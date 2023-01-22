«نوبل».. بعيدًا عن الأدب

نجح مدير مكتبة الإسكندرية السابق الدكتور مصطفى الفقى، الدبلوماسى المرموق والكاتب الكبير، في أن يدفع ملف جائزة نوبل التي حصل عليها نجيب محفوظ سنة ١٩٨٨ إلى النقاش العام في غير الموعد الذي اعتدناه سنويا، وهو شهر أكتوبر حيث يعلن أسماء الفائزين.. والحق أننا لا نهتم بغير جائزة نوبل في الآداب، ولا نتلهف إلا عليها سنويا.. مَن الذي رشح لها بين المصريين والعرب، ومن أقرب إلى الفوز.. وعادةً، تنشط الصحافة الثقافية في ذلك التوقيت، وقد يتطوع البعض بذكر أسماء على أنها مرشحة وقريبة من الفوز، دون أن يكون هناك مؤشر واضح يثبت الترشح.. ثم يغلق الملف تمامًا انتظارًا للتوقيت نفسه في العام القادم، ولا أريد الخوض في هذه التفاصيل.. يبدو لى أنها معروفة للكثيرين، لكن فوز نجيب محفوظ بالجائزة أثبت أنها عبء شديد على من يفوز بها.. حقد وحسد وغل بلا نهاية، اتهامات وتشكيك في كل شىء يخص الفائز، بما في ذلك انتماؤه الوطنى وعقيدته الدينية، وفوق ذلك يجب أن يكون مستعدًا لاحتمال فقد حياته غيلة.

الإرهابيون من المتأسلمين حاولوا قتل محفوظ، إذ أرجعوا فوزه بها إلى رواية «أولاد حارتنا». أصدر الشيخ عبدالحميد كشك كتابًا بهذا المعنى، ثم أعقبه د.عمر عبدالرحمن بحكم قاطع وفتوى بتكفير صاحب نوبل.

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فريق آخر من المثقفين والكُتاب صاحوا جِهارًا: لقد نالها ثمنًا لتأييد عملية السلام. لم يكن د. يوسف إدريس وحده في ذلك، ربما كان د. يوسف معذورًا بعد أن أقنعه بعض من يزعمون معرفة النتيجة من «الكُنترول» بأنه الفائز بها، فصدّقهم وجلس ينتظر.

أحد المقربين جدا من محفوظ قال في تجمع من شباب الصحفيين وقتها- كنت واحدًا منهم-: «إسرائيل هي التي منحته الجائزة»، وكأن محفوظ ليس لديه إنجاز أدبى وروائى ضخم بمعظم المقاييس الإبداعية والنقدية.. باختصار، شكك المتشددون في عقيدته الدينية، وشكك نفرٌ من المثقفين في وطنيته.

وللتاريخ، لم يتوقف الأخيرون إلا حين تحرك الرئيس السابق حسنى مبارك لتكريم محفوظ في احتفال ضخم أقامه في قصر الاتحادية، ومنحه قلادة النيل.. انطلقت وقتها حكاية من صالة التحرير بالدور الرابع في مؤسسة الأهرام مفادها أن مبارك اتصل بالرئيس السورى حافظ الأسد، رغم القطيعة الدبلوماسية إلا أنهما تزاملا فترة في قاعدة بلبيس الجوية، طلب مبارك من الأسد ألا تهاجم الصحافة السورية نجيب محفوظ، وطبقا للاتصال المزعوم فإن الأسد هنأ مبارك ومصر بالفوز، وراحت الصحف السورية ومن ثم اللبنانية تشيد بهذا الفوز، ليس هناك ما يؤكد ذلك الاتصال، لكن الرواية انتشرت وقتها بسرعة شديدة في جلسات الصحفيين المسائية بحديقة النقابة، وانتقلت إلى مقاهى المثقفين، الذين كانوا لايزالون على تصور أن الأهرام منذ عهد محمد حسنين هيكل لديها الخبر اليقين عن الرئاسة والرئيس شخصيًا.. عندها فقط عبّر هؤلاء عن سعادتهم بالجائزة، وصار محفوظ لدى البعض هو الأب والوالد، وجائزته جائزتنا جميعًا، وانتقل هؤلاء بمنطق البنوة والمحبة إلى محاولة فرض الوصاية على محفوظ، ينطقون باسمه، ويطلقون التصريحات عنه.. لكن بقى من ظل على اعتقاده القاطع بأن الجائزة لا تأتى إلا من الباب الإسرائيلى، بل ذهبوا إلى أن إسرائيل تدير الكرة الأرضية.. رضا إسرائيل أو استرضاؤها قبل المنجز الإبداعى، لذا وجدنا من تطوعوا للدفاع عن حكومات إسرائيلية «يمينية متطرفة» وعن تصرفات سياسية يصعب حتى على الإدارات الأمريكية الدفاع عنها، متصورين أن ذلك يعزز فرصهم في الترشح والفوز.. حتى أحمد زويل حين فاز بها في مجال آخر وكان مرشحا كباحث أمريكى، ربط البعض فوزه بأنه زار إسرائيل.

