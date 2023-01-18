تأييد السجن المُشَدَّد للهوّارى

أخيراً، صدر الحكم النهائى من محكمة النقض، الأحد الماضى، برفض طعن المتهم كريم الهوّارى، نجل رجل الأعمال المعروف، وتأييد حكم السجن المُشَدَّد 3 سنوات، الذى صدر ضده من محكمة جنايات الجيزة فى يونيو الماضى، بعد إدانته بالقتل الخطأ لأربعة طلاب فى حادث تصادم وهو يقود سيارته تحت تأثير المخدرات والكحول بمدينة الشيخ زايد فى ديسمبر 2021. وقد أسندت النيابة العامة له ارتكاب جريمة القتل الخطأ، التى نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة تجاوزت السرعة المقرر قانوناً، تحت تأثير مادة مُخدِّرة وأخرى مُسْكِرة، دون مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجنى عليهم، فصدمها من الخلف مطيحاً بها، فحدثت إصابتهم التى أودت بحياتهم، إضافة إلى حيازته مواد مُخَدِّرة. وقد أرفقت النيابة العامة جملة أدلة منها مشاهد مصورة للحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلى.

كانت القضية منذ بدايتها قضية رأى عام بامتياز، ليس فقط لشهرة عائلة المتهم، ولكن لهول الكارثة التى أودت بحياة أربعة شباب فى عمر الزهور دون أن يقترفوا أى خطأ! ثم توالت الأخبار التى حركت اهتمام الرأى العام، منها ما تكشَّف عن تعاطى مقترف الحادث المخدرات والكحول وقيادته سيارته وهو فى هذه الحالة، ثم كان الخبر الذى استفزّ الجميع عندما سعى بعض محامى المتهم لإتلاف الأدلة المحفوظة فى مقر النيابة، ومنها الكاميرا التى سجلت الحادث! وقد تصدَّى لهذه الواقعة بعض المواطنين، وواجهتها الأجهزة بمنتهى الحسم، وصدر فيها حكم بإدانة 4 محامين، بالسجن المشدد 3 سنوات، ألقى القبض على اثنين منهم ليلة محاولتهم، وهرب اثنان آخران.

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التعليقات على الحكم النهائى منقسمة، بين راضٍ لأنه يراه تأكيداً لإعمال مبدأ مساواة جميع المواطنين أمام القانون، ولأن وضع عائلة المتهم لم يوفر له وسيلة للإفلات، وهناك آخرون يرون أن الحكم جاء أخفّ مقارَنة بحجم أثر الجريمة التى راح فيها أربعة شباب أبرياء، وطرح البعض رأيا بأنه ليس أمام القضاء سوى الالتزام بتطبيق القانون، أما تعديل القانون فمسئولية البرلمان.

* نقلا عن "الأهرام"