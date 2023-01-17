الأولويات المنسية!

لقد كانت عبارة «حسن الاختيار» إحدى أهم العبارات، التي انطلق منها العديد من النواب، الذين نجحوا في انتخابات 2022، ولكن مع الأسف لم نجد أداء حقيقياً لملفات عالقة كان المفترض أن تحل بأسرع وقت، على حسب تصريحات النواب أثناء حملاتهم الانتخابية للنجاح بمقاعد التشريع، منها الأزمة الإسكانية وتفاقم البناء العمودي للأسر لتوفير الشقق السكنية للأبناء عند الزواج لتكوين الأسر الصغيرة في منازل ذويهم من الآباء، بسبب احتكار الأراضي وعدم وجود ضوابط ومعايير عالمية لأسعار العقار، وعدم توافق قرض الإسكان مع أسعار الأراضي، والعجز عن تحقيق معادلة الشراء للسكن، وأيضاً مشكلة التوظيف والغلاء المعيشي في ظل ارتفاع وانخفاض الأسعار العالمية لمورد النفط الوحيد في البلد، وانخفاض جودة التعليم والخدمات الصحية، بالإضافة الى التراجع في الخدمات الترويحية والسياحية، وأيضاً القيود الملاحظة بعد مجلس 2013 الذي شُرعت به أكثر القوانين التي تقيد حريات الشعب، أهمها قانون المسيء، الذي أساء لنا كشعب، فنحن عشنا نفتخر بحرياتنا الفكرية وتعايشنا على هذه الأرض، التي تحمل الناس من مختلف الأطياف والأصول المتعددة.

فالحدة والصدامات أصبحت واضحة ومفسرة من قبل الشعب، الذي يدفع ثمن عدم التوافق بين المجلس والحكومة، وباختلاف الوجوه، إلا أن المنهج المتبع واحد مع اختلاف المواقع، والنتيجة أيضاً المدفوعة من قبل الشعب واضحة، فالتأثر السلبي أصبح على كاهل المواطن هو الذي يدفع الثمن، وبعد مشهد عدم تعاون الحكومة وحضورها الجلسات لتعطيل بعض القوانين، فالمشهد أصبح أكثر وضوحاً للاحتقان السياسي.

مادة اعلانية

في المرحلة القادمة مهم أن يحاول المجلس استقطاب الجيل القادم بتشريع قوانين تنموية حديثة يتعايش بها من يتقبل الشعب بأطيافه واختلافاته، ولو بحثنا عن مؤشرات الكويت سنجد تراجعاً أو وجود ملاحظات قوية على دولة الكويت، وأيضاً وجود مشاكل حديثة تكون ما هي إلا لأن عجلة التنمية من فترة تعطلت مقارنة لما يحدث من تطورات سريعة خليجياً وعربياً.

فالشباب والشابات أصبحت عروض العمل الخارجية تستقطبهم وتوفر لهم الوظائف، التي تليق بتخصصاتهم وجودة التعليم الحقيقي، فنجد الكويت تصدر الطاقات الشبابية تحت مفهوم «هجرة العقول» لتستفيد منها الدول الأخرى، وبعد نجاح هؤلاء الشباب نجد التباكي على صور النجاحات التي يعمل بها في العالم، فمهم أن تتم إعادة تقييم لوسائل اختيار الموظفين وتوزيعهم على مراكز العمل، التي تليق بتخصص ومجال عمل الموظف الكويتي، وتعديل سلالم الرواتب لتحقق الرضاء الوظيفي والعدالة الاجتماعية في الكويت، وتوفير بيئة معيشية مستدامة يستطيع المواطن البناء بها لتتحقق طموحاته جميعها ومقارنته بدول العالم المتطور، ليكون نموذجاً لمورد بشري عالمي يرفع الكويت عالمياً.

ودمتم سالمين،،،

* نقلا عن "القبس"