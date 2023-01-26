منذ بضع سنوات أخبرنى العلَّامة الدكتور أحمد عكاشة أنه كان يقرأ آنذاك كتابًا بالإنجليزية بعنوان «فيروسات العقل»، وشرح لى فكرته باختصار. وأنا لم أقرأ هذا الكتاب، ولكنى أستعير هنا هذا المصطلح، وأظن أن ما أقوله هنا عن العقل الدينى تحديدًا ربما يكون له ارتباط بتلك الفيروسات التى تصيب العقل.

ومن البديهى أن كلمة «فيروسات» هنا لها دلالة مجازية، فهى ليست فيروسات من ذلك النوع الذى يصيب المخ بالمعنى الطبى، وإنما هى تشبهها من حيث إنها عِلَل دخيلة تهاجم الجسم الضعيف بما فى ذلك المخ وتُمرِضه، ولكنها عِلَل قوامها أفكار تصيب العقل أو الوعى ذاته.

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وسوف أحاول فى هذا المقال القصير أن أكشف بإيجاز عن بعض أعراض فيروسات العقل الدينى كما تتبدى فى واقعنا المعيش.

وربما كان من اللائق أن أبدأ بمفهوم «العقل الدينى» باعتباره الأرضية التى يمكن أن تخترقها بعض فيروسات العقل.

العقل الدينى كما أفهمه هو العقل الذى ينظر إلى كل أمور العالم والحياة الإنسانية من منظور الدين، بما فى ذلك شؤون العلم والفن والأدب والسياسة والاجتماع والاقتصاد، وغير ذلك من المعارف الإنسانية التى هى وليدة الإبداع وثمرة الاجتهاد البشرى الذى يتواصل باستمرار.

مثل هذا العقل يجافى روح الدين، أى دين، بما فى ذلك الدين الإسلامى نفسه، لأنه يجعل كل ما يتعلق بشؤون الدنيا متوقفًا على الدين، بل إنه يخالف صراحةً- بسبب ضيق أُفقه- حديث الرسول الكريم حينما سُئِل عن تأبير النخل (وهو شأن بسيط من شؤون الدنيا)، فقال: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم».

وربما يعترض البعض على نقدى لمفهوم «العقل الدينى» هنا بالقول فى صيغة تساؤل استنكارى: أفلا نستخدم أحيانًا تعبير «العقل السياسى» أو «العقل العلمى» وما شابه ذلك، فلماذا ننتقد «العقل الدينى» تحديدًا؟ وربما زاد على ذلك، فراح يتهم موقفنا بأنه يدخل فى إطار حملة ضد الدين.

ولكن صاحب هذا الاعتراض غافل عن أن مَنْ نصفه بأنه ذو عقل سياسى أو ذو عقل علمى هو أمر يعنى أن صاحب هذا العقل له باع فى مجال اختصاصه، ويقوم دائمًا بإعمال عقله فى مجاله، فلو سألت عالِمًا حقيقيًّا ما عن شأن يتعلق بالإيمان الدينى، فسوف يقول لك هذا أمر لا يدخل فى باب العلم، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق اختصاصى العلمى، أما صاحب العقل الدينى- على الأقل فى واقعنا الراهن- فهو لا يريد أن يُعمِل عقله فى أمور الدين، بل يريد أن يحيل كل شؤون الدنيا إلى الدين، وتلك آفة العقل الدينى.

وسأكتفى فى هذا المقال بالوقوف عند ظاهرة واحدة من أعراض فيروسات هذا العقل، وهى: الاعتقاد فى مسألة «الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم». وفحوى هذا الاعتقاد أن القرآن يحوى فى باطنه حقائق العلم ونظرياته وأسراره، وما علينا سوى أن نفتش فى آياته لنكتشف هذه الحقائق والنظريات.

ومن الأمثلة الشائعة التى يضربها مَنْ يؤمنون بهذا المعتقد أن القرآن ينطوى على كشف علمى يتعلق بعِلم الأجنة، وهو ما يتبدى فى الآية الكريمة: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين.

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامًا فكسونا العظام لحمًا». ولكن الحقيقة أن الآية الكريمة لا تقدم لنا نظرية أو كشفًا فى علم الأجنة، وإنما تقرر المعرفة التى كانت موجودة من قبل، حتى فى عهد المصريين القدماء الذين بلغ عندهم هذا العلم مبلغًا عظيمًا. إنها تذكير بقدرة الله بوصفه الخالق البارئ المُصوِّر.

ومن الأمثلة الشائعة أيضًا التى يروجها أنصار الاعتقاد فى الإعجاز العلمى فى القرآن، الآية الكريمة: «والأرض بعد ذلك دحاها»، إذ ينظرون إلى هذه الآية باعتبارها دليلًا على أن القرآن قد سبق إلى اكتشاف الشكل شبه الكروى للأرض. وبصرف النظر عن الاختلافات اللغوية حول معنى كلمة «دحاها»، وهى كلمة كانت تعنى فقط «بسطها ومدها» عند العرب وقت نزول القرآن.

بصرف النظر عن هذا، فإن الأهم هو أن «كروية الأرض فى عصر القرآن لم تكن نظرية معروفة فحسب بل كانت حقيقة علمية لا جدال فيها، وكان الفلكيون فى أثينا والإسكندرية قد قاسوا محيطها بفارق قدره مائتا ميل فقط عن القياس المعتمد الآن» (على حد قول المفكِّر الليبى الصادق النيهوم فى كتابه «إسلام ضد الإسلام»).

وهناك العديد من الأمثلة الشائعة المشابهة التى يروِّج لها أنصار مفهوم الإعجاز العلمى فى القرآن، فيفسرون الآيات بتحميلها ما لا تحتمل، ويخرجونها عن مقاصدها بهدف تأكيد سبق القرآن فى الوصول إلى حقائق ونظريات علمية.

ومكمن الخطورة فى هذا الاعتقاد أنه يتصور كتاب الله باعتباره كتابًا يحوى نظريات العلم ويتنبأ بها، لأن نظريات العلم متغيرة بينما كلام الله ثابت لا يتبدل. كلام الله موضوع للإيمان وليس للبحث أو التحقق العلمى، وهو لا يحتاج لمثل هذا البحث أو التحقق.

القرآن ينطوى على إشارات وتلميحات وتنبيهات عن الطبيعة والكون والإنسان، ولكنه لا ينطوى على نظريات علمية فى أى مجال من مجالات العلم، بل هى مجرد دعوة إلى التأمل فى جنبات الكون والطبيعة، بل فى طبيعة النفس الإنسانية ذاتها، إذ يقول المولى: «وفى أنفسكم أفلا تبصرون»؛ ولهذا فإننا نجد فى القرآن دائمًا دعوة إلى التأمل والتفكر وإعمال العقل بهدف الحث على الإيمان بقدرة الخالق وعظمته، وبهدف الحث على طلب العلم والمعرفة.

هذا مجرد مثال واحد من أمثلة عديدة يتعذر التنويه بها فى هذه العجالة، ولكن التحرر منها فيه شفاء للعقل.

*نقلا عن المصري اليوم