الفائزة بجائزة نوبل لعام ٢٠٢٢ قبل ثلاثة شهور الروائية الفرنسية «آنى أرنو» تدحض كل هذه التصورات، هي يسارية، لديها موقف مساند لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود الرابع من يونيو ٦٧.. كثيرا ما تندد بالتعسف الإسرائيلى مع الفلسطينيين في الأراضى المحتلة، هي كذلك من دعاة مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي يتم تصديرها إلى فرنسا ودول الاتحاد الأوروبى، تأسيسًا على أن المستوطنات بنيت على أراض فلسطينية تحت الاحتلال.. وقعت على بيان بهذا المعنى، الأمر الذي عرّضها لانتقادات حادة من المجموعات التي تناصر الحكومات الإسرائيلية، واتُّهمت منهم بأنها تتبنى آراء ومواقف معادية للسامية.. لكن هذا لم يَحُل دون ترشحها للجائزة ثم الفوز بها.

قبل إعلان فوزها، تم شن حملة ضارية عليها، وبدا أن الحملة تنطوى على تحذير للأكاديمية السويدية نفسها. رغم هذا فازت وهنأها الرئيس ماكرون بنفسه. «أرنو» زارت مصر أكثر من مرة وأعلنت آراءها ومواقفها بوضوح وبلا مواربة.

أما الفائز بالجائزة سنة ٢٠٢١، الروائى «عبدالعزيز قرنح»، هو الآن إنجليزى، هاجر من تنزانيا، جده يمنىّ.. ومن يقرأ روايته «ذاكرة الرحيل»، يجد حضورًا قويًا للبيئة والشعائر الإسلامية في المجتمع الذي تدور به أحداث الرواية، قرية إفريقية، هو يكتب بالإنجليزية وتُنشر أعماله في بريطانيا، ويستقبلها النقاد والدارسون باهتمام وجدية.

وأتصور أن رواية سلمان رشدى «آيات شيطانية»، ومساسها الشديد بمشاعر المسلمين حول العالم، قد تكون أحد أسباب تعثر الجائزة في الوصول إليه حتى الآن، رغم أنه مرشح.

بالتأكيد سوف يسعدنا أن يفوز بها مجددا أحد مبدعينا، لكن ذلك ليس نهاية العالم.. إذا لم يحدث، لأن الإبداع الأدبى نسبى، فلدينا أدباء عظام استحقوا نوبل منذ سنوات، لكن ربما لم يُعرف أدبهم جيدًا بلغة أوروبية ووووو.. عدم الفوز يجب ألا يزعجنا إلى هذه الدرجة، وألا يتحول إلى وسواس قهرى أو شعور بالاضطهاد أو الدونية. في تاريخنا الثقافى والأدبى أعمال فذة: (ألف ليلة وليلة، رسالة الغفران للمعرى، أشعار المتنبى.. وغيرها وغيرها)، ومن المعاصرين نذكر العظيم (طه حسين)، الذي رشح لها عدة مرات، وهناك (يحيى حقى وصلاح عبدالصبور) وآخرون.

