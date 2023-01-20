الشيخ الشعراوي.. وزراعة الأعضاء

■ رغم أن كل الأطباء، ومنهم العبد لله، لا يتفقون مع فتوى الشيخ الشعراوى بعدم جواز نقل والتبرع بالأعضاء لأن هذا العضو ملك لله، إلا أن أحدًا منا لم يجعل هذا الأمر يقدح أو يذم فى الشيخ الشعراوى وعلمه، فالشيخ الشعراوى يعد مفسرًا عظيمًا للقرآن ومن أفضل دعاة ومربى عصره، ولكنه لم يكن بارزًا فى الإفتاء وتعقيداته المعاصرة مثل بروزه فى ميادين التفسير واللغة ومخاطبة العقول والقلوب والدعوة وهداية الخلائق، ولكل ميدان فرسانه، فقد كان هناك صحابة شجعان ولكنهم لم يصلوا يومًا فى العسكرية إلى عبقرية خالد بن الوليد العسكرية.

■ والفتوى تختلف عن الدعوة والتفسير، وكلٌّ له أدواته ومدخلاته، ولكن أغلب المصريين يخلطون بين الواعظ والداعية والفقيه، وبين الخطيب والأصولى المدقق، وبين المربى والسياسى، ويسألون الداعية فى أمور السياسة، أو يريدون من الفقيه أن يكون خطيبًا مفوهًا يدغدغ العواطف، ويسألون الداعية والمربى والواعظ فى أدق مسائل الفقه التى تنبنى عليها أمور عظام.

مادة اعلانية

■ ومسألة صلاحية زرع ونقل الأعضاء هى قرار طبى يخص الأطباء وحدهم، والطبيب المعالج هو الذى يدرك فائدة ذلك ومصلحته للمريض، ولو حرمنا التبرع بالأعضاء لحرمنا الملايين من مرضى الفشل الكبدى والكلوى من تبرع أمهاتهم وآبائهم بكليتهم أو جزء من كبدهم لأولادهم أو العكس أو التبرع لزرع النخاع بعدة سنتيمترات من الدم.

■ فلولا زرع القرنية، لظل مرضى عتامة القرنية لا يرون النور.. ولولا زرع الكُلية لمات الكثيرون.. وقِس على ذلك.

■ صحيح أن عمليات زرع كثيرة تفشل، ولكن ذلك لا يبرر منعها، فالطب يتطور باستمرار ويعالج أسباب الفشل فى زراعة الأعضاء بالتدريج حتى يصل إلى الدرجة المُثلى.

■ مساحات تداخل عمل المفتى مع عمل المتخصص فى الحياة تحتاج لضبط كبير، وكذلك مساحة الداعية والسياسى، والداعية والفقيه، والواعظ والإدارى.

■ ولعل أهم مشكلة واجهت العرب عامة ومصر خاصة أن كل من يُحسن الخطابة، يسوقه الشباب سوقًا ورغمًا عنه ليكون برلمانيًا أو سياسيًا أو إداريًا، أو حتى مسؤولًا رفيعًا فى جماعة أو حزب أو دولة.. والحقيقة أنه سيفشل فى كل ذلك لأنه يفتقر ملكاتها.

■ هناك مسائل فى الحياة تخص أهل الطب، كلٌّ فى تخصصه، ولا تخص المفتى أو العالم، ومنها زرع الأعضاء، فهى مسألة علمية طبية، فإذا سألت فيها عالمًا أو مفتيًا فهى للاسترشاد وليس الإلزام.

■ ويعرف الأطباء جميعًا عدم صواب رأى الشيخ الشعراوى فى هذه المسألة، ولكنهم دائمًا يقولون هذا اجتهاده الشخصى، يُثاب عليه، ولا يلزمنا دون قدح أو تطاول أو سوء خلق أو هضم لعلمه.

■ مساحة الشيخ الشعراوى التى أبدع فيها لم يسبقه فيها أحد، وهو أحد المجددين العظام فى الدين والإسلام، وأحد صناع المعروف، ونحن هكذا تحدثنا عن رأيه فى مسألة وخالفناه فيها دون قدح أو ذم، فهذا اجتهاده، لن نأخذ به وكفى.

