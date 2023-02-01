أوروبا والحرب

أثرت الحرب الروسية- الأوكرانية بشكل مباشر على الأمن الأوروبى المشترك، وبدت أوروبا حائرة بين دعم عسكرى حذر لأوكرانيا ورغبة فى إنهاء الحرب دون أن تمتلك القدرة على إيقافها.

والمؤكد أن التقدم الروسى الأخير وإصرار روسيا على السيطرة الكاملة على إقليم «دونباس»، الذى تعيش فيه أقلية عرقية من أصل روسى (ويحارب أفراد منها مع الجيش الروسى)، مازال محل رفض أوروبى، وهو ما سيفتح الباب لاستمرار الصراع رغم كل المخاطر التى يسببها على المستويين الاقتصادى والأمنى.

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والحقيقة أن أهم ما أسفرت عنه هذه الحرب هو زيادة أوروبا إنفاقها العسكرى ومراجعة استراتيجيتها الأمنية والعسكرية. فمن ناحية قبلت دول الاتحاد الأوروبى إنشاء مقر دائم للناتو فى بولندا سينشر أكثر من 300 ألف جندى هذا العام بدلًا من العدد الحالى البالغ 40 ألفًا.

وأدت الحرب أيضًا إلى دعم القدرات العسكرية لدول الاتحاد الأوروبى وتبنى سياسة عُرفت باسم «الحكم الذاتى الاستراتيجى»، أى أن أوروبا ستبقى داخل «الحكم» الأمريكى أو بالأحرى المظلة العسكرية الأمريكية.

متمثلة فى حلف شمال الأطلنطى، ولكنها ستعمل على دعم قوتها العسكرية الموحدة. وقد وافقت الدول الأوروبية، ولأول مرة منذ تأسيس الاتحاد، على الالتزام برفع إنفاقها العسكرى ليتجاوز 2% من الناتج المحلى، مع اختلاف فى تاريخ بلوغ كل دولة فى الناتو هذا الهدف.

حيث أعلنت إيطاليا أنها ستصل إلى هذا الهدف خلال هذه السنة، أما ألمانيا فيفترض أن تزيد إنفاقها إلى أكثر من 70 مليار يورو فى عام 2024، لتصل إلى نسبة 2%، أما فرنسا فتنوى زيادة نفقاتها العسكرية إلى 300 مليار يورو بحلول عام 2025، أما الدنمارك فقالت إنها لن تبلغ هذه النسبة إلا بحلول عام 2033، وإسبانيا بحلول سنة 2029، وبلجيكا عام 2035.

وحسب تقرير لوكالة الدفاع الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبى كان أقل التكتلات العالمية الكبرى فى رفع الإنفاق العسكرى، فخلال الفترة بين 1999 و2021 ارتفعت هذه النفقات بنسبة 20% مقارنة بزيادة بنسبة 66% للإنفاق العسكرى الأمريكى، وزيادة نسبتها 292% بالنسبة لروسيا، و592% هى نسبة الزيادة فى النفقات العسكرية الصينية.

وقد تخلصت كلٌّ من السويد وفنلندا من عقيدة «الحياد» التى اعتمدتاها لسنوات تجاه حلف الناتو، لتجنب الاحتكاك بروسيا، قبل أن تغيرا موقفهما وقدما طلبًا للانضمام للحلف، والذى لايزال يواجه بعض الصعوبات بسبب اعتراضات تركية.

ورغم الحديث الأوروبى عن استقلالية قوتها العسكرية إلا أن هذه الاستقلالية بدت على خلاف الخطاب السابق أقرب لدعم قدراتها العسكرية بالتنسيق مع الأمريكان.

وبدت مقولة رئيس الوزراء البريطانى الأسبق بوريس جونسون: «ابقَ لصيقًا بالأمريكيين» حاضرة ولو بشكل ضمنى فى تحركات كثير من القادة الأوربيين، وفى حرصهم على بناء قوة عسكرية أوروبية تتحرك تحت المظلة الأمريكية وبتنسيق دقيق معها.

*نقلا عن المصري اليوم