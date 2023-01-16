الإمارة الأفغانية

أحد الشعارات التى روجت لها حركة طالبان وبعض التنظيمات الإسلامية المتشددة هو شعار «الإمارة الإسلامية» أى اعتبار البلد أو المدينة أو حتى الحى الذى تسيطر عليه هو مجرد إمارة على طريق استعادة دولة الخلافة الإسلامية.

والحقيقة أن كل التجارب التى رفعت هذا الشعار كانت نتائجها كارثية فى الواقع ولم تحقق لشعوبها لا التنمية والرخاء الاقتصادى ولا حتى دولة الخلافة المنشودة وبقى هذا الشعار مجرد غطاء لإخفاء مساوئ الحكم والإدارة.

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وقد رفعت طالبان شعار الإمارة الإسلامية فى أفغانستان، واعتبرت أحد أسباب نجاحها الرئيسية فى هزيمة المحتل الأمريكى ترجع إلى اعتمادها على البيئة المحلية وعلى العرقية الأفغانية الأكثر عددا (البشتون)، فى حين أن تحالفها مع نموذج القاعدة العابر للحدود أثناء خبرتها الأولى فى حكم أفغانستان من 1996 وحتى 2001 أسفر عن احتلال أفغانستان وضياع حلم الخلافة الإسلامية وذلك عقب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

ورغم أن حركة طالبان أعطت ملاذا آمنا لأفراد من تنظيم القاعدة داخل أفغانستان إلا أنها لم تتورط معه فى أى عمليات إرهابية، وهو ما دفع الولايات المتحدة لاستهداف زعيم القاعدة أيمن الظواهرى فى قلب العاصمة الأفغانية كابول بعد أن أعطى أحد قادة شبكة حقانى المشاركة فى الحكم مع حركة طالبان مكانا آمنا لاختباء الظواهرى نجحت الاستخبارات الأمريكية فى رصده وقتلته.

صحيح أن طالبان قامت ببعض المواءمات مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولى، وأبدت مرونة تجاه بعض القضايا الخارجية وفصلت نفسها عن تنظيم القاعدة وحاربت داعش، إلا أنها استمرت فى التمسك بمجموعة من المفاهيم والتفسيرات الدينية الخاصة بها شديدة التشدد والانغلاق عزلتها عن العالم إلا فيما يتعلق بطلب المساعدات الاقتصادية والإنسانية.

وقد أدان المجتمع الدولى قرار طالبان بمنع تعليم النساء وأصدر خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانا أعلنوا فيه أن ما تفعله طالبان بحق المرأة فى أفغانستان قد يعتبر جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة، كما علقت بعض المؤسسات الدولية مساعدتها لأفغانستان عقب قرار حكومة طالبان منع النساء من العمل والتعليم الجامعى، وهو ما مثل ورقة ضغط كبيرة على الحركة قد تدفعها إلى مراجعة موقفها من هاتين القضيتين.

إن ضغوط المجتمع الدولى على حكومة طالبان بجانب خطاب المؤسسات الدينية الإسلامية الكبرى التى تعبر عن الإسلام الوسطى كالأزهر والذى رفض فى بيان شاف واف قرار طالبان بمنع تعليم النساء، قد تساعد فى تفكيك مشروع «الإمارة الإسلامية» ولو بشكل واقعى حتى لو تمسكت به طالبان كمجرد شعار مرفوع.

معيار نجاح أى حكم ليس القناعات الأيديولوجية والعقائدية التى يتبناها سواء كان اشتراكيا أو رأسماليا أوقوميا أو إسلاميا إنما فى قدرته أن يقدم لشعبه نموذجا ناجحا فى التنمية الاقتصادية والسياسية.

نقلا عن المصري اليوم