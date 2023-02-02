نتفاءل أو نتشاءم دوليًا

مع بداية كل عام يسرع المحللون فى طرح التقييمات لما سبق، والتصورات لما هو قادم، مع توصيف الاحتمالات والتوقعات ما بين التفاؤل والتشاؤم، وهو ما شهدناه فى الأسابيع الأولى من عام ٢٠٢٣، وأرى فى متابعة ذلك فوائد كثيرة، ليس لأن أحدا لديه الحكم الصائب والحاسم والفاصل فى ذلك، وإنما لما يتضمنه هذا الطرح من مكاشفة للأوضاع والإنجازات والإخفاقات، وقراءة أشمل وأدق للتفاعل وردود الأفعال المستقبلية.

ومنذ بداية العام ساهم البعض بآرائهم المفيدة فى هذا الصدد، وإن كنت أختلف مع من بالغ فى التفاؤل بأن العالم فى وضع أفضل كثيرا مما يتصور، وهو ما عبر عنه الصحفى المشهور فريد زكريا بعد حضور الاجتماع السنوى لمؤتمر دافوس بسويسرا، الذى يجمع تقليديا قادة الاقتصاد والسياسة، تحت مظلة اقتصاد السوق والإعلام، فى مناسبة فريدة ومميزة لكل طرف فاعل ومؤثر فى مختلف المجالات، وتوفر فرصة هائلة للترويج لأى قضية أو رأى، علما أنها تميل نحو الأطراف القوية المؤثرة على الأوضاع الدولية، خاصة الناجحة أو المنتصرة، وكذلك، وإنما وليس حصريا، من له توجهات غربية، وهو ما استخلصته من حضور مؤتمرات عدة فى دافوس منذ التسعينيات.

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واستندت المبررات ودلائل التفاؤل المطروح أخيرا إلى أن الأوضاع الأمريكية بخير، مع نجاح البنك المركزى فى التصدى للتضخم، وطرح الرئيس الأمريكى مشروعات استثمارية ضخمة، وتنامى سرعة التطور التكنولوجى الأمريكى فى مجالات عدة، منها الذكاء الاصطناعى والأدوية ذات الصلة بالحامض النووى، وأن أوروبا متحدة وبدأت تقلل من اعتمادها على الطاقة الروسية، المعزولة سياسيا ومحجوز عنها التكنولوجيا المتقدمة، والمتعثرة فى بيع ما يتوافر لديها من غاز.

.. ويستخلص هؤلاء أن النظام الدولى فى أعقاب عصر القطب الأوحد الأمريكى يتجه نحو التعاون الأوسع بين الدول الحرة الديمقراطية، وأن الغرب وشركاءهم من كينيا إلى سنغافورة يتعاونون مع بعضهم البعض، وله دور ريادى متنامٍ دوليا.

وذكر زكريا أن هناك تفاؤلا خارج الإطار الغربى الرسمى أيضا، وأشار إلى الدول الخليجية، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة، التى طرحت خططها وطموحاتها بثقة وحماس خلال مؤتمر دافوس، وأضاف أن الهند أكثر الدول تفاؤلا فى العالم، وكان لها حضور مكثف فى مشروعات تنافسية عديدة على المستوى الدولى، وحتى فيما بين الشركات الهندية الوطنية.

وأشار زكريا إلى أن أوروبا متشائمة بصفة عامة، وأن أوضاع أوكرانيا وتداعياتها مقلقة، بما فيها أزمتا الطاقة والغذاء وكذلك التضخم العالمى، فضلا عن تحديات التصدى لتداعيات التغير المناخى، ولفت النظر إلى أن بعض المؤسسات الأمريكية المالية الكبرى بدأت تحد من توظيفها وتستغنى عن عدد غير قليل من العاملين فى مؤسساتها، ومع هذا اتسمت خلاصته الرئيسية والواضحة بالتفاؤل الشديد.