الذي يجب أن يزعجنا حقًا هو غيابنا التام عن جائزة نوبل في سائر مجالاتها.. بعيدًا عن الأدب وعن جائزة السلام؛ أقصد الطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد، هذه المجالات التي تعكس تقدم الدول والشعوب ونهضتها الحقيقية. نحن في غياب عنها، لا أتحدث عن الفوز بها، فقط الترشح أن يكون لدينا منجز علمى حقيقى يدفع الإنسانية إلى الأمام ويقدم لها الجديد. في مصرنا أطباء عظام، وهناك جراحات في عدد من التخصصات بأسماء أصحابها بين كبار أطبائنا، لكن يبدو أنه ليس لدينا اكتشاف كبير في علاج مرض ما أو القضاء على مشكلة صحية.. الشىء نفسه يمكن أن نقوله في مجال الاقتصاد، رغم الأزمات الاقتصادية في المنطقة العربية كلها ومشاكل الفقر والتنمية، هذه كلها لم تفرز نموذجًا رائدًا، ولم يظهر عبقرى في الاقتصاد يقدم طرحًا جديدًا أو حلًا مبتكرًا يساعد على مواجهة تلك الأزمات وكذا في مجالى الكيمياء والفيزياء.. عندنا علماءٌ يتميز بعضهم في جوانب معينة من البحث، لكن مازلنا بعيدين عن تقديم اكتشاف أو اختراع كبير على غرار ما نراه في الولايات المتحدة وأوروبا، أو كما كان ابن سينا وابن الهيثم وابن النفيس وغيرهم في تاريخنا.. الحاصل أنه ليس لدينا مرشحون لنوبل في تلك الجوانب العلمية وليس لدينا فائزون.. ومع كل التقدير والاحترام لإنجاز وفوز الراحل أحمد زويل، فإن فوزه وإنجازه حُسب للجامعة التي كان يعمل بها في الولايات المتحدة وللمؤسسات الأمريكية التي استخدمت «الفيمتوثانية»، هو- عند الفوز- أمريكى من أصل مصرى.

المشكلة الأكبر أننا لا نستشعر قلقًا ولا نحس بالحرج لهذا الغياب.. لا تشير الصحف إلى هذا الأمر، ولا تتوقف أمامه.. لا تساؤلات حوله تُوجه إلى الجامعات وحال كليات العلوم بها: هل معاملها مجهزة، وهل تُخصص لها الميزانيات الكافية، وهل الخامات متوفرة لديهم، وهل وسائل البحث ميسرة أمام العلماء الشبان أم أن البيروقراطية الجامعية والأكاديمية تعرقل طموحهم؟.. تساؤلات عديدة ينبغى أن تطرح بقوة وبإلحاح.

من أسفٍ أن كليات العلوم لا ينظر لها ولا تعد من كليات القمة، المفترض أن تكون قاطرة الاكتشافات العلمية، وأن تحظى باهتمام أكبر من الرأى العام والمجتمع كله ومن كل الجهات المسؤولة.. ببساطة، كليات العلوم لا تقدم حرفيًا أو مهنيًا في مجال ما، دورها أن تقدم لنا العلماء والمكتشفين.. ليست كلية العلوم وحدها، هناك كليات الهندسة والزراعة، أين هي في منظومة البحث العلمى الجاد، الذي يقتحم مشاكلنا الكبرى مثل تحلية مياه البحر بتكلفة أقل وكميات أكبر؟، هل نصل يوما إلى تحلية كمية موازية لاستهلاكها من مياه النيل؟.. نحن بحاجة بحق إلى اكتشاف ينقل هذا الوطن قفزات إلى الأمام.

نعرف أن ثقافتنا أدبية إلى حد كبير.. الجانب العلمى فيها محدود، على الأقل ليس من بين أولوياتنا، بل بيننا من يعادى العلم ويقف ضده بطرق عديدة، حتى من بين المتعلمين، وهذا ما يجعلنا ننشغل سنويا بجائزة نوبل في الآداب وحدها، ومازلنا نختلف ونتشاجر حول جائزة نوبل التي نالها محفوظ رغم مرور٣٥ عامًا عليها (أكثر من جيلين)، ونسهو تمامًا عن التخصصات العلمية.

لا تُبنى الأمم بالآداب فقط، بل بالعلوم أيضًا.. وفى دنيانا الحالية: العلم ثم العلم.

*نقلا عن المصري اليوم