■ ولكن هناك من يتخذ مثل ذلك ذريعة لهدمه، ونحن لا نريد التقديس ولا التبخيس، التقديس لا يجوز، والتبخيس لا يجوز، والتبول فى بئر العلماء الصافية من البعض مقصود طلبًا لشهرة كاذبة، وخاصة من بعض أناسٍ دأبوا على مدح كل أحد، بدءًا من الراقصة حتى أسوأ الخلق، إلا علماء الإسلام العظام، ولم يقفوا عند حد، فتطاولوا على الصديق أبى بكر الذى مدحه القرآن «ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذ هُمَا فِى الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا».

■ تعبيرات رائعة عن الصديق أبى بكر«ثَانِيَ اثْنَيْنِ» «إِذْ هُمَا» وكأنهما كيان واحد لا ينفصل عن الآخر، «إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا».. ولكنه يضرب بالقرآن عرض الحائط ويقول فى صفاقة معتادة «أبوبكر الصديق هو أبو الدواعش»، مع أن الرسول «صلى الله عليه وسلم» قال: «لو وزن إيمان أبى بكر وإيمان الأمة لرجح إيمان أبى بكر».

■ هذا الرجل نسى أن القرآن مدحه بأعظم مدح وأجمل وصف «وَالَّذِى جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ»، فربط بين الرسول «صلى الله عليه وسلم» الذى جاء بالصدق وأبى بكر، أعظم من صدق به وآزره ودعمه ووقف إلى جواره.

■ ومن قبل، تطاول على خالد بن الوليد، أعظم قائد عسكرى فى تاريخ الإسلام، والذى تدرَّس معاركه ونظرياته العسكرية حتى الآن وهو الذى هزم إمبراطوريتين فضلًا عن سحق المرتدين.

■ والغريب أن بعض العلمانيين العرب يسبّون أعظم الصحابة ويتطاولون عليهم، ويمدحون أقزامًا كانوا لا يفيقون من الخمر والزنى ولم يقدموا لأوطانهم شيئًا يُذكر.

■ لقد كتب عن خالد بن الوليد مئات الجنرالات العسكريين، منهم على سبيل المثال لا الحصر المشير أبوغزالة وغيره.

■ الغريب أنك لو قارنت بين بعض العلمانيين العرب فى سبّهم وشتمهم وتطاولهم على الأفذاذ من علماء الإسلام والصحابة وقارنت ذلك بما كان يقوله مسيحيو الشام عن إنصاف الإسلام ورسوله، لعجبت أشد العجب.

■ ولك أن تتأمل نموذج العلّامة والدبلوماسى والمفكر اللبنانى «نصرى سلهب» فى كتبه «فى خطى المسيح»، «فى خطى محمد»، «فى خطى على بن أبى طالب»، وهو يقول: «بين الإسلام ومن يجهلونه هوة، سأسعى فى كتابى هذا (فى خطى محمد) إلى ملئها بالورود والرياحين لتغدو مساحة لقاء، وحقل تلاقٍ، بل مكان لعبادة الله والتسبيح بحمده ورفع الصلوات إليه، ولا أدعى القدرة على الإحاطة بالإسلام عمقًا وصعدًا».

■ العلمانى العربى عملة سيئة ورديئة من العلمانية، والعلمانى الغربى أكثر منه عدلًا وإنصافًا وحكمة.. العلمانى العربى لا يشتبك مع أى قضية حقيقية من قضايا مجتمعه ووطنه، ويهرب منها هروب الجرذان، لأن ذلك سيحرمه الأموال والشهرة.

■ أكثر العلمانيين العرب الآن ليسوا أصحاب رسالة حقيقية، لا تجد الآن أمثال سعد زغلول، والنحاس، ومحمد محمود، وواصف ويصا، وجورجى زيدان، وأحمد نبيل الهلالى، الذين جمعوا بين الليبرالية واحترام الإسلام والرسل وحوارييهم.

■ العلمانى العربى الآن خاوى الوفاض، يحارب طواحين الهواء وهو بلا هدف ولا مضمون ولا رسالة حقيقية، وكل القضايا التى يطرحها سطحية باهتة ومفتعلة.. وقليل منهم من يخدم الوطن والإنسانية بحق.

نقلا عن المصري اليوم