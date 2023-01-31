اقتراحات نيابية آخر زمن

- أخشى أن يأتي زمان يطالب فيه البعض من أعضاء مجلس الأمة بعلاوة مواطنة لكل من يحمل جوازا كويتيا، علينا أن نعطيه علاوة لأنه مواطن.

- على الحكومة أن تصرف راتباً للسائق والخادم والطباخ.

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- على الحكومة ان تتكفل بمصروف الاسرة الكويتية أثناء السفر للخارج.

- كل طالب لا تقبله الجامعة على الحكومة إرساله للخارج على حساب الدولة.

- كل مواطن له الحق في بطاقة عافية.

- 50 ليتر بنزين لكل مواطن شهرياً مجاناً.

- التموين مجاني.

- كل من عاش بالكويت خمس سنوات تعطى له الجنسية.

- كل من زوّر الجنسية يطبق عليه قانون عفا الله عما سلف.

- يحق لكل مواطن، وبالذات ربات البيوت، التقاعد بعد 10 سنوات وصرف راتب تقاعدي دون نقصان.

- كل نائب خالف القانون وترفع الحصانة عنه فهذا الطلب مرفوض مقدماً.

- كل طالب يغش او موظف يتجاوز او مسؤول يسرق يعطى فترة سماح وعدم عقاب من باب ان المسامح كريم.

- النزاهة والشفافية والموضوعية والعدالة والكرامة.. مصطلحات للبهرجة الاعلامية وديكور شكلي.. فلتحيَ القبلية والطائفية والحزبية والعائلة. وعندها فقط لتحيَ الكويت ان كان للكويت بقية على قيد الحياة.

*نقلا عن القبس