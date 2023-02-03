الحوار الاقتصادى.. وشروط نجاحه

هل الحوارات الاقتصادية المختلفة التى دعت إليها الحكومة خلال الشهور الماضية مفيدة أم لا؟

شخصيًا لا أتردد فى حضور أى حوار أُدعى إليه بحثًا عن مخرج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. فهذا واجب على كل مواطن، كما أن الظروف التى نمر بها لا تسمح بالعزوف عن المشاركة أيًا كان السبب. والرأى العام والناس الطبيعية لا ترغب فى مناقشة دوافع ومبررات معقدة لحضور اجتماع أو مقاطعة مؤتمر، بل تنتظر أى انفراج، أيًا كان مصدره.

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ولكن من جهة أخرى، فإن الحوار الذى أقصده يجب أن يحيط به الحد الأدنى من الجدية، وأن تتوافر له من عناصر النجاح ما يجعله حوارًا حقيقيًا.

وأول هذه العناصر أن يؤخذ الحوار بجدية من كل الأطراف. فالظرف كما قلت يحتاج لسماع كل الآراء والإنصات إلى كل الاقتراحات والرؤى للتعامل مع الأزمة.

واحترام الحوار لا يعنى أن تقبل الحكومة بالضرورة ما يُعرض عليها، بل لها مطلق الحرية أن تأخذ منه ما تشاء وتترك ما تراه غير مناسب، لأن اتخاذ القرار فى يد السلطة التنفيذية وحدها.

وليس للمشتركين فى الحوار إلا أن ينصحوا دون أن يتمسكوا بالأخذ بما يقولون، ولكن يظل من الضرورى مع ذلك أن تُنصت الدولة بجدية، وأن تقدر قيمة كل اجتهاد يصدر فى هذا الظرف الدقيق.

ثانى عناصر نجاح الحوار أن تتيح الدولة للمشاركين فيه المعلومات المطلوبة لجعل مساهماتهم مفيدة ومبنية على أسس سليمة. أما إذا ظلت هذه المعلومات حكرًا على الدولة أو محاطة بالغموض فإن هذا لا يجعل الحوار حقيقيًا ولا منتجًا، وبالتاكيد فإن اللوم على ضعف الحوار لا يقع على المشاركين غير المطلعين على المعلومات الكافية بل على من لديه الحقائق ولا يُفصح عنها.

العنصر الثالث المطلوب لنجاح الحوار الاقتصادى هو أن يكون المدعوون لحضوره والمشاركة فيه ممثلين بالفعل لمختلف المصالح والتوجهات فى المجتمع حتى تأخذ الحكومة وجهة نظر كل الأطراف وليس فقط مجتمع الأعمال التقليدى. تمثيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالذات- فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات- ضرورى.

وهذا لا يعنى الحضور الفعلى لمئات الأشخاص، بل يكفى أن يكون للمصالح المختلفة ممثلون جادون وأصحاب نزاهة وإخلاص فى تمثيل تلك المصالح، وأن يكون الحوار الاقتصادى علنيًا قدر الإمكان أو مخرجاته وتوصياته علنية كى يتابعها المهتمون ويتفاعلوا معها.

أضيف كذلك أن على الحكومة والمشاركين معًا تقدير أن هناك مسارين مختلفين لما ينبغى مناقشته: مسار طويل المدى ويتناول كل الإصلاحات القطاعية الممكنة، ومسار حال وعاجل للغاية يتعلق بالأزمة الاقتصادية الراهنة، التى تحتاج تدخلات فورية. والأولوية بالتأكيد للعاجل قبل الآجل.

فنحن فى مواجهة واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية التى يشهدها جيلنا، ونحتاج للتركيز على القضايا الأكثر إلحاحًا لا التفرع فى كل ما يخطر على البال من ملفات اقتصادية واجتماعية. هذه القضايا الأكثر إلحاحًا هى فى رأيى:

(١) استقرار سعر الصرف وعودة آليات استيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام للعمل بشكل طبيعى. (٢) التضخم وكيفية مواجهة الغلاء الطاحن الذى يؤرق كل بيت مصرى ويهدد استقرار البلد.

(٣) إعادة تشغيل المصانع والطاقات الإنتاجية المعطلة، وتشجيع الاستثمار الخاص كى يساهم فى التنمية الاقتصادية. (٤) كيفية تمويل الإنفاق الاجتماعى المطلوب فى هذه الظروف الحرجة. (٥) كيفية ترشيد الإنفاق العام على المشروعات القومية.

فدعونا إذن نركز على هذه الملفات الخمس، ونترك ما عدا ذلك لمرحلة تالية.

لست غافلًا عن التشكك من جانب الكثيرين ممن أحترم آراءهم، ومن التشاؤم السائد على وسائل التواصل الاجتماعى والاعتقاد بأن المؤتمرات والحوارات الاقتصادية المطروحة لن تُغير شيئًا، بل إن الدولة ذاتها لا تأخذها بالجدية الكافية.

ولكننا فى موقف اقتصادى خطير، ويلزم على كل من لديه الفرصة أن يُنحى جانبًا بعضًا من كبريائه وكثيرًا من تشككه، ويشارك فى كل فرصة متاحة لمد يد العون بغض النظرعن الحسابات السياسية، وعمن يثبت صحة تقديره فيما بعد.

وفى المقابل، على الدولة أن توفر العناصر التى ذكرتها لضمان جدية الحوار.. لعلنا نجتاز معًا هذه المحنة بأقل الخسائر الممكنة.

* نقلا عن "المصري اليوم"