تصريحات محمد شياع السّوداني: بقاء الأميركيّين والإيرانيّين معاً

أثار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زوبعة في العراق بعد تصريحاته على هامش زيارته ألمانيا، لا سيما حديثه إلى شبكة "دوتشيه فيله" الألمانية باللغة العربية، ثم إلى صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، حيث أكد أن العراق لا يزال في حاجة إلى القوات الأجنبية وقوات حلف شمال الأطلسي، وأوضح أن حكومته مع بقاء القوات الأميركية في العراق، وأن هذا الأمر مدعوم من أطراف سياسية، لكنه أكد أن هذا البقاء يجب أن يترافق مع تحديد مهام تلك القوات وأماكن وجودها وأعدادها ووفق فترة زمنية معلومة.

الزوبعة السياسية التي أثارها السوداني مردها إلى أن ثمة موقفاً حازماً من أركان أساسيين في تكتل "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى السياسية والميليشيوية المرتبطة بالنفوذ الإيراني، وبعض الميليشيات المنضوية في هذا الإطار سبق لها أن قامت خلال العامين الماضيين باستهداف منشآت تابعة للقوات الأميركية وقوات التحالف، إضافة إلى مبنيي السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية في أربيل، وذلك إثر مقتل قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني بغارة أميركية في الثالث من كانون الثاني (يناير) 2020 مباشرة بعد وصوله إلى مطار بغداد الدولي.

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ومن المعلوم أن قضية الوجود الأميركي في العراق لا تزال تخضع لتجاذبات بين مختلف القوى السياسية العراقية، لا سيما الشيعية. ويمكن اعتبار أن بعض حلفاء إيران الأساسيين مثل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي يقود "ائتلاف دولة القانون" ورئيس "تحالف الفتح" هادي العامري ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، لديهم مقاربة مختلفة بعض الشيء عن مقاربة حلفائهم في "الإطار التنسيقي" في ما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة. وإلا ما كان في إمكان السوداني أن يناور بين شقوق التباينات التي تعصف بين القوى التي تشكل حاضنة حكومته السياسية.

والسوداني الخارج من صفوف "الإطار التنسيقي" والمقرب من المالكي يعرف أنه لا يستطيع أن يبتعد كثيراً من الموقف المرتبط بالنفوذ الإيراني إن لم يكن محمياً من فريق له قراءة خاصة به بالنسبة إلى العلاقة مع واشنطن، والأخيرة لها ارتداداتها في طهران نفسها. هنا ثمة سؤال يتردد في الأوساط الدبلوماسية العربية في بغداد ومفاده: هل السوداني يناور؟ أغلب الظن أنه كذلك، فهو كما الفريق الذي غطّى موقفه، بعدما جرى تجاوز أزمة استخدامه وصف "الخليج العربي" على هامش افتتاح دورة "خليجي 25" لكرة القدم، رغم الاحتجاجات الإيرانية الرسمية، يعرفان أن بقاء القوات الأميركية له مفاعيل مهمة لجهة الحفاظ على الحد الأدنى من تماسك العراق في المدى المنظور.

فخروج الأميركيين من العراق مؤداه المباشر اشتعال حرب أهلية طائفية إثنية في العراق، كون النفوذ الإيراني لن يعود له ما يقابله لإقامة حد أدنى من التوازن الداخلي. فما يربط العراقيين بعضهم ببعض اليوم هو شبكة مصالح مالية متأتية من الثروة النفطية التي تختزنها البلاد في الجنوب والشمال. وفي الوقت عينه لا يفوت المراقبين الالتفات إلى حجم الظلامة السنية وعمقها، والتي لا بد لها من أن تنفجر يوماً ما، خصوصاً أن المصالحات لم تحصل، وأن إدارة شؤون البلد التي احتكرها اللوبي الشيعي المرتبط بالنفوذ الإيراني فشلت فشلاً ذريعاً، وأدت إلى تحويل العراق من أحد أغنى بلدان العالم العربي إلى أفقرها وأكثرها بؤساً على الصعيد الشعبي. وثمة روايات كثيرة حول حجم الفساد الفلكي الذي مارسته ولا تزال القوى السياسية والميليشيوية التابعة للنفوذ الإيراني على الأرض، ناهيك بأخبار المجازر المخيفة التي ارتُكبت بحق شرائح واسعة من الشباب في مناطق الوسط ذات الأكثرية السنية.

كل هذا يعرفه السوداني، وهو ما كان ليقدم على تصريحاته المبرمجة في ألمانيا حول بقاء القوات الأميركية في البلاد لولا حصوله على ضوء أخضر حقيقي، وإلا لسقط هو وحكومته في اليوم التالي.

من هنا يمكن القول إن أزمة الوجود الأميركي في العراق مطوية إلى أجل غير مسمى، خصوصاً أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان سبق أن توصل إلى اتفاق على إنهاء العمليات العسكرية الأميركية على الأراضي العراقية في نهاية العام الماضي، ولم يبق للأميركيين من وجود سوى بحدود الألفي جندي على الأكثر، وقواعد للطيران الحربي الذي لا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحاضر، إما بسبب تحركات تنظيم "داعش" أو بسبب حاجات التوازن بين المكوّنات العراقية.

بناءً على ما تقدم، يمكن التكهن بأن الأميركيين باقون في العراق ما دام لإيران هذا القدر من النفوذ السياسي، الاقتصادي والميليشيوي. أضف إلى ذلك أن الخيار الآخر نتيجته تسريع انفجار العراق داخلياً.

* نقلا عن "النهار"