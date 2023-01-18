الحرب التى لا تتوقف

أعلنت بريطانيا، أمس الأول، أنها ستزود أوكرانيا بـ١٤ دبابة ثقيلة لتستكمل بذلك الجسر العسكرى المتواصل لدول غربية تجاه أوكرانيا، كما جاء سفر مجموعة من الضباط الأوكرانيين إلى ولاية أوكلاهوما الأمريكية للتدرب على صواريخ باتريوت الأمريكية ليدل على أن هناك إصرارًا غربيًّا على تقديم دعم غير مشروط لأوكرانيا، بما يعنى عمليًّا استمرار الحرب، التى ذكر الرئيس التركى أنه لن ينتصر فيها أوكرانيا ولا روسيا.

ورغم أن الأسلحة التى تنهال على أوكرانيا حق مشروع للدول الغربية فى دعم دولها الحليفة، التى تُعتبر جزءًا من المنظومة الغربية فى مواجهة قوى عظمى غَزَتْها، ومثلت تهديدًا لمصالح أوروبا وأمريكا، فإنها لم تسفر حتى اللحظة عن تغيير فى موازين القوى، فقد تقدمت أوكرانيا فى «خيرسون»، فى حين تقدمت روسيا فى الدونباس، وسيطرت على مدينة «سوليدار»، وفى طريقها للسيطرة على مدينة استراتيجية أخرى، وهى «باخموت»، بما يعنى أن الكر والفر هو سمة هذه الحرب، حتى لو ظلت روسيا مسيطرة على إقليمين كبيرين تعتبرهما جزءًا من الاتحاد الروسى، وهما «الدونيتسك» و«لوجانسك»، فإنها لن تستطيع تحقيق كل أهدافها من وراء هذه الحرب.

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خطورة هذه الحرب أو نتائجها أنها لم تقتصر فقط على روسيا وبعض حلفائها مثل إيران وروسيا البيضاء فى مواجهة أوكرانيا وأمريكا، إنما امتدت إلى دول أوروبا، حيث رفعت ميزانية الإنفاق العسكرى بصورة ملحوظة، حيث جاءت ألمانيا فى الصدارة ورفعت إنفاقها العسكرى من 56 مليار دولار سنويًّا إلى 100 مليار دولار، وأعلن مستشارها تخلى بلاده عن عقيدة استمرت عقودًا طويلة، قائمة على «التحكم» فى الإنفاق العسكرى، كما قررت لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تزويد دولة فى منطقة نزاع بالأسلحة. أما بريطانيا فقد أقرت زيادة فى ميزانية الدفاع بأكثر من 16.5 مليار دولار، كما أعلنت فرنسا أنها ستزيد من ميزانية الدفاع بأكثر من مليارَى دولار، فى وقت تحقق فيه هدف تخصيص 2% من ناتجها الداخلى الخام للجيش. وزادت هولندا وإيطاليا نسب إنفاقهما العسكرى، وكذلك فعلت بلدان كانت تطالب بتخفيض الإنفاق على الجيوش مثل السويد والدنمارك، كما قررت فنلندا والسويد، اللتان حافظتا على حيادهما الطويل، الانضمام إلى حلف الناتو، رغم الاعتراضات المؤقتة التى تُبديها تركيا تجاه انضمام السويد.

استمرار الحرب تداعياته ستكون كارثية على الجميع، وخاصة أوكرانيا، التى تدفع كل يوم الثمن من أبناء شعبها ومن بنيتها التحتية ومنشآتها، ولذا فإن مدخل إنهاء الحرب يجب أن يكون بعدم كسر إرادة طرفى الصراع، أى ألّا تشعر أوكرانيا بأنها تخلت عن جزء من أرضها لكى تُنهى الحرب أو تشعر روسيا بالهزيمة، فالإخراج يجب أن ينطلق من أن الطرفين حققا جانبًا من أهدافهما، ولم ينتصر ولم يُهزم أحد.

* نقلا عن "المصري اليوم"