، على خريطة تمتد بطول وعرض كل المحافظات، فليت مركز أبحاث يجرى حسابات عن نوعية المضبوطات وتقديرها المالى، وكمية أرباح الخارجين عن القانون، وكذلك عن أثرها فى زيادة الأزمة.

هناك ما يثير القلق من عدة نواح تتعلق بسلامة المجتمع، فأعداد الخارجين عن القانون فى مثل هذه الجرائم كبيرة جداً، أى أنه حتى لو كان تصنيف هذه الجرائم وفق القانون أنها جرائم فردية، إلا أنها بحسابات أخرى صارت ظاهرة اجتماعية مخيفة تستحق العلاج، الذى يجب ألا يُكتَفَى فيه بالعقاب القانونى، الذى هو شديد الأهمية فى كل الأحوال، وهو علاج يتطلب أن يشارك فيه أطراف كثيرة إضافة إلى أجهزة الأمن التى صارت تتحمل أعباء خرافية فى تحمل المسئولية وحدها.

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أذكر أثناء حرب أكتوبر المجيدة، أن الصحف نشرت أخباراً نقلاً عن مسئولى الأمن بأن عدد حالات جرائم السرقة انخفضت عن معدلاتها أثناء الأخبار اليومية التى كان الجميع يرصدونها ثانية بثانية عن عبور الجنود الأبطال إلى سيناء وتحرير الشاطئ الشرقى لقناة السويس وتدمير خط بارليف بالكامل، لقد كان الحدث وطنياً مهيباً حتى أن فئة من الخارجين عن القانون خجلوا بأن يستمروا فى جرائمهم التى يحترفونها، وكأنهم أحسوا أن مشاركتهم الوطنية تفرض عليهم أن يتوقفوا لبعض الوقت. أما مجرمو هذه الأيام فهم ينشطون أكثر فى الأزمات الوطنية!.

نقلاً عن الأهرام