فعلاً.. آن الأوان

خلونا نجرب، ما راح نخسر أكثر مما خسرناه ونخسره حالياً من وقتنا وطاقاتنا وتطلعاتنا وأحلامنا.

فَعِّلُوا الجهات الرقابية، وشكلوا لجنة وجيهة لدراسة موضوع تعديل ما ينبغي تعديله من مواد الدستور، خصوصاً تلك التي آن أوان تشريحها وصولاً إلى مزيد من الديموقراطية والحريات ونقاهة العلاقات بين سلطات الدولة، بعد أكثر من ٦٠ عاماً من التطورات والانتقال من مرحلة إلى أخرى، فيها الصالح وفيها الطالح.

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أعجبتني جداً افتتاحية صحيفة «الراي» في عدد 12 يناير، بقلم رئيس تحريرها جاسم مرزوق بودي، عندما وضع الاصبع على جروح كثيرة يعاني منها مجتمعنا، في ظل صمت وسلبيات ونفاق وتأجيل لكثير من العلاجات، بناء على مرض مجتمعنا.. مرض أصبح مزمناً منذ سنوات طويلة.

بالفعل لنجرّب أن نعيش من دون مجلس أمة لعدد قليل من السنوات.. ونراقب عجلة التنمية، مع التشديد والتفعيل للجهات الرقابية وحتى تغليظها، حتى لا يتم استغلال غياب الجهة التشريعية في الدولة، وأيضاً حتى تكون هناك خطوات متوازية مع التنمية.

بالفعل، لماذا لا يتم التفكير بتشكيل لجنة كويتية تضم أسماء وجيهة نظيفة قوية لدراسة كل مواد الدستور.. واقتراح تعديل بعضها، خصوصاً التي حان الوقت لتشريحها وتعديل ما يمكن ويجب تعديله.. بناء على التطورات والتغيرات التي طالت المجتمع الكويتي والعلاقة ما بين سلطاته؟

أعجبني وصف الافتتاحية للعلاقة ما بين مجلسي الوزراء والأمة بـ«تحولها إلى متاريس متقابلة ‏متواجهة، وتأسر الكويت في دوامة الشلل، التي لم تنتهِ منذ عقود.. ولن تنتهي».

بالفعل لماذا نحن متخوفون من التحرك إلى الأمام من خلال الإصرار على عدم تطوير المؤسسة الدستورية «والنظام السياسي الحاكم لآليات العلاقة» ما بين كل مؤسسات الدولة؟

لماذا نحن جامدون في مكاننا، مفضلين هذا الجمود عن التحرّك.. بقوة القانون ومتطلبات الاندفاع إلى الأمام؟

شكراً السيد جاسم مرزوق بودي على هذه الافتتاحية، وفعلاً.. آن الأوان.

* نقلا عن "القبس"