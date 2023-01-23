الكويت.. في منابع الإحباط

ما زلت آملاً أن الأخبار التي تدور عن الرواتب الاستئنائية للوزراء مجرد تلفيقات اجتماعية اعتدنا عليها، فلا أتصور أن يتم تمرير مثل هذا القرار في بلد يتميز بالانفتاح وقدرة على رصد الحساسية الشعبية تجاه الإسراف في بعثرة المال العام، وإدراك المعاناة التي يتحملها المواطن المحدود الدخل من ارتفاع الأسعار وفي جميع مسارات الحياة.

تناثرت طموحات الوطن في مسكن مستقل على جنون أسعار الأراضي ومع التضخم الذي يرتفع من اضطراب الاقتصاد العالمي، تضرر مستوى المعيشة في جميع بقاع العالم، لكن معظم دول العالم اتخذت الإجراءات المناسبة وأبرزها الحرص في الحفاظ على أموال الدولة وإعطاء المهم الأولوية في الصرف، مع محاسبة من يجرؤ على تحدي قرار مقاومة الإسراف، وقد عاشت الكويت، ومن طباعها ممارسة الحذر من التمادي في الصرف على أبواب فيها عبء على خزينة الدولة وليس لها علاقة بخطط التنمية وإنما جاءت من رغبة في التجميلات.

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وبهذه النزعة نجحت في بناء احتياطي للأجيال القادمة، وتملكت مصادر تريحها عند الأزمات، كما تبنت العزوف عن مظاهر البذخ تجنباً لضجيج الإعلام، وتولد من هذا النهج الكويتي الاطمئنان الشعبي بأن أموال الدولة مصانة، تحميها العقلانية والنفور من الإسراف، ورصد تحولات الرأي العام الكويتي، والقدرة على استخلاص الدروس من التجارب الداخلية ومن تجارب الآخرين.

ونعرف من قراءة التاريخ أن معاناة الشعوب جاءت من خطوات اتخذتها حكومات معظمها بحسن نية ومن عجز عن رصد ضيق الرأي العام وما يسببه من اضطرابات وإرباكات، نقرأ عنها لاسيما الثورة الفرنسية التي نجح ملكها خلال اجتماعات استمرت شهرين في الموافقة على دستور ديموقراطي متطور، لكن ذلك لم يرضِ الأقلية من المتطرفين الذي أثاروا الشعب ضد النخبة من النبلاء ورجال الدين، وتشكلت لجان أهلية في جميع المدن، وسجل التاريخ تلاحق الأمواج من إعدامات استمرت عدة سنوات.

تتحدث النائبة جنان بوشهري وتأتي كلماتها مركزة على غياب الإنصاف وانعدام المنطق في قرار استثناءات رواتب الوزراء، وتحمل كلماتها حرقة ربما طالت الجميع.

تتكلم النائبة من تجربة عاشتها عندما كانت وزيرة وتعرضت لاستجواب شرحت دوافعه في رفضها منح النائب المستجوب تسهيلات تراها غير قانونية، ومرفوضة أخلاقياً، وقدمت استقالتها التي تفيض نقداً لاذعاً لنواب يبحثون عن مزايا وعن وساطات تؤمن لهم استمرار العضوية.

ينعم الشعب الكويتي باطمئنان جماعي عن نظافة سمو رئيس الوزراء، ونزاهته، ونزعته للعدالة، وهذه المواصفات توفر له ارتياح الشعب الكويتي، وتبعد عنه الشكوك، لكن ذلك غير كاف لأن إدارة الدولة تستدعي القدرة على اتخاذ القرار المناسب دون تردد وفي الوقت المناسب، فكثير من القيادات لم تنجح رغم قدرتها على اتخاذ القرار، لكن توقيتها لم يأت في الوقت المناسب.

ويدرك سمو رئيس الوزراء بأن ثقة الشعب بقيادته الحكومية تعتمد على نجاحه في كسب دعم النواب لمشروعاته، وإظهاره الحزم في قراراته بعيداً عن التردد مع الدفاع القوي عن مواقفه.

فالنواب مواطنون تهمهم مصلحة الكويت، وعلى علم بأن مسؤوليتهم وضع منافع الدولة فوق مكاسب النواب، كما يتوقع المواطنون أن يبتعد رئيس الوزراء عن مجاملة النواب، ويتحرك بثقة بأن شعب الكويت يؤيده في تأكيد الإصلاح وفي رفضه لمواقف النواب حول إسقاط القروض.

