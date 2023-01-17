دور المُدرعات والدبابات

مركباتُ قتاليةُ مدرعةُ خفيفةُ ورشيقةُ من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا إلى أُوكرانيا. فى وقتٍ واحدٍ تقريبًا قررت حكوماتُ الدول الثلاث تزويد أُوكرانيا بهذه المركبات القتالية طراز برادلى–2 الأمريكية، وماردر 1 إيه 3 الألمانية، وإيه إم إكس–10 الفرنسية. ومعها دباباتُ تى–72 السوفيتية القديمة التى ستمَّولُ واشنطن تجديدها وإرسالها إلى أُوكرانيا.

وبمنأى عن الأبعاد السياسية لهذه الصفقات الجديدة، فهى توضحُ مجدَّدًا أن الحرب فى أُوكرانيا هى حربُ دباباتٍ ومدَّرعاتٍ ومدفعية فى المقام الأول، وأن دور سلاح الجو فى العمليات العسكرية محدودُ مقارنةً باستخدامه فى ضرب مواقع مدنية أو مزدوجة. وهى، على هذا النحو، حربُ تقليديةُ جدًا تشبهُ حروب القرن الماضى، منذ أن أُدخلت الدبابات الأولى ميادين المعارك فى الحرب العالمية الأولى فى سبتمبر 1916، بدءًا من معركتى السوم وكامبراى.

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فقد دُشِن فى تلك الحرب دور الدبابات المحورى فى القتال، عندما نجحت فى تحريك الجمود الذى خيّم على معارك الخنادق فى بعض الجبهات، رغم أنها كانت بدائيةً بطيئةً، وضعيفة فى مواجهة نيران المدفعية الكثيفة والرشاشات الثقيلة. ولكن تطويرها وتحديثها فى الفترة التالية جعلها السلاح الأساسى فى الحرب العالمية الثانية، التى شهدت معارك دباباتٍ رهيبة أسهم بعضُها فى تغيير مسار تلك الحرب.

غير أن تدمير أعداد ضخمة من الدبابات فى الحرب على أُوكرانيا أثار سؤالا عما إذا كان زمنُها يُوَّلى. وفيما يرى بعضُ الخبراء أن المكانة التى احتلتها الدبابةُ فى الحروب منذ أكثر من قرنٍ يوشكُ على الانتهاء نتيجة التطور المستمر فى الأسلحة المضادة لها، يعتقدُ آخرون أن هذا استنتاجُ متعجلُ يُقفزُ إليه كلما دُمر عددُ كبيرُ منها كما حدث فى الأشهر الأخيرة، وأن فشلها فى بعض المعارك يعودُ إلى استخدامها بطريقة سيئة تُسهل اصطيادها.

وربما يكون اهتمام واشنطن وحلفائها بدعم قدرات أوكرانيا من العربات القتالية المدرعة، التى تقومُ بمهام الاشتباك والمناورة والاستطلاع، وتستطيعُ مواجهة الدبابات الثقيلة، تعبيرًا عن ثقة فى أن دور المدرَّعات لم ينته، خاصة فى ضوء تجارب تُجرى لتصميم مُدرعاتٍ مُسيرة ربما تدخلُ الخدمة قبل نهاية العقد الحالى.

* نقلا عن "الأهرام"