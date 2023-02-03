هل تنفرج أزمة أوروبا؟

من المُفتَرَض فى الاقتصاديين، فيما يخص مادتهم المكونة من بيانات وأرقام، ودون انحيازات سياسية، أن تكون الاختلافات فيما بينهم طفيفة، تتعلق بمدى إتاحة المعلومات وبقدر تدقيقها، لا أن يتسع مجال التقدير إلى حد التعارض، مثلما يحدث هذه الأيام فى المتابعات الخبرية للأزمة الاقتصادية الكبرى التى يمر بها العالم أجمع، ولكن الاختلافات بدأت تلوح فى الفترة الأخيرة فيما يتعلق بأوروبا! كان الاتفاق فى بداية الأزمة على أنها فى سبيلها إلى التفاقم، خاصة مع تصعيد الروس فى شروط بيع الغاز، الذى تعتمد عليه أوروبا بنسبة كبيرة، بتخصيصه فقط إلى الدول غير المعادية لروسيا، وعن طريق الروبل، وهو ما أضيف إلى عراقيل تصدير سلع روسية أخرى، مثل الحبوب ومواد الصناعات المتطورة..إلخ. وقد وجد المتابعون فى هذه الأخبار تفسيراً مُقنِعاً للتظاهرات الاحتجاجية والإضرابات عن العمل التى شملت، ولا تزال، معظم الدول الغربية، بمشارَكة قطاعات يندر أن تمارس الإضراب، مثل هيئات التمريض فى إنجلترا، وكان الجميع يجأرون بالشكوى من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والكهرباء والبنزين، وهيأ الأوروبيون أنفسهم لشتاء رهيب، وكان يمكن أن تقع حالات وفاة لولا الدور الاجتماعى الإيجابى وفتح بنوك للتدفئة للفقراء، ولولا أن جاء الشتاء معتدلاً هذا العام!

كان منطقياً، فى هذا السياق، أن يرصد الاقتصاديون اتجاهات رفع الأسعار بمعدلات غير مسبوقة فى جملة السلع الأساسية، 20 بالمئة فى أسعار الحبوب والخبز، و27.8 بالمئة للحليب والبيض، و34 بالمئة للزيوت، وكانت المخاوف من حظر الديزل الروسى بدءاً من 5 فبراير، تماشيا مع قرارات المقاطعة من الغرب لروسيا، وحذرت التحليلات من نذر تعميق للأزمة ومن مخاوف خروج احتجاجات من الجماهير الأوروبية.

مادة اعلانية

وأما الجديد فهو بداية ظهور أصوات أخرى، لا تزال غير متسقة مع ردود أفعال الشارع، تتحدث عن أن الوضع صار أفضل الآن مما كان عليه فى الخريف، وأنه ليس ركوداً عميقاً كما كان يُظن ولكنه صار انكماشاً طفيفاً، فقد مرت ذروة التضخم، وأصبحت مقاييس المشاعر فى حالة جيدة داخلياً وخارجياً، فقد كان هناك، قبل نصف العام، توقعات بانقطاع الكهرباء مع ركود اقتصادى عميق، وأما الآن فنتوقع أن تكون فترة الانكماش أقصر بكثير، تليها مرحلة نمو ضعيف!!

* نقلا عن "الأهرام"