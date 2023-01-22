ولماذا لا يتم إعدامه أيضا؟!

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد على جنينة، وعماد أبوالحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد على، إحالة أوراق المتهمة بقتل والدتها بمساعدة صديقها إلى فضيلة المفتى لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامها.

أوراق القضية كانت واضحة، وصريحة، والنيابة أحالت القضية مكتملة الأركان إلى المحكمة، التى أحالت بدورها أوراق القاتلة إلى المفتى فى أول جلسة بعد التأكد من ارتكاب القاتلة للجريمة، ومعها صديقها.

مادة اعلانية

التحقيقات أكدت وجود علاقة غير شرعية بين المتهمة وصديقها «النباش» بعد فحص هواتف المتهمين، ووجود محادثات بينهما تؤكد نية القتل مع سبق الإصرار والترصد للتخلص من الأم بعد أن اكتشفت أمر علاقتهما غير الشرعية.

جريمة شاذة، وغريبة على المجتمع البورسعيدى، وعلى المجتمع المصرى، وعقوبة الإعدام هى العقوبة المستحقة لكليهما، فلماذا تم الحكم بالإعدام على القاتلة ولم يتم الحكم بالإعدام على القاتل؟!

السبب أن القاتل صبى لم يبلغ السن القانونية بعد، ولذلك تمت معاقبته طبقا لنصوص قانون الطفل، والسؤال: أى طفل هذا؟، وهو الذى أقام علاقة غير شرعية مع القاتلة لمدة طويلة، والأخطر قيامه بالتخطيط لقتل المجنى عليها مع القاتلة، ثم قيامه بارتكاب جريمته البشعة، والأهم من ذلك كله أن له سوابق إجرامية.

كل هذا يؤكد أنه شيطان يمشى على الأرض، ولا يمكن أن يكون طفلا أو إنسانا، خاصة وأن هناك معلومات جديدة تشير إلى أنه بلغ السن القانونية، غير أنه مجهول النسب، ولا توجد له شهادة ميلاد أصلية.

لقد صدرت قبل ذلك مطالبات عديدة بضرورة تعديل القانون مع هذه النوعية الشيطانية من البشر، أو على الأقل لابد من الحكم عليها بالإعدام مع تأجيل التنفيذ حتى بلوغ السن القانونية، ودون ذلك فهذا لا يعنى سوى «تسمين» مجرم متوحش يخرج من السجن محترف إجرام ليعيث فى الأرض فسادا وقتلا، واغتصابا، وإجراما.

نقلا عن الأهرام