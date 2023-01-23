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إيران.. الفقر يكتب نهايات النظام

إميل أمين
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على مدى أربعة عقود ، لم تحسم إيران رؤيتها لذاتها ، وبالتحديد ما إذا كانت دولة ، أم ثورة ؟
يرفض نظام الملالي إعتبار بلادهم دولة ويستفالية ، تحترم حقوق جوارها ، وتأخذ في إعتبارها ما تمليه القوانين والأعراف الدولية ، وفي الوقت عينه تسعى جاهدة لتصدير رؤيتها الثورية غير المباركة ، عبر الإقليم أولا ، وبقية العالم تاليا ، حسب الرؤية التبشيرية لقادتها ، وهو ما حدده الخوميني في بواكير حكمه ، من أمله في رؤية علم الثورة الإيرانية ، يرفرف فوق العواصم العربية .
مهما يكن من أمر ، فقد وصلت إيران في الفترة الأخيرة ، إلى ما يشبه الطريق المغلق، وبات نظامها محاصر بين ثورة شعبية حقيقية في الداخل ، وضغوطات لا قبل لها بها من الخارج .
نظرة معمقة على واقع حال القيادة الإيرانية يقودنا إلى القول بأنها تذكرت دوما مقولة نابليون بونابرت ،:" الجيوش تمشي على بطونها "، غير أنه من الواضح جدا ، أنها تناست أن الشعوب تفعل الشيئ عينه ، وتغاضت عن الفقر كمسبب رئيس للثورات النخبوية وليس النهبوية .
مثير أمر القائمين على شؤون الحكم في الداخل الإيراني ، ذلك أنهم وفيما يرون أوضاع العالم الإقتصادية تتردى ، والتضخم والركود يطاردان الدول الكبرى ، بينما الديون تضيق الخناق على الجميع ، يسعون سعيا حثيثا في تعظيم إنفاقهم على التسلح غالي التكلفة وليس الإعتيادي ، وعلى غير المصدق أن يولي وجهه شطر موسكو ، حيث الأحاديث دائرة عن صفقة جديدة لشراء مقاتلات روسية من طراز "سو -35"، المتقدمة للغاية ، والتي تضارع في قوتها الطائرات العسكرية الأمريكية الحديثة ، بصورة أو بأخرى ، عطفا على مروحيات وصواريخ ، وينتظر أن يتم تسليم أولى الشحنات هذا الربيع ، أي خلال أسابيع قليلة .
ليس سرا أن سلاح الجو الإيراني بهيئته الحالية ، يعود إلى ما قبل ثورة الخوميني نهاية السبعينات ، ولم يتم تطويره ولا تحديثه بسبب العقوبات .
وجدت طهران في الحرب الروسية – الأوكرانية ، حصان طرواده الذي مكنها من الولوج إلى قلب موسكو ، وبخاصة من خلال سلاح الطائرات المسيرة ، تلك التي لعبت ولا تزال دورا ملموسا في مواجهة القوات الأوكرانية .
ليست قصتنا هنا ، قصة التسلح الإيراني ، سيما أن الجميع يدرك أنها ليست في حالة حرب مع جيرانها ، ولا مع أي قوة أخرى محيطة بها ، ما يجعل الإنفاق على التسلح التقليدي مثار تساؤلات ، ناهيك عن سعيها الحثيث في طريق برنامجها النووي ، وأكلافه المعلن منها والخفي .
التساؤل المرتبط بمصير النظام الإيراني:" هل تجاهل إحتياجات الإيرانيين الحياتية ، وحالة الفقر الشديدة الوطأة والقساوة، التي يعاني منها غالبية الإيرانيين ، سوف تضحى في القريب ،" كعب أخيل "، الذي يكتب نهايات نظام سادر في غيه ؟
الذين طالعوا العدد الأخير من مجلة النيوزويك الأمريكية ، ذائعة الصيت ، وقر عندهم أن هناك أمر ما يتم ترتيبه وتدبيره لإنهاك النظام الإيراني وزعزعة أساساته ،من خلال العزف على الظروف الحياتية للإيرانيين والتي باتت غير محتملة شكلا أو موضوعا .