فريد زكريا صحفى ومفكر جاد، ومع هذا لا أشاركه النظرة التفاؤلية المبالغ فيها، بل أرى فى هذا الطرح قصورا جذريا، وأخطر ما يزعجنى فى طرحه ميله لتحديد النجاح أو الفشل من منظور غربى رأسمالى أو حتى ديمقراطى فحسب، دون الأخذ بعين الاعتبار بقية العالم، أو حتى الطبقة الوسطى التى تشكل نقطة الارتكاز الاقتصادية والمجتمعية لأى مجتمع، وهو توجه معيب اقتصاديا ويحمل فى طياته مخاطر الانعزالية والفئوية والطائفية، فاقتصاديات الدول الصناعية واقتصاديات السوق لا تنمو كثيرا أو طويلا دون الاستفادة من الموارد الطبيعية والأسواق فى الدول النامية، وحلول المشاكل العالمية مثل كوفيد -١٩ أو التغيير المناخى غير متاحة دون تعاون ومشاركة مختلف دول العالم وتعاونها، ولا أبالغ فى القول بأن نمو هذا التوجه يغذى الانعزالية، بل به مخاطر جسيمة على منظومة الدولة الوطنية، وهو أمر جد خطير وطنيا وإقليميا ودوليا، كما أرى فيما طرح إغفالا مخلا لوزن الصين بإيجابياتها وتحدياتها، وتجاهلا شبه كلى للنزاعات السياسية الإقليمية، ويتم التركيز فقط على الخلافات السياسات بين الدول الكبرى وحلفائها.

وبقدر تفاؤل بعض المحللين الغربيين أو الرأسماليين، هناك أيضا محللون كثيرون لهم تقديرات فى غاية التشاؤم، ويرون أن العالم يشهد حاليا عصرا من التهديدات الجسيمة، ومنها اقتصاديا ارتفاع التضخم وانخفاض معدلات النمو الاقتصادى نتيجة لعدم ضبط السياسات النقدية والمالية، ترتب عليها ارتفاع ضخم فى نسبة الفائدة، مما يزيد من تكلفة المديونية مما يخلق مخاطر عديدة وأرضية لأزمة دين عالمية، تهدد بوقف العولمة الدولية لصالح الانعزالية، مما يضعف من كفاءة الأسواق وتنافسيتها.

ويرى هؤلاء أيضا أن التوترات الجيوبولتيكية تزيد من احتمالات العودة إلى الحرب الباردة والمواجهات والصدامات الفعلية المباشرة، مما سيخلق بلقنة واحتجازات فى الموارد الاقتصادية، ويشعرون بقلق شديد من تداعيات التغير المناخى، الذى ازدادت سرعته وخطورته، ويحذرون من تقليص التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى من فرص العمل، بما يخلق معارضة مجتمعية ضد الرأسمالية الديمقراطية لصالح الانعزالية والمركزية المتطرفة.

وأخذ السكرتير العام للأمم المتحدة موقفا وسطيا من كل هذا، ويميل نحو التشاؤم والقلق على أوضاع عالمنا، لتعدد الأزمات الاقتصادية والسياسية بل أيضا المجتمعية مثل الفجوات المتنامية فى القدرات على تحمل تكلفة الحياة، وصفها بالعاصفة المكتملة لتعدد التحديات وتزامنها، وهو توصيف استخدمته شخصيا منذ أسابيع عديدة، تعليقا على الأوضاع الدولية عامة والشرق أوسطية تحديدا، وذكر السكرتير العام بصراحة غير معتادة أن العالم المتقدم والأكثر ثراء لا يقدر حدة غضب بقية العالم من ازدواجية معاييره التى برزت بشكل واضح فى التفاوت الكبير حول توزيع التطعيمات الخاصة بالجائحة، والتعامل مع تداعيات التغير المناخى، وكذلك من النظام المالى الدولى الذى يرفض توفير الدعم الضرورى والمشروع للتعامل مع مشاكل الاستدانة، حتى بعدما ارتفعت خدمة الدين بنسبة ٣٥٪ خلال العام الماضى، وخلص إلى نتيجة بالغة الأهمية والصواب، ألا وهى أنه من الأهمية والعجالة أن نسرع فى رسم محاور وسبل تعاونية لمواجهة تحديات عالمنا المنقسم والمهدد.

وختاما أكتفى بالإضافة أنه لا محالة من العمل الدؤوب، والإسهام المتواصل من الكلل فى بناء اقتصاد دولى أكثر ثراء وخيرا وعدالة، يلبى مصالح الكل، غنى وفقير فى شمال عالمنا أو جنوبه، دون تفرقة أو تمييز، إلا على أساس حجم الجهد المبذول وصوابه.

* نقلا عن "المصري اليوم"