سؤال الساعة!

هل يعنى هذا التصعيد الروسى فى الحرب على أوكرانيا أن العملية العسكرية قاربت على ختامها وشارفت على نهايتها، أم أن المشهد الأخير الذى سينزل عليه الستار لم تظهر ملامحه ومؤشراته بعد؟

هذا هو السؤال المطروح فى معظم عواصم العالم هذه الأيام تحت مظلة القلق من تداعيات هذه المرحلة الخطيرة من تلك الحرب التى لا يستطيع أن يجزم أو يقطع أحد حتى هذه اللحظات بما ستؤدى إليه من نتائج سياسية واقتصادية سيكون لها أبعد الأثر فى مستقبل السلام العالمى، فضلا عن الحسابات المعقدة للمخاطر المحتملة بشأن عدم القدرة على تأمين احتياجات البشرية من الأمن الغذائى وأمن الطاقة!

مادة اعلانية

ولا شك أن هذا السؤال يعبر عن إحساس صادق بأن العالم يعيش حاليا فترة خطيرة تستوجب السعى للاستشراف المبكر حول آفاق المستقبل الذى يبدو مؤرجحا بين أمنيات الرخاء وواقع الغلاء والتضخم والركود الاقتصادى المخيف.

وظنى أن هذا السؤال يهمنا شأن كل دول العالم، وينبغى أن يكون محل اهتمامنا حتى نتجنب مبكرا تلك المخططات الخبيثة التى تستهدف دفعنا للاصطدام بحائط اليأس ولكى نتجنب أيضا أن تستدرجنا نظريات التهوين إلى المبالغة فى الأمنيات، وذلك ما يحذر منه الرئيس السيسى فى ثنايا تصريحاته المتكررة حول الأزمة المالية العالمية وضرورات التحسب لها!

ومع التسليم بأن السؤال المطروح سؤال صعب و«عويص» لكننا نستطيع أن نتعامل معه بشجاعة وإيمان وأن نمد أبصارنا بحثا عن المسالك والدروب التى تضع أقدامنا على الطريق الصحيح بكل طاقات الأمل والإرادة وصدق النيات!

خير الكلام:

<< طريق النجاح خطوته الأولى تحمل المصاعب وخطوته التالية القيام بكل ما يلزم لبلوغ الأهداف المرجوة!

نقلا عن الأهرام