التحقيق كتبه مايكل غفولر ، وديفيد إتش ، وفيه بيانات خطيرة بالفعل ، ومنها على سبيل المثال القول أن غالبية سكان إيران باتوا مندفعين نحو هاوية الفقر ، لسببين : الاول هو العجز الإقتصادي الذي تعاني منه ميزانية البلاد ، والذي لم تفلح معه كل وسائل التحايل والإلتفاف الخاصة بتصدير النفط الإيراني ، مهما تم الإعلان عن خلاف ذلك .
فيما الثاني فيتصل بالعقوبات الإقتصادية الغربية والتي تتصاعد يوما تلو الأخر ، لا سيما مع التلاعب الواضح والفاضح بالخطط النووية ، وتسويف الوقت ، مع تغييب الحقائق ، وبهدف لا يضيع عن الأعين وهو الحصول على السلاح النووي ، بهدف فرض هيمنة بعينها تتسق ورؤاها الثورية في الإقليم .
حال ترجمة تلك الخطوط إلى أرقام ، فإننا نجد 60% من الإيرانيين يعيشون الآن تحت خط الفقر ، ويكاد الدخل الشهري للفرد يضحى أقل من دولارين في اليوم ، وبالتحديد 55 دولار في الشهر .
أما عن التضخم في التخوم الإيرانية والمراكز معا ، فيصل إلى 50%، الأمر الذي أنعكس على قيمة الريال الإيراني الذي تدنى إلى حد تاريخي الشهر الماضي ليصل إلى 440 ألفا للدولار الأمريكي ، مع العلم أنه في العام 1979 وفي نهايات عهد الشاه ، لم يتجاوز الدولار حاجز ال 75 ريال .
هل المزيد من الفقر في الطريق إلى إيران ، ما يجعل الإنفجار أمر محتوم لا محالة ؟
أغلب الظن أن ذلك كذلك ، وبخاصة بعد أن يطال قوى الحرس الثوري الإيراني ، لهيب العقوبات الجديدة المتوقعة مع إعتبار الأوربيين تلك العصبة الإيرانية المسلحة ، جماعة إرهابية ، وهو ما صوت عليه البرلمان الأوربي الخميس الماضي .
أبعد من ذلك ، تبدو أوربا على عتبة إدراج المرشد ، على خامنئ ، والرئيس الإيراني ،والمدعي العام الإيراني ،على قوائم العقوبات .
هل صحت أوربا من غفلتها وأدركت طبيعة النظام الإيراني ؟
مؤكد أن الإمتهانات السلطوية الإيرانية الداخلية الأخيرة لكرامة الإيرانيين ، والإصرار على إعدام نائب وزير الدفاع علي أكبري ، والذي يحمل الجنسية البريطانية ، عطفا على سلسلة الإعدامات التي لا تتوقف من جانب السلطات الإيرانية تجاه الشباب الرافض للقمع والإستبداد الداخليين ...مؤكد أن جميع ما تقدم ، قد غير إتجاهات الرياح الفرنسية ، التي صبرت طويلا على السلوك الشمولي الإيراني ، وبدون أن يغفل قادة أوربا وإستراتجييها العسكريين ، المخاطر التي تمثلها إيران كقوة نووية ، سيما وأن مجال صواريخ طهران الباليستية ، يكاد يلامس الأجواء الخاصة بدول أوربا لا سيما الجنوبية منها ، وفي الغد الشمالية من غير أدن شك .
هل واشنطن بعيدة عما يحدث ؟
قد يظن الملالي أن الأمريكيين منشغلين في ملفات وثائق بايدن ، أو ترشح ترامب للرئاسة 2024 .
لكنهم على وهم كبير ، فالدول القطبية ليست إنطباعية ، بل مؤسساتية ، وربما هذا ما يتضح من تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق ، روبرت جوزيف ، لصحيفة معاريف قبل بضعة أيام ، من أن نهاية النظام الإيراني قد اقتربت، وأن الشعب الإيراني متعطش للحرية والديمقراطية .
هل من خلاصة ؟
ما لا يفهمه الملالي هو أن الترسانة النووية لا تملأ أمعاء الجوعان خبزا ، ولا تبلل شفاه العطاش للحرية بالأمل، في غد أفضل .

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