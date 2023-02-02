الإخوان وشبكاتهم فى أوروبا

لاشك أن ثمة دراسات عديدة تحلل ظاهرة الأصولية الإسلامية من حيث نشوؤها وتطورها منذ تأسيس جماعة الإخوان عام 1928 وتوسعها إلى أن صارت تنظيمًا دوليًا متشعبًا فى أنحاء العالم رسم لنفسه استراتيجيات متقنة تهدف إلى تحقيق حلم تأسيس الخلافة الإسلامية فى العالم. ولئن كانت هذه الدراسات قد ركزت الضوء على هذه الجماعة ومؤامراتها السرية التى تنوعت بين الاغتيال وإشعال الحرائق وبث الفوضى والخراب فى البلاد، فقد كان من الضرورى أن تُستكمل هذه الأبحاث المهمة بدراسات أخرى ترصد وتفكك استراتيجيات الإخوان فى العالم، وبالأخص فى الدول الأوروبية التى لا يكاد يمضى يوم واحد دون أن تجتاحها هجمات دموية مدمرة. وعلى الرغم من أن ثمة متخصصين أوروبيين فى ظاهرة الإسلام الأصولى وجرائمه قدموا نظريات وتفسيرات متنوعة للأصولية الإسلامية كلما وقعت أحداث إرهابية مثل جيل كيبل وأوليفيه روا وآخرين، فقد ظلت هناك علامات استفهام حول الاستراتيجيات الخفية لجماعة الإخوان للتمكن والتأثير فى أنحاء العالم عبر تأسيس لوبيات نافذة للسيطرة على مراكز القرار والمؤسسات بأنواعها من جمعيات ومساجد والبرامج التعليمية المخصصة للمسلمين المقيمين فيها. ورغم تحذيرات خبراء الأمن المتمرسين فى مقاومة الإرهاب الأصولى لحكوماتهم ورجال السياسة من خطورة جماعة الإخوان ومخططاتهم التى تنتمى إلى «استراتيجية القوة الناعمة» لم يُعر المسؤولون أى أهمية لهذه التحذيرات بل كان عليهم الانتظار حتى تجتاح بلادهم اعتداءات إرهابية متلاحقة تودى بأرواح مواطنيهم وتخرب ممتلكاتهم حتى يُفيقوا من غيبوبتهم ويُنصتوا إلى تنبيهات خبرائهم وباحثيهم.

والسؤال الذى كان دائمًا يشغل الباحثين فى الظاهرة الإخوانية هو: كيف تمكنت هذه الجماعة الأصولية من التشعب ومد نفوذها فى قلب المجتمعات الأوروبية ومؤسساتها وتدمير قيم حقوق الإنسان فيها وأسلمة المعرفة فى أذهان الناس؟

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انشغلت الباحثة المخضرمة «فلورانس بلاكلير» وهى أستاذة الإنثروبولوجيا فى المركز الوطنى للأبحاث الاجتماعية فى باريس بهذا السؤال، وأجرت بحثًا معمقًا وموثقًا حول أساليب التنظيم الدولى للإخوان واستراتيجياتهم الخفية فى الانتشار والتأثير فى أوروبا، ونشرت دراستها فى كتاب صدر لتوه تحت عنوان «مذهب الإخوان وشبكاته فى أوروبا». قدمت «بلاكلير» فى كتابها عرضًا مفصلًا لحركة الإخوان المسلمين فى أوروبا، حيث تتبعت فيه تطورها منذ نشأتها هناك، وأبانت فيه عبر الوثائق الرسمية والمراجع كيف نجح الإخوان فى استمالة الشباب والتأثير عليهم حتى تمكنوا من ضمهم إلى صفوفهم. والواقع أن كتاب «بلاكلير» يعد فى مضمونه تحقيقًا موسعًا ومقرونًا بأدلة ومسح دقيق لتحركات الإخوان إذ أجرت فيه تحليلات عميقة لاستراتيجية الإخوان فى أوروبا مستخدمة فى دراستها أدوات ومناهج البحث العلمى المتطورة فى العلوم الإنسانية. ترى «بلاكلير» أن مذهب الإخوان الأصولى يشكل نظامًا يقوم على ثلاث ركائز: رؤية وهوية وخطة عمل. وهى لا تهدف فى بحثها إلى وصف الدين الإسلامى أو جماعة معينة من المؤمنين به، وإنما تروم بالأساس وصف حركة أصولية تسعى بكل قواها إلى استخدام هاتين الوسيلتين (الدين والجماعة التى تخاطبها) من أجل فرض الأسلمة الإخوانية على بلاد غير مسلمة وتنفيذ مخططاتها فى كل المجالات دون استثناء: الاقتصاد والإيكولوجيا والمدارس والجامعات والجمعيات الأهلية والأندية... إلخ

ترى «بلاكلير» أن الإخوان تمكنوا من اختراق «مجلس أوروبا» وهو منظمة «بين- حكومية» تضم 46 دولة تمتد من أقصى شرق أوروبا إلى أقصى غربها، ومقرها ستراسبورج، حيث ينعقد فيها مجلس للوزراء ومجلس برلمانى ومحكمة أوروبية لحقوق الإنسان وجمع كبير من المنظمات غير الحكومية التى تمثل رسميًا صوت المجتمع المدنى فى المجلس، تمكن الإخوان من عقد صلات قوية بل وشراكات وطيدة مع ممثلى الأديان الذى يلعبون دورًا نافذًا فى المجتمع بل وبإمكانهم حمل حكوماتهم على تشجيع التنظيمات الدينية المختلفة. تمكن الإخوان بفضل ذلك من التحكم فى مراكز القرار الرسمية واصطنعوا حجتى «الإسلاموفوبيا» و«خطاب الكراهية للمسلمين» وسيلة يستخدمونها للرد على كل نقد يوجه إلى أفكارهم. بل وتمكنوا من التأثير على القضاء نفسه لنيل أحكام تؤيد أفكارهم وقيمهم تحت ستار حقوق الإنسان!

* نقلا عن "المصري اليوم"