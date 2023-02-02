الكويت بلد في الانتظار!

بينما يحدد الدستور مدة أسبوعين لتشكيل الحكومة بعد ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة وتقديم برنامجها للسنوات القادمة (!!) وهي فترة تم جلبها من الديموقراطيات الحزبية التي لدى أحزابها بالعادة حكومات ظل موازية لذا ما إن تنتهي الانتخابات بفوزها حتى تكون حكومتها وبرنامجها جاهزين، لدينا تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة وعرض الحقائب الوزارية خلال تلك المدة القصيرة ويعتذر من يعتذر لتقترب المدة على الانتهاء وتبدأ عمليات توزير اللحظة الأخيرة، والأفضل أن يتم تعديل دستوري يمد تلك الفترة لشهر أو شهرين ليرتاح النواب ويتشاوروا ويتشاور معهم المناط به تشكيل الحكومة الجديدة ولتخلق اثناء تلك المدة دورات تأهيل مهمة جداً للنواب وحتى الوزراء الجدد يحاضر بها أصحاب التخصصات المختلفة بحيث لا تعقد الجلسة الأولى إلا والجميع مستعد ومؤهل لها...

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بالمقابل لا يحدد نفس الدستور الذي مُنح القدسية عبر رفع شعار «إلا الدستور» أي مدة لحكومة تصريف الأعمال التي يمكن لها أن تستمر لسنوات عدة وهو أمر قائم في ديموقراطية مدمرة أخرى هي لبنان الشقيق، الدستور مرة أخرى في حاجة ماسة لتعديله وخاصة في قضايا مفصلية ومصيرية كعدم انعقاد المجلس بسبب مقاطعة كتل سياسية لجلسة قسم القيادة السياسية الجديدة والحل هو بتعديل دستوري يجعل القيادة الجديدة كاملة الصلاحيات وفقط تقسم أمام المجلس حال انعقاده بعد يوم أو عام أو عشرة أعوام منعاً للابتزاز، ولمنع الفراغ الدستوري في أهم مناصب الدولة، والحال كذلك مع صحة انعقاد الجلسات دون حكومة والمدة القصوى للحكومة المستقيلة والحاجة الملحة لزيادة عدد الوزراء... الخ.

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آخر محطة:

(1) أحد الأثمان الباهظة التي ندفعها لعدم تعديل الدستور لسد الثغرات وحل الصراعات والخلافات والأزمات والانسدادات والاستقالات الحكومية، أننا تحولنا «لبلد في الانتظار»، إما ننتظر نتائج انتخابات مجلس الأمة أو تشكيل أو استقالات الحكومات أو أحكام المحاكم الدستورية وغيرها ويمضي قطار الوقت الثمين دون إنجاز للبلد وسط حالة قلق وتشاؤم مما هو قادم.

(2) هذه الأوقات الضائعة بالأشهر والسنين دون مردود لدينا، بينما لا تمضي دقيقة عند الأشقاء بالخليج إلا وتأتي عبرها أخبار مفرحة عن مشاريع أنجزت أو مشاريع تم البدء الجاد في العمل لإنهائها...

لذا نحتاج أن نستبدل حالة بلد في الانتظار القائمة إلى بلد يتحرك إلى الأمام.... 365 يوماً في العام!

* نقلا عن "النهار"