هناك رفض شعبي شبه كامل لهذا المقترح الغريب في مبرراته والمؤذي في حصيلته والمرفوض في أولوياته، ويعلم شعب الكويت بأن معظم النواب يسعون للتكسب الشعبوي على حساب خزينة الدولة، ويتوقع هذا الشعب أن يقود رئيس الوزراء عملية إفشال مشروع النواب وأن يعتبر هذا المقترح التبذيري غير لائق تحت أية ظروف، لاسيما في هذا الوضع الذي يشهد فيه العالم اضطراباً اقتصادياً وحرباً عقدت الترابط الاقتصادي العالمي.

لا بد أن تخرج رسالة من القيادة الحكومية بأنها ترفض أية مقترحات نيابية غير ملائمة وفي أي مسار، ستعارضها الحكومة بشدة ولن تتهاون في معارضتها، كما لن يتقبلها شعب الكويت المدرك لأثقالها ومتاعب إفرازاتها.

هناك بعض الملاحظات التي يرددها الرأي العام الكويتي حول أداء المجلس، ويمكن أن أشير إلى بعضها:

أولاً- صوت جميع الأعضاء لمصلحة إلغاء القروض بلا اهتمام بمعارضة الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب ودون اعتبار للآثار المضرة لاحتمالات التعاون بين المجلس والحكومة، ولم يتطرق أحد من النواب إلى الآثار الاجتماعية المؤذية التي يخلقها هذا القرار في مبنى الوحدة الوطنية.

ثانياً- ضعف الأمل في احتمال خلق أجواء صالحة للتعاون بين السلطتين، فمكتب الرئيس الذي يضم الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان وأمين السر وغيره من المواصفات لا توحي باحتمالات التعاون، لأن المجموعة التي توجه مسار المجلس تتبنى مواقف تتعارض مع رؤية الحكومة وتجنح في تعبيراتها وسياستها نحو التشدد ورفض الاعتدال.

ثالثاً- يدرك أعضاء المجلس بأن نجاح خطة التنمية والتطور الشامل في نهضة البلد يخرج من التعاون بين الجانبين، ولم يظهر من تجمعات النواب مؤشر يوحي بتجاوز الجمود العام، بل إن التوجه النيابي يعاكس الرغبة في فرض الأجندة التي يريدها، من دون النظر للأضرار التي ستصيب الكويت.

رابعاً - أجواء الكويت تتجه نحو المواجهات خاصة في ما يتردد عن استجواب لسمو رئيس الوزراء من بعض النواب الذين لم يقدروا النتائج التي ستتولد من التخاصم المستمر والمتشبع بالتجاهل التام لأولويات الرأي العام الكويتي، وأبرزها سلامة الكويت وحيوية تحركها التنموي وسيادة القانون وتجذير المساواة.

خامساً - لا أعرف مبررات الجفاء الذي يتميز به تعامل النواب مع أعضاء الحكومة ومعارضتهم الدائمة لطروحات الوزراء، والإصرار الحديدي على فرض مواقفهم بمفردات خشنة مع توجهات تحريضية ليس مكانها الكويت، البلد الصغير المستهدف في وجوده وفي نظامه ومعيشته.

وربما أشير إلى مخاطر الوصول إلى حالة يختفي فيها التفاهم، الأمر الذي يعرض الكويت وأهلها لأكبر الخسائر.

سادساً- معظم التبدلات التي سجلها التاريخ تولدت من طغيان العواطف ومن انحسار العقلانية لدى المتحمسين الذين حملهم السخط للجوء إلى حافة المواجهات، فجاءت الحصيلة خسارة أصابت الجميع ولم يسلم منها طرف، نتمنى أن يتحرك العقلاء من الجانبين للحفاظ على سلامة هذا الوطن.

سابعاً - وآخر ما أشير إليه ضرورة الاستذكار الدائم بأن الدستور يلح بقوة بضرورة التعاون بين الطرفين دون فرض شروط لا يستطيع أي طرف قبولها، ففي هذا المنحى تخريب لروح الدستور، الذي لا يثمر دون التكاتف الودي بين الحكومة والنواب..

يظل الدستور فاعلاً في ظل المشاركة المبنية على التعاضد ودون ذلك يتحول الدستور إلى وثيقة باهتة في أرشيف الدولة.

* نقلا عن "القبس"